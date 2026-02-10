Acasă » Exclusiv » Probleme grave de sănătate în familia lui Florin Salam. Diagnosticul pus de medici este îngrijorător!

Probleme grave de sănătate în familia lui Florin Salam. Diagnosticul pus de medici este îngrijorător!

De: Delina Filip 10/02/2026 | 22:15
Probleme grave de sănătate în familia lui Florin Salam. Diagnosticul pus de medici este îngrijorător!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

În timp ce Florin Salam își vede de evenimente și concerte, apariția sa în filmul lui Mihai Bendeac- Băieți de oraș a surprins pe toată lumea, iar Betty și Roberto, noul lui ginere, i-au fost alături, cealaltă parte a familiei sale nu o duce deloc bine. Spunem asta pentru că bunicii copiilor săi sunt foarte bolnavi, iar diagnosticul dat de medici este îngrijorător. În plus, dacă în trecut spuneam că familia lor s-a reunit, se pare că lucrurile sunt frumos cosmetizate, căci în realitate ar fi încercat să țină în familie problemele cu care se confruntă. CANCAN.RO are toate detaliile! 

În urmă cu o săptămână, Betty Salam ne oferea un interviu în exclusivitate în care ne dezvăluia despre cât de fericită este alături de partenerul ei, Roberto (vezi aici). În plus, artista era foarte mândră de tatăl său care avea o apariție incendiară în filmul lui Mihai Bendeac, dar și planuri mărețe de viitor. Nici vorbă de probleme în familie sau probleme de sănătate ale bunicilor săi. Cântăreața a decis să ascundă problemele de presă și să afișeze o imagine de femeie invincibilă, dar noi am aflat că lucrurile nu sunt nici pe departe atât de roz pe cât ar părea!

Foștii socrii ai lui Florin Salam, probleme grave de sănătate

Dincolo de aparițiile publice și de proiectele profesionale afișate în ultima perioadă, se pare că în familia extinsă a lui Florin Salam ar exista motive serioase de îngrijorare. Surse apropiate spun pentru CANCAN.RO că starea de sănătate a bunicilor materni ai lui Betty și Dani ar fi devenit un subiect delicat care a readus în prim plan probleme greu de ignorat. În acest context, sursele noastre ne-au dezvăluit că părinții regretatei Fănică ar avea probleme serioase de sănătate, fiind internată aproape o lună în spital.

Bunicii lui Betty Salam și ai lui Dani ar avea probleme serioase de sănătate
Bunicii lui Betty Salam și ai lui Dani ar avea probleme serioase de sănătate

Aurelia, fosta soacră a lui Florin Salam și bunica lui Betty și a lui Dani, a fost internată în spital cu probleme pulmonare serioase. Femeia a început să acuze stări de rău de peste o lună, dureri de cap și tuse necontrolată. Ulterior, situația s-a înrăutățit, iar bunica lui Betty și a lui Dani a fost internată de urgență la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Inițial, femeia în vârstă de 68 de ani, a fost suspectă de TBC. I s-au făcut numeroase investigații la nivelul plămânilor, iar medicii au descoperit că nu ar fi fost vorba de TBC, ci de o răceală extrem de puternică.

Situația nu este deloc roz pentru bunicii lui Betty și ai lui Dani

Femeia a trecut prin momente cumplite cu atât mai mult cu cât nici soțul ei nu îi poate fi alături. Bărbatul a fost și el internat în alt spital căci i-au fost descoperiți câțiva ganglioni periculoși în zona pelviană. Mai mult, conform surselor CANCAN.RO, nepoții ei, Dani și Betty, nu au fost în vizită pe la ea, dar s-au mai interesat la rude despre starea celor doi bunici materni. Veștile nu au fost bune, însă problemele cotidiene și viața de părinți se pare că nu le-au oferit destul timp celor doi să-și viziteze bunicii la spital.

Betty Salam și fratele Fănicăi au avut o relație cu împăcări și tensiuni
Betty Salam și fratele Fănicăi au avut o relație cu împăcări și tensiuni

Vă amintim că anul trecut, sărbătorile pascale, Betty și Dani le-au petrecut alături de unchiul lor, Florin Albu, dar și de bunicii materni, spre bucuria acestora din urmă. După ce a existat o răceală între ei și anumite frustrări de ambele părți, copiii lui Florin Salam și ai Fănicăi îngropaseră securea războiului și au decis să trăiască în armonie și liniște.

CITEȘTE ȘI: Florin Salam și viitorul ”ginere” au ”udat” divorțul lui Betty! În timp ce fiica pregătea actele pentru notar, ei petreceau până dimineața sub o ploaie de bani

ACCESEAZĂ ȘI: Împăcare istorică în familia lui Florin Salam! Betty a fost martor împotriva lui în instanță, acum stau la aceeași masă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum și-a construit Dragoș Sprînceană imperiul de carton din America. Ies la iveală dosare de agresiune și învârteli de milioane de dolari
Exclusiv
Cum și-a construit Dragoș Sprînceană imperiul de carton din America. Ies la iveală dosare de agresiune și învârteli…
Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland Garros și Wimbledon joacă tare
Exclusiv
Simona Halep poartă pe mână o garsonieră! După ce s-a retras din circuit, ”Regina” de la Roland Garros…
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”....
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
go4it.ro
Cum stau submarinele diesel sub apă fără ca motoarele lor să necesite aer
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
Gandul.ro
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Marius a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a ...
Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice ...
Medaliatul olimpic și-a înșelat iubita! A făcut dezvăluirile, în lacrimi, la Jocurile olimpice de iarnă 2026
Iubire cu repetiții și final cu cortina trasă! Ioana Ginghină și Cove, povestea fără poze, dar ...
Iubire cu repetiții și final cu cortina trasă! Ioana Ginghină și Cove, povestea fără poze, dar cu multe episoade
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre ...
Decizie în premieră. Administrația Trump a fost de acord să ofere informații clasificate despre OZN-uri și extratereștri
Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec
Fotografia care a ieșit din umbrelă! Malvina și Albertina, pe vremea când ”vremea” avea farmec
Vezi toate știrile
×