Compania internațională care va da afară până la 6.000 de angajaţi! Și românii vor fi afectați

De: Andreea Stăncescu 11/02/2026 | 13:31
Ce compania va concedia mii de angajați / Sursa foto: Freepik

O companie de renume la nivel mondial a anunțat că urmează să facă mii de concedieri, în cadrul unui amplu proces de restructurare menit să reducă costurile și să eficientizeze activitatea. Decizia a stârnit reacții puternice în mediul economic și în rândul angajaților.

Heineken, unul dintre cei mai mari producători de bere la nivel global, a anunțat un amplu plan de restructurare care presupune concedierea a până la 6.000 de angajați în următorii doi ani. Compania olandeză, care are în prezent aproximativ 87.000 de salariați la nivel mondial, susține că măsura face parte dintr-o strategie de eficientizare și reducere a costurilor, prin creșterea productivității și adaptarea la noile condiții din piață. Informația a fost bine primită de investitori, iar acțiunile acesteia au înregistrat o creștere semnificativă la bursa din Amsterdam.

Conducerea companiei a transmis că mediul economic rămâne dificil, în special în Europa, unde vânzările de bere au scăzut considerabil. Directorul general, aflat la final de mandat, a declarat că pleacă din funcție într-un moment delicat, după ce a traversat perioade marcate de instabilitate economică și politică.

Sursa foto: Shutterstock

Compania a început cu primele concedieri

Heineken a început deja procesul de reorganizare, iar în toamna anului trecut a redus sau redistribuit câteva sute de posturi la sediul central, ca parte a digitalizării și modernizării operațiunilor. Deși nu au fost comunicate exact regiunile cele mai afectate, oficialii companiei au indicat că Europa va resimți cel mai puternic impactul.

Din punct de vedere financiar, Heineken a raportat o scădere a volumelor de bere vândute la nivel global, cu un declin mai accentuat în Europa și pe piețele din America. Veniturile totale au fost mai mici față de anul precedent, însă profitul net a înregistrat o ușoară creștere, susținută de măsuri de control al costurilor.

