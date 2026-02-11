Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași

Un accident rutier grav produs pe DN24, în zona localității Ciortești, județul Iași, a avut consecințe dramatice pentru familia antreprenorului vasluian Sorin Iacob și pentru omul de afaceri Vlad Ciuburciu, implicați în coliziunea frontală dintre două autoturisme de lux.

Evenimentul, soldat cu trei victime, a declanșat o anchetă amplă a polițiștilor ieșeni, care încearcă să stabilească exact modul în care s-a produs impactul.

Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată

În urma tragediei, medicii legiști au finalizat autopsia lui Sorin Iacob, iar concluziile raportului medico-legal confirmă că bărbatul a suferit leziuni incompatibile cu viața. Examinarea a evidențiat o ruptură completă a trunchiului cerebral și traumatisme severe la nivelul inimii, rezultate ale unui impact extrem de violent.

Totodată, specialiștii au precizat că aceste leziuni au fost mortale și nu ar fi permis nicio intervenție medicală eficientă, explicând astfel de ce echipajele sosite la fața locului nu i-au putut salva viaţa bărbatului.

Accidentul s-a produs în afara localității Ciortești, pe un sector de drum cu vizibilitate redusă în curbe. Două autoturisme, un Audi condus de Sorin Iacob și un Mercedes la volanul căruia se afla Vlad Ciuburciu, s-au ciocnit frontal.

Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat în accidentul din Iași

Primele date ale anchetei arată că șoferul Audi-ului, care se deplasa spre Iași, ar fi pierdut controlul într-o curbă și ar fi pătruns pe sensul opus. În acel moment, a avut loc impactul frontal cu Mercedesul condus de Vlad Ciuburciu.

Acesta din urmă a suferit răni ușoare și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. În urma testării pentru consumul de băuturi alcoolice, rezultatul a fost negativ.

În dreapta lui Sorin Iacob se afla soția sa, Diana, care era însărcinată. În urma accidentului, femeia a intrat în stop cardio-respirator și a fost preluată de echipajele medicale. Deşi a fost transportată de urgență la spital, pentru ca medicii să salveze sarcina, fătul nu a supraviețuit. La scurt timp, și Diana a decedat, în ciuda eforturilor personalului medical.

