Cum și-a construit Dragoș Sprînceană imperiul de carton din America. Ies la iveală dosare de agresiune și învârteli de milioane de dolari

De: Keva Iosif 10/02/2026 | 22:30
Dragoș Sprînceană, constănțeanul cu părul geluit și zâmbet de milionar, a intrat în atenția publicului din România odată cu anularea alegerilor din 2024. Stabilit în Statele Unite, acesta și-a cultivat imaginea unui antreprenor de succes, conectat la Donald Trump și implicat în întâlniri „secrete” pentru ochii lumii. În cercurile politice românești era considerat „emisarul special” al Guvernului pentru Washington. Un fel de magician al influențelor transatlantice.

Doar că imaginea lui de antreprenor de succes începe să se fisureze dramatic! CANCAN.RO a intrat în culisele unui dosar de hărțuire sexuală și agresiune, dar și în jungla datoriilor uriașe pe care le-a acumulat peste Ocean. Sursele noastre spun că Dragoș Sprînceană aplică trucuri financiare ca un adevărat cameleon: folosește doar ”birouri” virtuale, astfel încât devine o prezență aproape imposibil de detectat pentru cei care vor să-și recupereze banii de la el. Practic, o fantomă!

Să începem cu cel mai scandalos dosar în care apare numele său, un proces judecat în statul California, în care o fostă angajată de-a lui susține că a fost hărțuită sexual, agresată și atacată (battery/assault) într-una din firmele sale de transporturi.

”Reclamanta pretinde multiple capete de cerere, toate provenind din acuzații de hărțuire sexuală, agresiune fizică și atac în timpul angajării sale la pârâți. Conduita hărțuitoare a început pe 24 decembrie 2019 și a continuat până la demisia reclamantei pe 13 iunie 2023”.

Din documente, Sprînceană, ca patron al companiei DMG Consulting & Development Inc, a cerut ”summary adjudication of punitive damages”, adică să fie eliminată posibilitatea de a primi daune punitive, argumentând că el nu ar fi putut „monitoriza fiecare șofer” și nu ar fi existat dovadă că ar fi aprobat sau ignorat intenționat lipsa de competență a șoferului (acuzat în acest caz).

Mai mult, a susținut prin avocat că firma sa de transporturi avea proceduri pentru a evalua șoferii, iar eventualele probleme nu ar fi fost cunoscute de el. În plus, compania ar fi fost subcapitalizată și că nu există suficiente dovezi pentru a-l trage personal la răspundere. (CLICK pentru documentele oficiale)

Yachtul și Rolls-Royce-ul, în vizorul creditorilor

Aceeași firmă i-a adus și alte probleme, după ce românul a fost acuzat că a folosit-o ca să dea un tun financiar.

Equify Financial LLC a dat în judecată DMG Consulting & Development Inc. – pentru că nu și-a achitat datoriile prevăzute într-un contract comercial.

Iar acuzațiile de înșelăciune nu se opresc aici. El figurează ca reprezentant legal al mai multor companii, inclusiv Goldcoast Financial, dar și GCG Logistics, cele din urmă făcând obiectul altui proces! În acest caz, Sprînceană este acuzat că nu a respectat contractele de leasing și nici nu a răspuns la citările legale.

Dar se pare că Dragoș Sprînceană nu scapă nici în online de reputația sa de ”țepar”.

”Dragoș’s scam 😂. He had a leasing contract with Inland Paclease. He ripped off all the owner-operators he recruited. The reviews on the BBB are catastrophic. All flash but no cash (Țeapa lui Dragoș 😂. Avea un contract de leasing cu Inland Paclease. A păcălit toți șoferii independenți pe care i-a recrutat. Recenziile de pe BBB sunt catastrofale. Multă gălăgie, dar fără bani).

Pare că afaceristul are propriile „trucuri” de supraviețuire financiară. Comentariul postat online nu e doar vorbă aruncată, documentele oficiale îl confirmă și scot la iveală o metodă aproape clasică de a scăpa de datorii: își schimbă domiciliul ca să dispară de radarele celor care îl caută!

Compania americană Inland PacLease susține că, în ciuda tuturor încercărilor, nu a reușit să-și recupereze banii de la firmele controlate de Sprînceană și soția lui și a fost nevoită să ceară instanței permisiunea pentru „servirea alternativă” – adică trimiterea actelor prin poștă sau prin alte metode, pentru că atât el, cât și companiile lui par să fie de negăsit.

”Încercare de citare pentru Gabriela Sprînceană, United Global Freight. S-a constatat că adresa este un birou virtual (Regus), care preia corespondența și apelurile, fără prezență fizică permanentă.

Încercare de citare pentru Gabriela Sprînceană (n.r. soția lui). Această adresă este tot un birou virtual Regus fără listare a companiilor menționate.

Încercare de citare pentru Dragoș Sprînceană și Gherghina Sprînceană, GCG Logistics. Clădirea era închisă și aparent vândută, fără activitate sau răspuns”, se arată în mențiunile din dosar.

Dragoș Sprînceană

Sprînceană este dator și băncilor, nu doar companiilor din Statele Unite. Una dintre ele încearcă acum să-și recupereze datoria de la el cerând instanței să-i vândă yachtul! Un yacht cu care românul s-a lăudat adesea pe rețelele sociale. CANCAN va urmări cum evoluează lucrurile și va reveni cu detalii.

