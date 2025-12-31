Marius Calotă, la un pas să clacheze! Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat, chiar înainte de Revelion: „Mi-a distrus totul”

Pe măsură ce noi detalii apar în ancheta în cazul Rodicăi Stănoiu, iubitul tinerel al acesteia își strigă și mai tare nevinovăția. Marius Calotă este revoltat de toate acuzațiile ce i-au fost aduse și pare că a ajuns la capătul puterilor. Bărbatul și-a strigat furia, spune că nu vrea să mai audă de nimic și tot ce își mai dorește acum este să își refacă viața și să își curețe imaginea pătată.

După episodul cu substanțele afrodisiace, noi informații apar în acest caz. Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat marți, 30 decembrie, mai multe dispozitive electronice, respectiv telefoane și laptopuri, din vila fostei ministre a justiției, Rodica Stănoiu. Aceștia vor să verifice mesajele și conturile bancare, pentru a stabili dacă au fost accesate după decesul acesteia. În tot acest timp, Marius Calotă stă ca pe ace.

Iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat

În timp ce ancheta continuă, iubitul Rodicăi Stănoiu a explodat. Acesta a avut o reacție defensivă atunci când a fost întrebat despre substanțele afrodisiace, iar o reacție la fel de vehementă a avut și atunci când a fost chestionat despre cele 11 proprietăți înstrăinate din timpul vieții Rodicăi Stănoiu.

Acum, Marius Calotă a marcat o altă ieșire nervoasă și spune că a ajuns la capătul puterilor. Spune că este nevinovat și pune totul pe seama familiei fostei iubite. A declarat că aceștia vor să îl denigreze, totul pentru a pune mâna pe averea ei.

„Despre asta vorbesc, presa care se presupune a fi un vector de opinie în societate. Cum își permite să aducă la adresa mea asemenea acuzații în condițiile în care nu există elementele necesare? N-au niciun temei în baza căreia să facă asemenea acuzații. Să nu mai spun că m-au împroșcat cu fel și fel de jigniri teribile, care nu știu dacă vor mai dispărea vreodată din spațiu public. Eu nu caut să-mi fac dreptatea nici pe stradă, nici la televizor. Las instituțiile statului să-și facă datoria și acum o și fac de altfel, pentru că se știe că au demarat o întreagă procedură, o întreagă anchetă, da? Nu vreau să apar la televizor, nu doresc să fiu persoană publică, sunt supărat pentru că, fără niciun temei, am primit o serie de acuzații foarte grave. Sigur că da (n.r. familia încearcă să îi strice imaginea). Dar asta se cunoaște foarte clar. Totul are la bază un interes material, în privința moștenirii. Și de aici au luat naștere toate problemele astea. (…) Eu aveam o viață normală, am o familie decentă, sunt efectiv nevinovat din orice punct de vedere. Și vecinii pot mărturisi toate lucrurile astea. Sunt vecinii martori care știu, sunt martori oculari. Dar lucrurile astea se cunosc foarte clar”, a spus Marius Calotă.

Marius Calotă, la un pas să clacheze

Marius Calotă mai spune că în urma celor întâmplate reputația și imaginea i-au fost grav afectate și acum tot ce își mai dorește este să scape de aceste probleme. Mai mult, a declarat că și familia sa a fost afectată și vrea să se încheie tot calvarul. Își dorește să își refacă viața și să iasă din atenția publică.

„Mi-au pătat imaginea, mi-au stricat reputația și nu știu dacă o să mai pot repara lucrurile astea. Dacă mai pot repara imaginea în fața societății. Pentru că am fost acuzat pe nedrept de foarte multe lucruri. (…) Nu am nicio părere despre ei (n.r. despre familia Rodicăi Stănoiu). Pentru mine nu există. Eu vreau să-mi văd de viața mea și atât. Vreau să-mi refac viața pentru că mi-a distrus totul. Deci totul. Merg pe stradă și mă scuipă lumea pe drum. Am un frate mic care este terorizat efectiv de ceea ce se întâmplă și este doar un copil de șapte ani nevinovat. Deci nu mai vreau. Dreptatea nu se face nici pe stradă, nici la televizor. O vor rezolva organele de cercetare penală, procuratura și cine este desemnat în acest sens. Și atât”, a mai spus bărbatul.

