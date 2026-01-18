Acasă » Știri » Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă

De: Diana Cernea 18/01/2026 | 08:50
Pe covorul roșu al Globurilor de Aur 2026, desfășurat duminică, 11 ianuarie, la Los Angeles, Selena Gomez a strălucit într-o apariție haute couture spectaculoasă, semnată Chanel.

O nominalizare importantă și un cuplu în centrul atenției

Actrița și cântăreața americană a bifat cea de-a cincea participare la celebra gală, fiind nominalizată la categoria Cea mai bună actriță într-un serial TV – musical sau comedie pentru rolul Mabel Mora din Only Murders in the Building.
La brațul ei s-a aflat soțul său, Benny Blanco, cei doi formând unul dintre cele mai comentate și apreciate cupluri ale serii.

Detalii couture: 323 de ore de măiestrie

Fidelă duo-ului cromatic care a devenit deja semnătura sa — alb și negru — Selena Gomez a purtat o rochie cu bustieră, mulată, realizată pe comandă. Piesa impresionantă a fost decorată cu nu mai puțin de 200 de flori din pene, organza și mouselină de mătase albă.
Creată în atelierele Chanel sub direcția noului director artistic Matthieu Blazy, rochia a necesitat 323 de ore de muncă atentă, de la croială până la broderiile extrem de minuțioase.

Accesorii iconice și beauty look impecabil

Pentru a completa ținuta, Selena Gomez a ales o pereche de slingback-uri negre — un model emblematic al casei cu dublul C — și bijuterii Chanel, cercei și inel, păstrând aceeași estetică rafinată.
Machiajul a fost realizat de make-up artistul Hung Vanngo, exclusiv cu produse Rare Beauty, brandul fondat de artistă.

Chanel, o nouă eră pe marile covoare roșii

Dincolo de momentul de pe covorul roșu, apariția marchează și revenirea în forță a lui Matthieu Blazy în marile ceremonii internaționale. Conform Vanity Fair, în aceeași seară, Ayo Edebiri, ambasadoare a casei Chanel, a purtat la rândul ei o creație semnată de noul director artistic.

Pe măsură ce sezonul premiilor abia începe, este foarte posibil ca celebra casă de pe rue Cambon să continue să capteze atenția și să domine aparițiile de pe covoarele roșii ale ceremoniilor ce urmează — cu eleganță, modernitate și un impact vizual puternic.

