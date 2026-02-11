Acasă » Știri » Andreea, sora afaceristului Sorin, mort în accidentul de la Iași, este devastată de durere: „Mă aștept să vin după voi cât de curând!”

11/02/2026
Sursa foto: Facebook

Sora lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat durerea și șocul provocate de pierderea fratelui său. Drama s-a produs marți, 10 februarie 2026, pe DN 24, în zona comunei Ciortești, județul Iași, unde două mașini de lux au fost implicate într-o coliziune frontală extrem de violentă, soldată cu mai multe victime.

Sora lui Sorin Iacob, Andreea, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare, în care își exprimă durerea profundă după pierderea fratelui său, a soției acestuia și a copilului nenăscut. În mesaj, ea povestește legătura strânsă pe care o avea cu Sorin încă din copilărie și cât de greu îi este să accepte tragedia.

Andreea mărturisește că durerea este insuportabilă și că viața fără ei s-a transformat într-un coșmar. Cu lacrimi în suflet, ea își exprimă dorința de a fi alături de cei dragi în ceruri și recunoaște că suferința îi copleșește întreaga existență.

“Mi-ai zis mereu cât de mult ți-ai dorit o surioară, și când aveai 8 ani am apărut în viața, și aveam să rămân lângă tine mereu, și la bine și la rău, pentru că am fost crescuți de mamă cu iubire multă și între noi era o legătură puternică, cum rar mai vezi în ziua de azi!
Astăzi viața m-a doborât de tot, pentru ca eu fără tine nu am aer să respir și nu am nici o putere să merg mai departe! Fără tine, Diana și fetița, viața mea s-a transformat în cel mai urât coșmar iar eu mă aștept să vin după voi cât de curând! Este insuportabilă durerea, prea mare pentru sufletul meu la anii mei! Nu o pot duce! Te rog ia-mă și pe mine sus să fim cu toții acolo! Te rog, nu mă lăsa jos pe pământ singură, frățiorul meu, mila mea, numai eu știu prin ce am trecut noi doi în viața asta! Nu mai pot….”, a postat pe rețelele de socializare Andreea, sora afaceristului mort la Ciorteşti.

Sursa foto: Facebook

Cum a avut loc accidentul rutier

Din primele date ale anchetei, se pare că Sorin Iacob, în vârstă de 45 de ani, aflat la volanul unui Audi A8, ar fi suferit un infarct, pierzând controlul mașinii și intrând pe contrasens, unde a lovit frontal un Mercedes S-Class care circula regulamentar. Impactul a fost fatal pentru șofer, care a decedat pe loc.

În autoturism se afla și soția sa, Diana, însărcinată în șapte luni, găsită în stare critică și transportată de urgență cu elicopterul la spital. Din păcate, femeia a intrat în stop cardiorespirator de mai multe ori, iar medicii nu au mai reușit să salveze nici viața ei, nici pe cea a copilului nenăscut, în ciuda intervențiilor medicale.

