Prognoza meteo azi, 12 februarie 2026. Norii domină nordul și vestul țării, dar temperaturile rămân peste normalul perioadei

Prognoza meteo azi, 12 februarie 2026. Prognoza pentru ziua de azi indică o zi relativ blândă pentru luna februarie, fără fenomene meteorologice severe. Vestul țării va beneficia de temperaturi mai ridicate și perioade mai lungi de soare, în timp ce estul, centrul și sudul vor avea o vreme mai închisă și dimineți reci. Litoralul și sud-estul rămân sub influența aerului umed, cu șanse de precipitații slabe. În ansamblu, vremea va fi stabilă, potrivită pentru activități obișnuite, dar cu necesitatea unor haine mai groase în orele dimineții și seara.

Vremea în România

Vremea în România va fi caracterizată de un regim termic apropiat de normalul perioadei, chiar ușor mai ridicat în unele regiuni, dar cu un cer predominant noros în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime vor coborî în general între aproximativ -2°C și 4°C, în timp ce maximele vor ajunge, în cursul după-amiezii, la valori cuprinse între 4°C și 14°C, cele mai ridicate fiind estimate în vestul teritoriului. În ansamblu, ziua va aduce o atmosferă stabilă, cu precipitații slabe și izolate, în special în zonele sud-estice și la litoral.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În nordul și vestul României, vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, însă temporar se pot semnala intervale cu soare, mai ales după orele prânzului. Temperaturile minime vor coborî spre 2–5°C, iar cele maxime vor urca în general între 9 și 14°C. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative.

Sud și sud-est

În sudul și sud-estul țării, ziua începe cu temperaturi mai scăzute, izolat ușor negative în zonele continentale. Pe parcursul zilei, valorile termice vor crește treptat, atingând în jur de 6–9°C. Cerul va fi variabil, dar cu perioade mai extinse de înnorări, iar spre seară pot apărea condiții pentru precipitații slabe, izolate.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vestul țării, vremea va fi în general liniștită. Dimineața va fi rece, cu temperaturi apropiate de pragul înghețului sau ușor sub acesta, dar pe parcursul zilei valorile termice vor crește lent, ajungând la 4–8°C. Cerul va fi temporar noros, dar cu șanse de apariție a soarelui în orele amiezii.

Est și nord-est

În estul și nord-estul României, temperaturile vor porni de la valori negative sau apropiate de 0°C dimineața, urmând să urce până la aproximativ 7–9°C în cursul după-amiezii. Cerul va fi mai mult noros, iar atmosfera va fi rece, cu posibile intervale scurte de vreme mai stabilă spre seară.

Centrul țării și zona Carpaților

În regiunile centrale și în zona montană, dimineața va aduce temperaturi scăzute și, pe alocuri, ceață în depresiuni. Pe parcursul zilei, cerul va deveni variabil, iar temperaturile vor urca până în jurul valorii de 8–10°C. La munte, vremea rămâne relativ stabilă, cu nori temporari și vânt slab.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, aerul va fi mai umed și mai răcoros. Cerul va fi predominant noros, iar spre seară sunt posibile ploi slabe, trecătoare. Temperaturile vor oscila între 4 și 10°C, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări pe coastă.

Vremea în capitală

În București, dimineața va fi rece, cu temperaturi ce pot coborî până în jurul valorii de -1°C. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi treptat, iar maxima va ajunge la aproximativ 8°C. Cerul va fi în general noros, însă sunt posibile intervale cu înseninări spre seară. Vântul va sufla slab, iar condițiile de precipitații vor fi reduse.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, ziua începe cu temperaturi de aproximativ 2°C, iar pe parcursul zilei valorile vor urca până la aproximativ 10°C. Cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile precipitații slabe sau burniță. După-amiaza aduce șanse mai mari de apariție a soarelui și o atmosferă mai plăcută.

Timișoara

În Timișoara, vremea va fi una dintre cele mai blânde din țară. Temperaturile vor porni de la aproximativ 5°C dimineața și vor ajunge până la 14°C după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite mai ales în intervalul prânzului. Spre seară, norii vor redeveni mai prezenți.

Iași

La Iași, dimineața va fi rece, cu temperaturi în jur de -1°C, dar pe parcursul zilei acestea vor crește până la aproximativ 9°C. Cerul va fi predominant noros, cu intervale scurte de vreme mai stabilă spre finalul zilei. Vântul va sufla slab, iar precipitațiile vor fi puțin probabile.

Craiova

În Craiova, valorile termice vor varia între aproximativ -2°C dimineața și 4°C la amiază. Ziua va fi caracterizată de alternanțe între nori și scurte perioade cu soare. Atmosfera se menține rece, în special în prima parte a zilei.

Constanța

La Constanța, temperaturile vor oscila între 4°C și 10°C. Cerul va fi în mare parte noros, iar spre seară și în cursul nopții pot apărea ploi slabe, trecătoare. Umiditatea va fi mai ridicată, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Brașov

În Brașov, dimineața poate aduce ceață și temperaturi în jur de -1°C. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi treptat, atingând aproximativ 10°C. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite alternând cu înnorări temporare.

