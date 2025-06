Împăcare istorică în familia lui Florin Salam! Betty a fost martor împotriva lui în instanță, acum stau la aceeași masă

În familia lui Florin Salam se întâmplă și lucruri bune, nu doar necazuri și probleme! Așadar, după ce Regele și Roxana Dobre au revenit la sentimente mai bune după perioadele dificile și tensionate prin care au trecut, acum s-a produs o nouă împăcare în familia lor! Și vorbim despre una cu greutate, căci în trecut nu doar că au existat probleme și dezamăgiri, dar s-a ajuns și în instanță! CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă, ca de fiecare dată, în exclusivitate!

Florin Salam are o familie numeroasă, cinci copii, trei din căsnicia cu Roxana Dobre și doi din căsnicia cu răposata Fănica. Betty și Dani, cei doi copii din prima lui căsnicie, au rămas în relații bune cu rudele din partea mamei și, uneori, se mai vizitau, deși au existat anumite tensiuni de-a lungul timpului între ei. La un moment dat, Regele și-a cam luat mâna de pe Betty și Dani, ambii majori, căsătoriți și cu familii, iar asta a determinat-o pe fată să apeleze și la alți membri ai familiei. Mema Elena (n.r. Nuți), sora lui Florin Salam, a luat-o sub aripa ei protectoare pe Betty, ba chiar era implicată, ulterior aveam să aflăm că doar ca imagine, în hotelul pe care l-a deschis Nuți. În plus, mătușa ei o ajuta pe fata lui Salam cu bani. Astfel, de aici până la a o implica într-un proces cu unchiul ei nu a mai fost decât un pas!

Împăcare istorică în familia lui Florin Salam! Anul trecut au ajuns în instanță, acum stau la aceeași masă

Vă spunem că zilele trecute, Florin Albu, fostul cumnat al lui Florin Salam, se afla în casa uneia dintre surori pentru a o ajuta cu câteva renovări. Se cunoaște deja faptul că bărbatul este destul de săritor și se oferă să ajute ori de câte ori are ocazia. În momentul în care se afla cu una dintre surorile lui în apartament, femeia a primit un telefon de la Betty care a decis să treacă pe acolo pentru a-i lăsa copilul. Ea și Cătălin Vișănescu aveau un eveniment de onorat seara, astfel că nu a ezitat să apeleze la rude. Când a aflat că e și unchiul ei acolo, Betty a venit într-un suflet pentru a sta de vorbă cu el. A fost pentru prima dată când au stat față în față de la momentul în care artista a pledat împotriva bărbatului la proces!

Vă reamintim că în urmă cu un an Mema Lenuța a decis să facă plângere împotriva lui Florin Albu pentru hărțuire și amenințare cibernetică după ce bărbatul i-ar fi adus injurii într-un live pe Tiktok. Femeia a obținut atunci ordin de protecție pentru trei luni, iar bărbatul nu a avut voie să se apropie de ea la mai puțin de 200 de metri timp de trei luni. Ceea ce l-a frapat însă pe fostul cumnat al lui Salam nu a fost decizia instanței, ci faptul că nepoata lui a decis să fie martor în proces împotriva lui, cu toate că doar cu câteva zile înainte petrecuseră Paștele împreună. În plus, la vremea aceea Florin Albu susținea pentru CANCAN.RO că are o relație deosebită cu Betty și Dani, nepoții lui, așa că dezamăgirea a fost și mai mare.

Betty nu mai stă sub aripa protectoare a mătușii, după ce femeia s-ar fi folosit de ea

Și acum, revenim în prezent! Momentul în care Betty Salam și Florin Albu au stat față în față, în aceeași încăpere după un an a fost de-a dreptul emoționant. Cântăreața și-a cerut scuze unchiului ei pentru momentele tensionate și pentru faptul că, în trecut, a luat decizia de a pleda împotriva lui. A explicat că a fost constrânsă de situație și că nu ar mai face niciodată așa ceva, iar unchiul ei a decis să o ierte. Ulterior, au plecat cu toții cu Bentley-ul pe care Florin Salam i l-a dat fiicei lui să-l conducă, momente de neuitat în familia lor. În plus, sursele noastre au aflat că relația cu mătușa ei, Nuți, a început să scârțâie din ce în ce mai mult, iar Betty nu ar mai trece nici măcar pe la hotelul deschis de aceasta, acolo unde este imagine.

