Fostul cumnat al lui Florin Salam rupe tăcerea, după ce s-a trezit cu ordin de protecție cibernetică: ”Am băut un pahar, am fost la cimitir și…” + Betty a trădat!

Un nou scandal a avut loc în familia lui Florin Salam și s-a lăsat cu ordine de protecție și amenințări! Sora manelistului a trecut prin momente de panică atunci când ar fi fost amenințată de fostul soț. Femeia a cerut ajutorul oamenilor legii și a primit un ordin de protecție împotriva fostului cumnat al manelistului, Florin Albu. Cei doi s-au întâlnit în sala de judecată, iar CANCAN.RO a aflat tot ce s-a întâmplat în proces. În sala de judecată a fost și fiica lui Florin Salam, Betty care și-a apărat mătușa, cu toate că în urmă cu două săptămâni s-a întâlnit cu unchiul ei cu care spunea că are o relație bună. Avem detalii din dosar și declarațiile exclusive ale bărbatului.

Momente pline de tensiune în familia lui Florin Salam. Sora manelistului a avut parte de o situație dificilă provocată de fostul ei soț, așa că s-a văzut nevoită să apeleze la ajutorul oamenilor legii. Într-un final, autoritățile au emis un ordin de protecție pentru sora „Regelui”. Fostul ei partener de viață trebuie să păstreze distanța de ea, dar și de copii. Bărbatul nu are voie să se apropie la o distanță mai mare de 200 de metri. De asemenea, avocatul părții vătămate, Adrian Cuculis a dezvăluit că Florin Albu trebuie să poarte brățară de monitorizare și este acuzat de violență cibernetică. Acum, bărbatul spune partea sa de adevăr și neagă ce a spus avocatul celelalte părți implicate în proces. Fostul cumnat al lui Florin Salam neagă acuzațiile: „Nu am brățară la picior! Eu mi-am spus supărarea” (CITEȘTE ȘI: FOSTUL CUMNAT AL LUI FLORIN SALAM RUPE TĂCEREA, DUPĂ SCANDALUL CU DAMA DE COMPANIE: ”A FOST ESCROCAT!” + ”A MAI AVUT ȘI EL O BUCURIE LA CÂTE O FATĂ!”) Florin Albu a vorbit pentru CANCAN.RO și a spus că totul a pornit de la faptul că a consumat câteva pahare de alcool de Paște. Supărat și încă suferind după sora lui, dar și pentru că nu este ajutat, spune el, de cealaltă parte a familiei, a început să îl ia gura pe dinainte și a amenințat-o pe fosta soție.

„Nu am nicio brățară la picior, așa cum a spus domnul avocat, nici vorbă de așa ceva. Am băut un pahar de Paște, că până la urmă de ce petrecem sărbătorile?! Să fim cu familia, să bem și să mâncăm. Am fost la cimitir la sora mea și m-am încărcat acolo. Mi-am adus aminte de relele care s-au întâmplat în viața noastră, în familia noastră. Am început să vorbesc și să spun supărarea mea pe live”, începe povestea Florin Albu.

Bărbatul spune că nu i-a urmărit niciodată nici pe fosta soție, nici pe ceilalți membri ai familiei acasă. Ba mai mult, susține el, nu a mai luat legătura cu Nuți de ani buni.

„Eu niciodată nu i-am urmărit acasă. Eu am doar o restricție ca în următoarele opt luni să nu trec la adresa unde are ea domiciliu și să nu mă apropii mai mult de 200 de metri de ea. Nu am brățară. Și mi s-a spus să nu îi contactez pe niciunul, dar nu este cazul pentru că eu nu iau legătura cu ei” , a spus bărbatul.

Betty, acuzată de unchiul ei după ce a pledat împotriva lui: „Este manipulată, atrasă cu bani!”

Procesul a avut loc în urmă cu câteva zile, după ce femeia a cerut un ordin de protecție împotriva bărbatului. Ca martor în proces a venit fiica lui Florin Salam, Betty Vișănescu. A pledat împotriva lui Florin Albu, fapt care l-a surprins pe bărbat, mai ales că Paștele l-au petrecut împreună. Ba chiar ea a fost cea care l-a sunat pentru a-l vedea.

„În ziua de vineri înainte de Paște, m-a sunat Betty, care este ca fata mea. M-a întrebat ce fac și dacă poate să vină să facem un grătar. Cu mare drag, i-am zis să vină, am cumpărat carne și toate cele și ne-am simțit bine. Era Vinerea Mare și chiar a fost o atmosferă frumoasă. Am mers în seara de Înviere să vină la noi, a venit, am mers la biserică să luăm lumină, apoi am fost la sora mea la cimitir. După trei zile a venit ca martor în proces de partea mătușii sale. Am rămas dezamăgit așa, pentru că Betty are un suflet bun, dar cred că este manipulată și atrasă cu bani.

Sunt surprins pentru că eu doar mi-am strigat durerea pentru Fănica, iar Betty am crezut că mă va înțelege. Sunt foarte dezamăgit și trist, dar nu am ce să fac. Noi am crescut-o din maternitate, dar aia este”, a spus Florin Albu pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: SCANDAL MONSTRU ÎN FAMILIA LUI FLORIN SALAM! SORA ARTISTULUI A OBȚINUT ORDIN DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SOȚULUI)

În plus, aceștia ar fi cerut în instanță ca lui Florin Albu să i se facă un control psihiatric, precum și să i se pună o brățară de monitorizare, susținând că femeii îi este teamă de fostul soț. Bărbatul este convins însă că a fost o strategie de a îl elimina din viața lor și de a pune presiune pentru a nu dezvălui mai multe despre familia lor.

În plus, nu o dată, Florin Albu s-a considerat o victimă a familiei lui Florin Salam. Bărbatul susține sus și tare că a fost atras într-o capcană și că a fost convins să se căsătorească cu Nuți. Avea doar 19 ani la acea vreme, iar motivul nunții spune el, este evident acum. Nuți ar fi fost nevoită să părăsească țara pentru a se întâlni cu Fabian, omul cu care era măritată și, care la acel moment avea probleme cu legea în străinătate. Și, pentru a nu atrage atenția autorităților, Nuți ar fi trebuit să poarte alt nume.

„Eu am făcut multe pentru ei. Să nu uităm că Florin m-a obligat să mă cunun cu sora lui ca să poată să ia numele meu și să părăsească țara să se ducă după Fabian în străinătate” , a spus fostul cumnat al lui Florin Salam.

Mai mult, CANCAN.RO a stat de vorbă și cu apropiații familiei care au dezvăluit că Florin Albu nu ar fi un bărbat agresiv. Aceștia au spus că fratele Fănicăi nu ar fi dus amenințările din online la bun final. Cu toate acestea, pe Florin Albu îl mai ia gura pe dinainte pentru că ar suferi că nu este dorit în familia lui Florin Salam.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.