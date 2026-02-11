Acasă » Știri » Alertă medicală în București. Boala care a făcut ravagii și a ucis 5 oameni

Sezonul gripal din București începe să se intensifice, iar medicii raportează o creștere constantă a numărului de îmbolnăviri.

Deși specialiștii subliniază că situația nu este neapărat mai severă decât în anii precedenți, ritmul accelerat al infectărilor pune presiune pe sistemul medical și atrage atenția asupra necesității măsurilor de prevenție.

În Bucureşti, numărul cazurilor confirmate de gripă în intervalul 26 ianuarie – 1 februarie 2026 a ajuns la 1.135, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică. Volumul ridicat de îmbolnăviri plasează Capitala pe primul loc la nivel național în ceea ce privește răspândirea virusului în această perioadă.

Totodată, medicii atrag atenția că trendul este ascendent și că valul epidemic continuă să se extindă. Unitățile medicale din București și din alte județe se confruntă deja cu o presiune tot mai mare, în special din cauza lipsei paturilor disponibile. Creșterea numărului de pacienți cu forme moderate și severe determină o aglomerare accentuată a spitalelor.

Tulpina K a virusului gripal de tip A este în prezent cea mai răspândită, fiind caracterizată drept uşor de transmis, fapt care explică numărul crescut de cazuri înregistrate într-un interval scurt.

Până în acest moment, cinci persoane și-au pierdut viața în București din cauza complicațiilor provocate de gripă. Situația este considerată alarmantă și în județele Satu Mare, Cluj și Timiș, unde autoritățile sanitare au raportat, de asemenea, un număr ridicat de îmbolnăviri.

Specialiștii avertizează că evoluția sezonului gripal depinde în mare măsură de respectarea recomandărilor de sănătate publică.

De asemenea, medicii subliniază că prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de protecție împotriva gripei. Vaccinarea este recomandată în continuare, alături de evitarea spațiilor aglomerate, limitarea deplasărilor în cazul apariției simptomelor și menținerea unei igiene riguroase a mâinilor. Aceste măsuri pot reduce semnificativ riscul de transmitere a virusului.

Simptomele gripei includ febră ridicată, dureri de cap, dureri musculare și dificultăți respiratorii, însă confirmarea diagnosticului se poate face doar prin testare. Manifestările pot varia în funcție de vârstă și de istoricul medical al fiecărui pacient, ceea ce face ca anumite categorii să fie mai vulnerabile.

Un alt aspect important este că persoanele vârstnice, pacienții cu boli cronice și bebelușii sunt considerați cei mai expuși riscului de complicații.

