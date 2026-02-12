Acasă » Știri » Dieta lui Jennifer Aniston. Ce alimente consumă celebra actriță ca să se mențină în formă la 57 de ani

Dieta lui Jennifer Aniston. Ce alimente consumă celebra actriță ca să se mențină în formă la 57 de ani

12/02/2026
Dieta lui Jennifer Aniston. Ce alimente consumă celebra actriță ca să se mențină în formă la 57 de ani
Jennifer Aniston / sursă foto: Profimedia
Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani pe 11 februarie 2025 și, după cum a mărturisit fosta vedetă din serialul Friends, și-a adaptat antrenamentele și dieta pe măsură ce a înaintat în vârstă. 

De-a lungul vieții sale, Jennifer Aniston a ținut cont de nevoile și starea corpului ei, lucru care a dus la o perfecționare – a dietei alimentare și al antrenamentelor fizice – pe măsură ce înainta în vârstă. În ceea ce privește dieta, actrița de la Hollywood își descrie alimentația ca fiind un plan 80/20 — adică, în 80% din timp mănâncă mese sănătoase și echilibrate. Apoi, în 20% din timp, mănâncă orice vrea, fără să se priveze de ceva.

„Sunt mai inteligentă în ceea ce privește modul în care mă antrenez. Am trecut de la antrenamente cu impact ridicat la un program de antrenament cu impact redus, bazat pe rezistență, numit Pvolve. Obișnuiam să cred că un antrenament înseamnă să transpiri timp de o oră sau 45 de minute, fie că este vorba de alergat în jurul camerei, aerobic sau alergat pe banda de alergare — 45 de minute de cardio. Altfel, este inutil. Sunt atât de recunoscătoare că nu ăsta este adevărul.”, a declarat Jennifer Aniston recent.

Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani/ sursă foto: Profimedia

Care este dieta pe care o ține Jennifer Aniston

Jennifer Aniston începe ziua cu un shake care conține banane, cireșe, mure, pudră verde, peptide de colagen, puțină pudră de cacao, picături de îndulcitor cu ciocolată și lapte de migdale cu ciocolată. În afară de cafeaua de dimineață, oțetul de mere amestecat cu apă și shake-urile, ea bea apă pe tot parcursul zilei. În weekenduri se aplică regula de 20%, adică mănâncă tot ceea ce poftește:

„Am devenit foarte conștientă de persoanele care nu beau apă, pentru că eu am băut întotdeauna foarte multă apă. În weekend îmi permit pizza, un burger, paste sau ceva special.  În rest, prânzul și cina sunt la fel, legume și proteine, într-o formă interesantă și delicioasă — cum ar fi pui la cuptor sau pește la grătar”, a completat actrița din Friends.

În ceea ce privește poftele din timpul săptămânii, Jennifer Aniston recunoaște că de cele mai multe ori tânjește după mâncărurile sărate decât dulciuri. Prăjiturile sau înghețata nu sunt pe lista alimentelor sale preferate: „Ar fi un cheeseburger și cartofi prăjiți sau mâncare mexicană, paste, pizza — toate lucrurile care sunt sărate. Nu sunt o persoană care mănâncă dulciuri. Nu mă dau în vânt după înghețată sau prăjituri. Cu siguranță am o poftă pentru mâncăruri sărate”, a mai spus ea.

