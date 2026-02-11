Acasă » Știri » Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit: „Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat”

Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit: „Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat"

De: David Ioan 11/02/2026 | 15:02
Tragedie în viața unor foste vedete TV! Fiul lor de doar 4 luni a murit subit. Foto: Instagram

Moartea subită a fiului unei influencerițe cunoscute din Germania a provocat un val de reacții și întrebări în mediul online.

Băiețelul, în vârstă de doar patru luni, a murit în mod neașteptat, iar familia a transmis că nu înțelege cum a fost posibilă o asemenea tragedie.

Anunțul a fost făcut public de Lisa Straube, personalitate cunoscută pentru participarea la un reality show german, care a împărtășit vestea dureroasă cu urmăritorii săi.

Lisa Straube, în vârstă de 25 de ani, a dezvăluit că fiul ei, Xavi, a încetat din viață în cursul dimineții. Tânăra este căsătorită cu Furkan Akkaya, în vârstă de 24 de ani, și el fost concurent într-o emisiune de televiziune. Cei doi au transmis comunității lor online că micuțul s-a stins brusc, fără ca familia să aibă timp să înțeleagă ce se întâmplă.

„Xavi a murit pe neașteptate și brusc în această dimineață. Nici măcar nu am reușit să realizăm ce s-a întâmplat. Akka, Emilio și cu mine avem nevoie de timp pentru a procesa această pierdere și vă rugăm să ne respectați intimitatea”, a scris Lisa Straube pe Instagram.

Ulterior, influencerița a publicat un alt mesaj, exprimându-și durerea profundă în fața pierderii copilului.

„Cel mai mare coșmar al meu a devenit realitate. Cum poate cineva să supraviețuiască unei asemenea pierderi? Aș vrea să te pot ține din nou în brațe”, a transmis aceasta, alături de o fotografie alb-negru cu bebelușul.

Lisa Straube a mai publicat și o imagine însoțită de mesajul:

„Patru luni… și acum ai plecat”, subliniind astfel cât de scurt a fost timpul petrecut alături de cel mic.

Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment, iar familia nu a oferit detalii suplimentare. Xavi s-a născut pe 18 septembrie 2025, fiind al doilea copil al cuplului. Lisa și Furkan mai au un fiu, Emilio, născut în octombrie 2024. Într-un interviu acordat anterior publicației Bild, Lisa povestea că a aflat în mod neașteptat că este însărcinată pentru a doua oară.

„Am avut dintr-odată un sentiment că trebuie să fac un test, deși nu aveam simptome. Când a ieșit pozitiv, am fost șocată, dar într-un mod pozitiv”, declara Lisa atunci.

