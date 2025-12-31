Acasă » Știri » Marius Calotă, la un pas să clacheze! Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat, chiar înainte de Revelion: „Mi-a distrus totul”

Marius Calotă, la un pas să clacheze! Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat, chiar înainte de Revelion: „Mi-a distrus totul”

De: Alina Drăgan 31/12/2025 | 16:38
Marius Calotă, la un pas să clacheze

Pe măsură ce noi detalii apar în ancheta în cazul Rodicăi Stănoiu, iubitul tinerel al acesteia își strigă și mai tare nevinovăția. Marius Calotă este revoltat de toate acuzațiile ce i-au fost aduse și pare că a ajuns la capătul puterilor. Bărbatul și-a strigat furia, spune că nu vrea să mai audă de nimic și tot ce își mai dorește acum este să își refacă viața și să își curețe imaginea pătată.

După episodul cu substanțele afrodisiace, noi informații apar în acest caz. Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat marți, 30 decembrie, mai multe dispozitive electronice, respectiv telefoane și laptopuri, din vila fostei ministre a justiției, Rodica Stănoiu. Aceștia vor să verifice mesajele și conturile bancare, pentru a stabili dacă au fost accesate după decesul acesteia. În tot acest timp, Marius Calotă stă ca pe ace.

Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat

În timp ce ancheta continuă, iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat. Acesta a avut o reacție defensivă atunci când a fost întrebat despre substanțele afrodisiace, iar o reacție la fel de vehementă a avut și atunci când a fost chestionat despre cele 11 proprietăți înstrăinate din timpul vieții Rodicăi Stănoiu.

Acum, Marius Calotă a marcat o altă ieșire nervoasă și spune că a ajuns la capătul puterilor. Spune că este nevinovat și pune totul pe seama familiei fostei iubite. A declarat că aceștia vor să îl denigreze, totul pentru a pune mâna pe averea ei.

„Despre asta vorbesc, presa care se presupune a fi un vector de opinie în societate. Cum își permite să aducă la adresa mea asemenea acuzații în condițiile în care nu există elementele necesare? N-au niciun temei în baza căreia să facă asemenea acuzații. Să nu mai spun că m-au împroșcat cu fel și fel de jigniri teribile, care nu știu dacă vor mai dispărea vreodată din spațiu public.

Eu nu caut să-mi fac dreptatea nici pe stradă, nici la televizor. Las instituțiile statului să-și facă datoria și acum o și fac de altfel, pentru că se știe că au demarat o întreagă procedură, o întreagă anchetă, da? Nu vreau să apar la televizor, nu doresc să fiu persoană publică, sunt supărat pentru că, fără niciun temei, am primit o serie de acuzații foarte grave.

Sigur că da (n.r. familia încearcă să îi strice imaginea). Dar asta se cunoaște foarte clar. Totul are la bază un interes material, în privința moștenirii. Și de aici au luat naștere toate problemele astea. (…) Eu aveam o viață normală, am o familie decentă, sunt efectiv nevinovat din orice punct de vedere. Și vecinii pot mărturisi toate lucrurile astea. Sunt vecinii martori care știu, sunt martori oculari. Dar lucrurile astea se cunosc foarte clar”, a spus Marius Calotă.

Marius Calotă, la un pas să clacheze

Marius Calotă mai spune că în urma celor întâmplate reputația și imaginea i-au fost grav afectate și acum tot ce își mai dorește este să scape de aceste probleme. Mai mult, a declarat că și familia sa a fost afectată și vrea să se încheie tot calvarul. Își dorește să își refacă viața și să iasă din atenția publică.

„Mi-au pătat imaginea, mi-au stricat reputația și nu știu dacă o să mai pot repara lucrurile astea. Dacă mai pot repara imaginea în fața societății. Pentru că am fost acuzat pe nedrept de foarte multe lucruri. (…)

Nu am nicio părere despre ei (n.r. despre familia Rodicăi Stănoiu). Pentru mine nu există. Eu vreau să-mi văd de viața mea și atât. Vreau să-mi refac viața pentru că mi-a distrus totul. Deci totul. Merg pe stradă și mă scuipă lumea pe drum. Am un frate mic care este terorizat efectiv de ceea ce se întâmplă și este doar un copil de șapte ani nevinovat. Deci nu mai vreau. Dreptatea nu se face nici pe stradă, nici la televizor. O vor rezolva organele de cercetare penală, procuratura și cine este desemnat în acest sens. Și atât”, a mai spus bărbatul.

Lista completă a moștenirii primită de Marius Calotă de la Rodica Stănoiu: două case, două mașini și titluri de stat

Nepoata Rodicăi Stănoiu trece la ofensivă și își pregătește “atacul” legal. Începe războiul pe avere?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să nu renunț la niciuna”
Știri
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să…
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
Știri
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și...
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul de curățenie să ne saboteze sistemul imunitar
Adevarul
Ce se întâmplă atunci când ne spălăm prea des. Cum a ajuns excesul...
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum...
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Click.ro
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun...
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
go4it.ro
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut anunțul
Gandul.ro
Când vor fi plătite pensiile pentru prima lună a anului 2026. Poșta Română a făcut...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit ...
Slăbiciunea pe care George Tănase o recunoaște după un 2025 perfect: „Primul an în care am reușit să nu renunț la niciuna”
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
Puțini șoferi știu. La ce folosește butonul de pe centura de siguranță
Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă
Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă
Cine a adus Revelionul în România și cum se sărbătorea la început. Tot ce nu știai despre noaptea ...
Cine a adus Revelionul în România și cum se sărbătorea la început. Tot ce nu știai despre noaptea dintre ani
Ioana State intră în 2026 cu lecțiile învățate. Promisiunea pentru Noul An: “Nu m-am mobilizat ...
Ioana State intră în 2026 cu lecțiile învățate. Promisiunea pentru Noul An: “Nu m-am mobilizat suficient de tare”
De ce se dă, de fapt, cu pocnitori de Anul Nou. De unde se trage tradiția zgomotului care alungă răul
De ce se dă, de fapt, cu pocnitori de Anul Nou. De unde se trage tradiția zgomotului care alungă răul
Vezi toate știrile
×