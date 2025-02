Notă de plată din 6 CIFRE în localul lui Joshua Castellano! A cheltuit aproape 2 salarii medii pe an din America

Invitat în cadrul podcastului Fain și Simplu cu Mihai Morar, Joshua Castellano a vorbit despre, așa cum anumit-o el, epoca de aur a României, perioadă în care ”crema” Capitalei își dădea întâlnire în clubul Bamboo. Care a fost cea mai mare notă de plată încasată de milionarul italian?

În cadrul podcastului Fain și Simplu cu Mihai Morar, Joshua Castellano a vorbit despre perioada de glorie a clubului Bamboo, locație cu care italianul a revoluționat viața de noapte din București și a făcut istorie în întreaga țară.

Te-ar putea interesa: Joshua Castellano, “Regele nightlife-ului din România”, poveşti fabuloase despre viața trăită în sânul mafiei: “Nu m-am ferit niciodată să spun că sunt napoletan”

Ce mai mare notă de plată încasată de Joshua Castellano în Bamboo

Au trecut 8 ani de când clubul Bamboo a fost închis definitiv. Primul incendiu a avut loc după doar 5 weekenduri de funcționare, incendiu care l-a lăsat pe afacerist fără 4 milioane de dolari. La al doilea incendiu, Joshua Castellano a mai pierdut aproximativ 40 de milioane de dolari. În anul 2018, când a avut loc ultimul incendiu, afaceristul italian a ridicat, din nou, clubul din temelii, însă la scurt timp a venit perioada pandemiei de Covid-19. Atunci a fost momentul în care a pus lacătul pe ușă.

”2010 a fost cea mai frumoasă perioadă. De când am început până la un punct, până când a luat foc. În 2018 a luat foc ultima dată foc Bamboo și nu l-am mai făcut așa cum trebuie. În 27 ianuarie 2018, sunt 8 ani. Eu l-am făcut imediat după 6 luni. După am vrut să schimb eu chestia asta, să fac un dinner show, să schimbă tot, am demolat tot ce am făcut OXIA și în 2020 a venit pandemia. A fost epoca de aur a României, a fost un progres fantastic pentru întreaga lume”, a spus Joshua Castellano în podcastul lui Mihai Morar.

Privind spre anii de glorie ai clubului Bamboo, Joshua Castellano a dezvăluit care a fost cea mai scumpă notă de plată pe care a încasat-o într-o singură noapte de club. Este vorba despre o notă de plată în valoare de 140.000 de euro, acum fiind echivalentul unui apartament cu două camere în sectorul 2 din București.

”5.000 de persoane (n.r cele mai multe persoane în club). Avem 286 de mese. 286 de mese, da. Ați mai adus aminte care a fost seara cu cele mai mari încasări? A fost fiecare weekend. A fost același încasările. Gândește că eu vindeam atunci pe vremurile 17% din Horeca pe partea de Dom Perignon, Moet. Pe România. Eu singurul, singurul clubul. Din toate vânzările de șampanie de un Perignon, în România tu vindeai una din cinci sticle. Da. Și pe partea de Chivas. Eu vindeam în medie 600 de sticle de Chivas pe weekend – două sticle la masă erau obligatoriu, consumația minimă.

A fost o notă de 104.000 de euro. Și asta nu e o poveste, pentru că știu că au apărut în presă de-a lungul timpului și de la alte cluburi tot felul de note de plată care au fost demontate de oameni. A fost o masă de străini. Au dat șampanie peste tot, la toată lumea, au luat tot ce era în stoc. Se mai întâmplă chestii de genul. Aveam un client de la Brașov care venea weekend de weekend și făcea consumație de 10.000 – 15.000 de euro, fără nicio problemă”, a mai spus milionarul italian.