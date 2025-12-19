Nepoata Rodicăi Stănoiu trece la ofensivă și își pregătește “atacul” legal. Începe războiul pe avere?

După deshumare, necropsie și publicarea testamentului care a inflamat opinia publică, cazul Rodicăi Stănoiu capătă accente de thriller juridic. Mirela Ștefan, nepoata fostului ministru, pare decisă să treacă la ofensivă. Mișcările sale recente, surprinse de CANCAN.RO, trădează nu doar o strategie atent gândită, ci și o stare de precauție față de fostul iubit, cel care figurează ca beneficiar important al averii mătușii sale.

La scurt timp după reînhumarea Rodicăi Stănoiu, Mirela Ștefan a fost surprinsă părăsind cimitirul alături de un bărbat necunoscut publicului. Calm și rezervat, acesta a stat permanent în apropierea nepoatei fostei ministre.

Cei doi au plecat împreună cu un Uber și au ajuns în zona Pieței Gemeni, unde s-au retras într-o cafenea, departe de agitația orașului. Timp de aproape o oră, au discutat intens, într-un cadru discret, semn că subiectele abordate erau de natură serioasă.

Nepoata Rodicăi Stănoiu, demersuri legale în desfășurare

După întâlnirea discretă, Mirela Ștefan și însoțitorul ei au fost văzuți intrând la casa de avocatură Dumitru Popescu & Asociații. Un detaliu relevant, în contextul în care testamentul olograf din februarie 2025 îl menționează printre beneficiari pe fostul iubit, cu 50 de ani mai tânăr, al Rodicăi Stănoiu. Potrivit unor surse apropiate situației, nepoata fostei ministre analizează, alături de avocați, posibile căi legale prin care actul testamentar ar putea fi verificat sub aspectul condițiilor în care a fost redactat. Dacă instanțele vor constata eventuale vicii de procedură sau de consimțământ, distribuirea moștenirii ar putea fi reevaluată.

Conform documentului olograf din februarie 2025, fostul iubit ar urma să beneficieze de: casa din Pipera-Tunari, cu bunurile aflate în interior la data decesului, casa din Năvodari, două autoturisme (Toyota Yaris Hybrid 2020 și Volkswagen Touareg 2007), locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou, precum și 5% din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat. O succesiune complexă, care explică de ce, în prezent, toate părțile implicate apelează la consiliere juridică, în timp ce ancheta autorităților continuă.

