Un american s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată, și a avut parte de o surpriză: „Nu m-am așteptat la asta”

Viza iubitei a expirat, ceea ce a făcut-o să se reîntoarcă în țara natală, iar el a părăsit America și a urmat-o în România, aici unde totul este diferit. Martel Metellus a schimbat continentul și nu i-a venit să creadă ce a văzut la noi în țară.

Martel Metellus este un american care și-a ascultat inima și a decis să se mute în România, țara natală a iubitei lui care ar fi fost deportată după ce viza i-a expirat. Ajuns aici, nu a durat mult timp și a devenit un creator de conținut viral pe TikTok.

Un american s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată

Chiar dacă o eventuală mutare în România nu a fost preconizată niciodată, inevitabilul s-a întâmplat după ce viza iubitei lui a expirat. Dragostea te face să faci lucruri nebunești, iar asta i s-a întâmplat și lui Martel, care a schimbat continetul pentru iubire.

Martel povestește cum niciodată nu s-a gândit la o mutare și cum această experiență în România i-a intrigat pe prietenii lui, făcându-i curioși despre cum funcționează traiul într-un alt loc.

„Nu plănuiam deloc să părăsesc SUA. De asemenea, nu știam nimic despre România înainte de ea. Nu aveam nicio idee (…) Mulți oameni, când m-am mutat în România, m-au întrebat: Ai electricitate? Ai Wi-Fi? Ai un magazin alimentar prin preajmă?”, menționează acesta pe rețelele sociale.

Americanul, uimit de tehnologia din România

Americanul spune că o diferență enormă dintre România și America este evidentă prin tehnologia avansată, care l-a șocat.

„Merg la sală și există literalmente un scaner facial. Nu a existat niciodată o sală în SUA la care să fi mers care să aibă un scaner facial pentru a te lăsa să intri. Niciodată. Există mult mai multă tehnologie înaltă aici decât am crezut. Există mult mai multă structură aici decât mi-am închipuit”, susține Martel.

Chiar dacă America este considerată țara tuturor posibilităților, iar oricine s-ar fi gândit că există sisteme mult mai avansate de digitalizare decât în România, Martel spune contrariul.

Viața la noi, mai relaxată decât în America

Martel consideră că stilul alert nu se regăsește în România. Spre surprinderea lui, există nenumărate zile de sărbătoare legale, românii sunt mult mai lejeri și nu sunt exagerat de focusați în muncă.

„Am observat cum toată lumea încearcă să își trăiască viața. Aici nu e vorba doar despre a munci toată ziua. Simt că aproape în fiecare săptămână există o nouă sărbătoare. Există o zi onomastică. Există un fel de sărbătoare în care oamenii își iau liber și sărbătoresc, ceea ce mi se pare grozav”, declară americanul.

Prin platforma TikTok, acesta și-a creat o comunitate care urmărește poveștile sale despre discrepanța dintre două țări cu trecuturi profund diferite.

„Am vrut să-mi susțin soția care a fost deportată și am rămas aici, și am ajuns accidental să ne construim o viață foarte bună.”

Mutarea neașteptată l-a surprins pozitiv pe Martel, care împreună cu jumătatea sa au luat-o de la zero: „Nu m-am așteptat la asta”, a mai adăugat acesta.

