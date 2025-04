Jihad în HoReCa! Lucian Florea de la Fryday se ceartă la cuțite cu Dragoș Neacșa de la „Suta de grame”: „Totul a plecat de la un ou”

Este mare scandal în HoReCa! Lucian Florea, patronul de la Fryday, și Dragoș Neacșa de la Suta de grame, cunoscut și pentru recenziile din mediul online, și-au dat replici tăioase. Scandalul pare să fie unul mai vechi. Încă de la începutul anului cei doi își aruncă săgeți, însă acum conflictul a atins un alt nivel. Mai mult decât atât, s-a implicat și Ramore, un alt afacerist în domeniu.

Între Lucian Florea și Dragoș Neacșa ieșea fum de foarte mult timp, însă focul s-a aprins în urmă cu o zi. Atunci, patronul de la Fryday s-a enervat la maximum, după ce un internaut i-a spus că o masă pentru două persoane în restaurantul său costă 200 de lei.

Lucian Florea a explicat că există produse pentru toate buzunarele și a transmis că s-a săturat de persoane care comentează negativ. Dragoș Neacșa nu a ratat oportunitatea și a răspuns imediat într-un mod ironic.

Lucian Florea nu s-a lăsat mai prejos și a reacționat imediat, însă a vrut să îl atace pe Dragoș Neacșa la „punctul sensibil”. Mai exact, patronul de la Fryday a susținut că influencerul nu deține, de fapt, restaurantul Suta de grame.

Acesta a publicat câteva pasaje dintr-un interviu cu Costi, cel despre care spune că este adevăratul patron al restaurantului. De asemenea, el este și nașul lui Dragoș Neacșa. În videoclip, acesta vorbește despre ideile pe care le-a pus în practică la Suta de grame.

În scandal, a intervenit și Ramore, un alt influencer și afacerist în domeniul HoReCa. La rândul lui, antreprenorul a fost supărat pe Dragoș Neacșa pentru că a comentat burgerul lui. El s-a luat de faptul că produsul conține ou. De altfel, patronul de la Suta de grame susține că acesta a fost mărul discordiei.

În ceea ce privește acuzația făcută de Lucian Florea, aceasta a fost susținută cu dovezi de Ramore. Influencerul a publicat acte care demonstrează că Dragoș Neacșa nu este asociat în firma care se află în spatele restaurantului Suta de grame.

„Eu nu mă cert cu tine, eu sunt antreprenor, tu ești angajat pentru că involuntar am aflat că tu nu ești asociat în niciun fel cu firma de la Suta de grame. Atunci mă gândesc la faptul că este un pic greșit ceea ce faci sau să fii mult mai atent la cum te exprimi pentru că oamenii care au investit în Suta de grame se bazează pe al tău marketing. Eu nu vreau să impactez negativ în niciun fel acel business”, a explicat Ramore.

Dragoș Neacșa nu s-a lăsat intimidat și chiar a continuat conflictul cu Lucian Florea. De ieri, cei doi și-au aruncat în continuu replici tăioase. Șeful de la Suta de grame i-a adus, la rândul său, mai multe acuzații patronului de la Fryday, iar acesta a ținut să le clarifice.

„Dragoș, ce am făcut? Am dormit cu tine în pat, m-am trezit și am văzut patru, cinci clipuri făcute pentru Lucică. Bă, tată, bă, e groasă rău de tot. Hai să le iau pe rând, că ai scris acolo câteva. Legat de puiul din Thailanda, el nu vine cu camionul, ajunge pe vapor. Dar n-ai tu de unde să știi că tu nu faci import din materie primă, că, na, la cum ne minți, acum orice e posibil.

Pe partea cealaltă legată de Fry, e un litigiu separat. Avem dreptul să folosim și Fry și Fryday. Astăzi vom vedea ce se întâmplă. Asta e, jucăm. N-am copiat nimic, este o similitudine fonetică. Mai departe, legat de dacă este rușine să fii angajat. Am 250 și până la finalul anului urc la 500. Nu este absolut nicio rușine să fii angajat. Rușine este să nu recunoști că tu ești angajat, dar vrei să fii antreprenor. Mai mult decât atât, te provoc, dragul meu Dragoș, spune-ne cu ce formă legală lucrezi la Suta de grame.

O să povestim și despre a doua firmă cu care tu faci livrări. Pentru că, ce crezi? Impozitul profit e 16%, dar nu mai bine țineți voi două firme ca să fiți pe 1%? Eee, ingineriile astea financiare, știi cum e? Sunt puțin cam non-suveraniste, iar mă tem că ai tăi urmăritori sunt puțin naționaliști. De asta veneau la tine. Ai mințit oamenii că este locația ta și făceau cozi la ea, dar nu este a ta. Ce să vezi? Trebuie să avem un pic mai mult creier să gândim. Eu vorbesc pe ce se vede. Nu ești asociat nici în 2008, nici în cealaltă firmă cu care livrați”, a mai spus patronul de la Fryday.