Probleme grave de sănătate în familia lui Florin Salam. Diagnosticul pus de medici este îngrijorător!

În timp ce Florin Salam își vede de evenimente și concerte, apariția sa în filmul lui Mihai Bendeac- Băieți de oraș a surprins pe toată lumea, iar Betty și Roberto, noul lui ginere, i-au fost alături, cealaltă parte a familiei sale nu o duce deloc bine. Spunem asta pentru că bunicii copiilor săi sunt foarte bolnavi, iar diagnosticul dat de medici este îngrijorător. În plus, dacă în trecut spuneam că familia lor s-a reunit, se pare că lucrurile sunt frumos cosmetizate, căci în realitate ar fi încercat să țină în familie problemele cu care se confruntă. CANCAN.RO are toate detaliile!

În urmă cu o săptămână, Betty Salam ne oferea un interviu în exclusivitate în care ne dezvăluia despre cât de fericită este alături de partenerul ei, Roberto (vezi aici). În plus, artista era foarte mândră de tatăl său care avea o apariție incendiară în filmul lui Mihai Bendeac, dar și planuri mărețe de viitor. Nici vorbă de probleme în familie sau probleme de sănătate ale bunicilor săi. Cântăreața a decis să ascundă problemele de presă și să afișeze o imagine de femeie invincibilă, dar noi am aflat că lucrurile nu sunt nici pe departe atât de roz pe cât ar părea!

Foștii socrii ai lui Florin Salam, probleme grave de sănătate

Dincolo de aparițiile publice și de proiectele profesionale afișate în ultima perioadă, se pare că în familia extinsă a lui Florin Salam ar exista motive serioase de îngrijorare. Surse apropiate spun pentru CANCAN.RO că starea de sănătate a bunicilor materni ai lui Betty și Dani ar fi devenit un subiect delicat care a readus în prim plan probleme greu de ignorat. În acest context, sursele noastre ne-au dezvăluit că părinții regretatei Fănică ar avea probleme serioase de sănătate, fiind internată aproape o lună în spital.

Aurelia, fosta soacră a lui Florin Salam și bunica lui Betty și a lui Dani, a fost internată în spital cu probleme pulmonare serioase. Femeia a început să acuze stări de rău de peste o lună, dureri de cap și tuse necontrolată. Ulterior, situația s-a înrăutățit, iar bunica lui Betty și a lui Dani a fost internată de urgență la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Inițial, femeia în vârstă de 68 de ani, a fost suspectă de TBC. I s-au făcut numeroase investigații la nivelul plămânilor, iar medicii au descoperit că nu ar fi fost vorba de TBC, ci de o răceală extrem de puternică.

Situația nu este deloc roz pentru bunicii lui Betty și ai lui Dani

Femeia a trecut prin momente cumplite cu atât mai mult cu cât nici soțul ei nu îi poate fi alături. Bărbatul a fost și el internat în alt spital căci i-au fost descoperiți câțiva ganglioni periculoși în zona pelviană. Mai mult, conform surselor CANCAN.RO, nepoții ei, Dani și Betty, nu au fost în vizită pe la ea, dar s-au mai interesat la rude despre starea celor doi bunici materni. Veștile nu au fost bune, însă problemele cotidiene și viața de părinți se pare că nu le-au oferit destul timp celor doi să-și viziteze bunicii la spital.

Vă amintim că anul trecut, sărbătorile pascale, Betty și Dani le-au petrecut alături de unchiul lor, Florin Albu, dar și de bunicii materni, spre bucuria acestora din urmă. După ce a existat o răceală între ei și anumite frustrări de ambele părți, copiii lui Florin Salam și ai Fănicăi îngropaseră securea războiului și au decis să trăiască în armonie și liniște.

