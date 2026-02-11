Acasă » Știri » Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași

Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași

De: David Ioan 11/02/2026 | 12:44
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași. foto: social media

Un accident rutier grav produs pe DN24, în zona localității Ciortești, județul Iași, a avut consecințe dramatice pentru familia antreprenorului vasluian Sorin Iacob și pentru omul de afaceri Vlad Ciuburciu, implicați în coliziunea frontală dintre două autoturisme de lux.

Evenimentul, soldat cu trei victime, a declanșat o anchetă amplă a polițiștilor ieșeni, care încearcă să stabilească exact modul în care s-a produs impactul.

Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată

În urma tragediei, medicii legiști au finalizat autopsia lui Sorin Iacob, iar concluziile raportului medico-legal confirmă că bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața. Examinarea a evidențiat o ruptură completă a trunchiului cerebral și traumatisme severe la nivelul inimii, rezultate ale unui impact extrem de violent.

Totodată, specialiștii au precizat că aceste leziuni au fost mortale și nu ar fi permis nicio intervenție medicală eficientă, explicând astfel de ce echipajele sosite la fața locului nu i-au putut salva viaţa bărbatului.

Accidentul s-a produs în afara localității Ciortești, pe un sector de drum cu vizibilitate redusă în curbe. Două autoturisme, un Audi condus de Sorin Iacob și un Mercedes la volanul căruia se afla Vlad Ciuburciu, s-au ciocnit frontal.

Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași

Primele date ale anchetei arată că șoferul Audi-ului, care se deplasa spre Iași, ar fi pierdut controlul într-o curbă și ar fi pătruns pe sensul opus. În acel moment, a avut loc impactul frontal cu Mercedesul condus de Vlad Ciuburciu.

Acesta din urmă a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. În urma testării pentru consumul de băuturi alcoolice, rezultatul a fost negativ.

În dreapta lui Sorin Iacob se afla soția sa, Diana, care era însărcinată. În urma accidentului, femeia a intrat în stop cardio-respirator și a fost preluată de echipajele medicale. Deşi a fost transportată de urgență la spital, pentru ca medicii să salveze sarcina, fătul nu a supraviețuit. La scurt timp, și Diana a decedat, în ciuda eforturilor personalului medical.

CITEŞTE ŞI: Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: „Nu înțeleg de ce a plecat cu mașina veche”

Andreea, sora afaceristului Sorin, mort în accidentul de la Iași, este devastată de durere: „Mă aștept să vin după voi cât de curând!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea
Știri
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii…
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”
Știri
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii…
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun...
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea
Gandul.ro
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
Digi24
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile....
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști dacă ai sub 0,40 mg/l
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea
Gandul.ro
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Geanina Ilieș vorbește despre cea mai grea perioadă. Episodul care i-a marcat profund familia: „Am ...
Geanina Ilieș vorbește despre cea mai grea perioadă. Episodul care i-a marcat profund familia: „Am trecut printr-o cumpănă foarte mare”
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. ...
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii ...
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”
Masacru în Canada. Cel puțin 9 oameni au murit după ce o persoană a deschis focul într-un liceu
Masacru în Canada. Cel puțin 9 oameni au murit după ce o persoană a deschis focul într-un liceu
Compania internațională care va da afară până la 6.000 de angajaţi! Și românii vor fi afectați
Compania internațională care va da afară până la 6.000 de angajaţi! Și românii vor fi afectați
Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă
Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă
Vezi toate știrile
×