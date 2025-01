Ce ținute au purtat vedetele la Globurile de Aur 2025. BINE / PROST ÎMBRĂCATE! Specialistul CANCAN.RO a dat verdictul!

Hollywood-ul a marcat începutul de an cu ediția cu mărul 82 ”Globuri de Aur 2025”. Gala, care a avut loc la Los Angeles, a premiat cele mai bune producții de film și televiziune din ultimul an. Vedetele au pășit cu stil pe covorul roșu, unde și-au pus în valoare cele mai elegante ținute.

Iar specialistul CANCAN.RO a făcut o radiografie a ținutelor pe care celebritățile le-au purtat la importantul eveniment. Iată care a fost verdictul dat pentru 15 dintre vedetele care au călcat pe covorul roșu!

ZENDAYA

Law Roach (stilistul) știe că silueta asta e arma secretă a lui Zendaya – și, serios, cine îl poate contrazice? Trena și galbenul șofran fac rochia să strige „diva supremă”, iar colierul Bvlgari e cireașa de pe tort.

Coafura pare inspirată de supermodelele anilor ’80 – mereu o sursă de inspirație pentru Roach – dar parcă o îmbătrânește puțin pe Zendaya și look-ul în general, nu? Apreciez referința retro, dar mi se pare că îi taie din aerul modern pe care îl aștept mereu de la ea. Cu toate astea, arată incredibil per total! Apropo, satinul asortat la pantofi pare să fie tema serii.

ANGELINA JOLIE

După aparițiile vintage dezamăgitoare de la Veneția, așteptările erau mici, dar Angelina a surprins total la Golden Globes. A purtat o rochie McQueen Spring 2025, semnată Seán McGirr, din tulle negru cu broderii argintii și lanțuri de cristal „banshee,” completată perfect de accesorii din aceeași colecție.

Chiar dacă acesta rămâne singurul moment remarcabil al sezonului, Angelina a ridicat ștacheta mai sus decât ne așteptam. În sfârșit, Angelina a ales o rochie care nu e plictisitoare!

DEMI MOORE

Demi Moore în Armani Prive = Perfection!

ANNA SAWAI

A impresionat cu un look minimalist semnat Dior: o bustieră din piele albă și o fustă lungă din mătase, completate de bijuterii Cartier. Rafinamentul clasic Dior a căpătat un aer proaspăt și modern, echilibrând perfect eleganța sofisticată cu un vibe tineresc. Simplu, dar memorabil.

ARIANA GRANDE

Și-a consolidat clar pasiunea pentru look-urile vintage – fie inspirații, fie piese autentice. De data asta, a ales o rochie Haute Couture Hubert de Givenchy din colecția Primăvara/Vara 1966, confecționată din mătase galben pal cu un corset brodat manual.

Deși corsetul putea fi lucrat mai bine (în schița originală, acesta trebuia să se cambreze elegant pe talie, aici pare ușor mai relaxat decât ar trebui), styling-ul a fost impecabil: mănuși albe de operă, pantofi satinați Stuart Weitzman și bijuterii cu diamante, toate evocând eleganța clasică. Ariana a oferit un omagiu vintage ce merită aplauze.

JODIE FOSTER

Cunoscută pentru aparițiile sale elegante și puternice pe covorul roșu, a ales o rochie Dior care, deși frumoasă, nu a avut impactul așteptat. Din păcate, acest look a fost o oportunitate ratată. Bijuteriile Kwiat și Fred Leighton au completat ținuta, dar nu au salvat momentul.

KATE WINSLET

A ales un look potrivit mai bine pentru un prânz de nominalizați decât pentru seara de premiere, dar dacă scopul a fost confortul cu un strop de eleganță, i-a ieșit perfect!

Costumul Erdem și bijuteriile Martin Katz au adus un aer sofisticat și relaxat în același timp.

KEIRA KNIGHTLEY

Deși încărcată de detalii, rochia a rămas subtilă – poate prea subtilă pentru revenirea ei în sezonul de premii – dar această reintroducere discretă mi se pare rafinată.

SELENA GOMEZ

În sfârșit, a renunțat la rochiile negre și a strălucit într-o rochie Prada custom, din duchess satinat albastru, cu umeri căzuți. Eleganța retro, execuția impecabilă și accesoriile – pantofi din satin Prada și bijuterii Tiffany Blue Book – au transformat acest look într-un moment magic pe covorul roșu. Bravo, Selena!

ZOE SALDANA

A strălucit într-o rochie personalizată Saint Laurent, cu paiete maro închis, perfect completată de o capă voluminoasă din tafta. Tonurile calde i-au accentuat frumusețea, iar look-ul a radiat dramatism și eleganță.

Colierul parcă a distras puțin atenția de la rochie, nu vi se pare? Totuși, e un detaliu minor într-o apariție aproape impecabilă. Zoe confirmă că este de urmărit în acest sezon de premii.

NICOLE KIDMAN

Nominalizată pentru Babygirl, a impresionat într-o rochie Balenciaga Haute Couture, aducând eleganța cu un twist fresh.

Renunțând la siluetele negre clasice, rochia cu spatele deschis și drapajele perfecte a fost o adevarată declarație de stil. Coafura retro cu volum a completat impecabil acest moment rafinat și memorabil.

DAKOTA FANNING

A fost printre cele mai bune apariții ale serii, într-o rochie Dolce & Gabbana care a emanat glamour pur. Mereu e ceva magic atunci când blondele poartă roșu, nu vi se pare?

ANYA TAYLOR-JOY

A strălucit într-o rochie din arhiva Dior din mătase roz pal, întruchipând perfect glamour-ul old Hollywood care o definește. Colierul din platină și aur galben de 18k din colecția Tiffany Blue Book 2024 a adus un plus de rafinament.

Singurul minus? Șalul, care a părut mai mult un artificiu neinspirat decât un accesoriu necesar. Sandalele Jimmy Choo Minny au completat perfect un look aproape impecabil.

TILDA SWINTON

A revenit în forță cu Chanel, reamintindu-ne de ce este un fashion icon. Nominalizată pentru Cea Mai Bună Interpretare a unei Actrițe Într-un Film – Drama pentru The Room Next Door, Tilda a impresionat într-un sacou Chanel personalizat, brodat cu paiete albe și cristale aurii, asociat cu o fusta din catifea neagră. Inspirat de un look Chanel Haute Couture Primăvara 1986, această ținută a radiat sofisticare și un farmec atemporal.

ELLE FANNING

O prințesă modernă. Inspirată de rochia „reversed champagne flute” din 1953 a lui Pierre Balmain, satinul drapat și bustiera cu imprimeu animalic din mărgele emană glamour clasic cu un twist contemporan.

Colierul Cartier purtat invers și cocul elegant completează look-ul, iar contrastul dintre aurul cald al bustierei și bijuteriile reci adaugă o notă de profunzime. Elle oferă un mix perfect între istorie și personalitate.