Câte kilograme a ‘topit’ Oana Radu de când s-a apucat iar de dietă și sală: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”

De: Andreea Stăncescu 11/02/2026 | 09:10
Oana Radu a intrat din nou într-un proces de slăbire și a decis să vorbească sincer despre schimbările prin care trece, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. În urma operației la stomac, a slăbit zeci de kilograme, însă rezultatul nu a fost unul permanent. 

Oana Radu a vorbit deschis despre lupta ei cu kilogramele și despre drumul complicat pe care l-a parcurs în ultimii ani. După ce a reușit să slăbească spectaculos, pierzând aproximativ 65 de kilograme în urma unei operații la stomac, artista s-a confruntat din nou cu acumularea de greutate.

Cântăreața a recunoscut că i-a fost extrem de greu să se accepte în această etapă și că a trecut prin momente de frustrare și nesiguranță, mai ales din cauza presiunii publice.

Oana Radu a intrat la dietă

În prezent, Oana Radu se află din nou într-un proces de slăbire și spune că a ales să se bazeze pe metode clasice, precum alimentația echilibrată și sportul. Artista a explicat că reacționează rapid la schimbările de stil de viață și că nu simte nevoia să apeleze la soluții moderne precum injecțiile pentru slăbit.

Ea preferă ceea ce este natural și testat în timp, fiind de părere că disciplina și consecvența sunt mai sigure pe termen lung. Deși recunoaște că slăbește ușor, Oana Radu spune că la fel de ușor se și îngrașă, motiv pentru care încearcă acum să adopte o dietă stabilă, construită special pentru nevoile ei, care să includă toți nutrienții necesari și un echilibru real între mâncare și mișcare.

„Nu o să încerc niciodată injecții de slăbit pentru că eu reacționez foarte repede la diete și sport. În ultima săptămână am slăbit deja patru kilograme, cu o dietă și sală în fiecare zi. Deși e o variantă ușoară treaba asta cu injecțiile de slăbit, eu nu am ales niciodată varianta uşoară, asta pentru că sunt și o persoană mai fricoasă.

În ceea ce privește sănătatea în special, nu am încredere în unele lucruri apărute peste noapte. Pot fi bune, nu vă contrazic, nu am studii în domeniu și nu știu cum va reacționa organismul meu peste 10 ani. Ceea ce e natural și testat peste ani, asta funcționează la mine. Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraş la fel de repede. Până acum eu nu am ținut niciodată o dietă serioasă de slăbit.

Nu e ca și cum nu aș ști ce să fac și să apelez la injecții. Țin o dietă pe care am creat-o așa cum știu eu pentru mine, încercând să cuprindă toți nutrienţii de care am nevoie, păstrând niște gramaje decente și cam aia e”, a spus Oana Radu în mediul online.

