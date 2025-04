Adrian Văncică are un CV impresionant, iar reușitele profesionale reprezintă cartea lui de vizită. Îl știe o țară întreagă prin prisma rolurilor din filme, spectacole de teatru și celebrul serial de comedie de la Pro TV, unde îl interpretează magistral pe Celentano. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actorul a făcut dezvăluiri despre viața sa dincolo de lumina reflectoarelor. Îl descoperim în postura de tată de adolescente, care știe să spună “nu”, dar și să traseze limite fiicelor sale adolescente Mara și Theo. Acesta a comentat și zvonul conform căruia ar fi cel mai bine plătit actor din serialul “Las Fierbinți”.

Adrian Văncică a surprins anul trecut printr-o schimbare radicală din punct de vedere fizic, el topind peste 20 de kilograme. Actorul susține că a beneficiat din plin de sprijinul soției și al fiicelor sale, care s-au bucurat de rezultatele obținute și i-au fost alături pe parcursul procesului de slăbire.

Adrian Văncică: “De când erau fetele mici, eu jucam în Las Fierbinți. Serialul are 12 ani”

CANCAN.RO: Fetele vă calcă pe urme cu actoria?

Adrian Văncică: Deocamdată nu pare niciuna prea interesată de treaba asta. Eu cred că au talent. Dacă vor să vrea să facă, o să le ajut. Dacă nu, nu. N-o să încerc să le forțez pentru că știu că nu e ușor.

CANCAN.RO: Dar cum percep ele faptul că sunteți cunoscut?

Adrian Văncică: Pentru ele nu e ceva nou, pentru că oarecum așa s-au născut. Adică la ele nu era că deodată s-a întâmplat o schimbare cu tatăl lor. De când erau mici, eu jucam în serialul Las Fierbinți. Serialul are 12 ani. Deci gândiți-vă că fata cea mare avea 4 ani când a început serialul și abia își dădea seama cum stă treaba pe lumea asta și pe mine mă cunoștea lumea, adică nu știu cum percep ele treaba asta. E un dat la ele, nu știu. Eu sunt curios: cum o să fie când n-o să mai fie serialul, ce o să zică. (n.r. râde)

Adrian Văncică: “Știu să spun “nu”, știu să trasez niște limite”

CANCAN.RO: E perioada de adolescență. Cum vă înțelegeți cu ele? Câtă libertate le oferiți? Reguli le impuneți? Cum sunteți ca tată?

Adrian Văncică: Da, niște limite trebuie stabilite. Să nu uităm că libertatea vine la pachet și cu libertatea de a muri de foame. Adică trebuie să știi să gestionezi și libertatea asta. Cât de multă libertate vrei? Știi ce să faci cu ea? E foarte complicat să înveți ce să faci cu ea. Da, știu să spun “nu”, știu să trasez niște limite. Cred că sunt bune limitele. Limitele sunt făcute ca ele să le forțeze, foarte bine. Mă bucur când le forțează că înseamnă că au personalitate și au niște dorințe. E frumos să fii părinte de adolescente că te uiți la ele cum cresc și e frumos.

CANCAN.RO: După atâția ani împreună, cum e atmosfera pe platourile de filmare ale serialului “Las Fierbinți”? Sunteți ca o mare familie acolo.

Adrian Văncică: Da, este la fel de plăcută. Ne știm foarte bine între noi. Na, de atâta timp am fost aproape unii de alții. Unii s-au însurat, alții au făcut copii, cum este Anca Dumitra. Ne știm foarte bine. E o atmosferă relaxantă.

Adrian Văncică: “Nu știu cât iau ceilalți colegi ai mei, habar n-am”

CANCAN.RO: Umbla zvonul, la un moment dat, că sunteți cel mai bine plătit actor din serialul “Las Fierbinți”. Se confirmă?

Adrian Văncică: Nu știu, nu mă întrebați pe mine. Întrebați producătorul, de unde să știu, eu sunt vai de capul meu și eu acolo, nu știu. Nu știu să vă spun, nu știu cât iau ceilalți colegi ai mei, habar n-am.

CANCAN.RO: Ce v-a motivat să slăbiți? A fost vorba de vreo problemă de sănătate?

Adrian Văncică: Nu a fost nicio problemă de sănătate, mi s-a mai întâmplat să mă întrebe lumea. Pur și simplu nu mă mai simțeam bine. Și am zis: gata, ajunge!

CANCAN.RO: Care a fost feedbackul primit din partea soției și a fetelor, la finalul procesului de slăbit?

Adrian Văncică: Feedbackul a fost: bravo, tati! Go, go, go! S-au bucurat, au fost lângă mine.

