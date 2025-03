Iubita șoferului de TIR ucis pe autostradă, în Belgia, și-a refăcut viața: ”Binecuvântat este acel sentiment când te bagi în pat cu...”

Iubita șoferului român de TIR ucis pe autostradă, în Belgia, după ce niște tineri i-au aruncat în parbriz un capac de canal, și-a refăcut viața sentimentală. La aproape un an de când Gheorghe a murit sub ochii ei îngroziți, Maria Godja iubește din nou și pare fericită. Deși rănile sufletești încep să se vindece, încă nu a trecut peste șocul suferit în momentul accidentului și continuă să facă terapie. După moartea lui Gheorghe, Maria a rupt orice legătură cu familia acestuia. CANCAN.RO are toate detaliile.

Gheorghe Țibil, un șofer de TIR în vârstă de 50 de ani, a avut o moarte înfiorătoare. Ghiță, așa cum îi spuneau apropiații, lucra la o companie de transport din Spania. În acea noapte fatidică de 10 spre 11 mai 2024, se deplasa la volanul TIR-ului pe teritoriul Belgiei. În momentul tragediei, conducea pe autostrada E42, mai exact pe porțiunea de drum dintre Andenne și Heron. Cu doar un sfert de oră înainte, la volanul TIR-ului se aflase partenera sa de viață, Maria Godja. Ambii erau șoferi la compania din Spania și lucrau, cu schimbul, pe același TIR.

Ghiță s-a stins sub ochii îngroziți ai femeii, care, deși se afla în dreapta lui, nu a putut face nimic pentru a-l salva.

Bărbatul a fost strivit de un capac de canal aruncat de niște tineri în parbrizul TIR-ului aflat în mișcare. A murit pe loc, zdrobit de capacul care cântărea 20 de kilograme. În ciuda situației critice, partenera sa a reușit să redreseze TIR-ul și să evite o altă nenorocire.

După tragedie, iubita bărbatului a avut nevoie de terapie pentru a reuși să depășească această perioadă dificilă din viața sa. În luna august a aceluiași an, Maria și Gheorghe, care formau un cuplu de cinci ani, aveau planificată nunta.

După cele întâmplate, terapeuții i-au recomandat Mariei Godja să nu mai urce la volanul TIR-ului timp de un an. În plus, aceasta ne-a mărturisit că se află în continuare sub observația specialiștilor de la Valencia, unde merge regulat la terapie.

”Când te aștepți mai puțin, apare un om bun în viața ta”

Deși încă nu și-a revenit din șocul suferit în momentul accidentului, rănile sufletești par că încep să se vindece. La aproape un an de la tragedie, Maria Godja iubește din nou.

De puțin timp, șoferița de TIR are un nou partener de viață și pare fericită. Bărbatul misterios care a cucerit-o pe șoferița de TIR este foarte atent cu ea. De altfel, aceasta a ținut să le împărtășească și prietenilor săi virtuali marea veste, printr-o postare făcută pe o rețea socială.

“Când te aștepți mai puțin, apare un om bun în viața ta pentru a face totul mai bine!”, este un mesaj scris de Maria Godja, chiar de 1 Martie, însoțit de o inimioară și o fotografie sugestivă. ”Binecuvântat este acel sentiment când te bagi în pat cu persoana pe care o iubești, o îmbrățișezi și o simți respirând în pieptul tău. Închizi ochii și te bucuri de fiecare secundă și simți că nicăieri în lume nu ai fi mai bine”, este un al mesaj postat de Maria Godja pe o rețea socială, în luna ianuarie.

CITEȘTE ȘI: Sfârșit tragic pentru Gheorghe, un șofer de TIR. A murit la volan, după ce un capac de canalizare aruncat de pe pod a trecut prin parbrizul camionului

”Nu vorbește cu mine”

Deși a vrut să-și arate public fericirea pe care i-o aduce această relație, femeia a fost discretă în ceea ce privește identitatea noului său partener. Maria Godja a evitat să dea mai multe detalii despre el.

Familia lui Gheorghe nu știe mare lucru despre schimbările din viața Mariei. Rudele acestuia și șoferița de TIR au rupt orice legătură. La scurt timp după moartea bărbatului, între ei au apărut neînțelegeri.

Discuțiile au plecat de la un apartament pe care Ghiță îl deținea în Spania și la cumpărarea căruia ar fi contribuit și Maria. Bărbatul a lăsat, însă, în urma lui un moștenitor, ceea ce a complicat situația pentru partenera sa de viață. Este vorba despre fiul minor pe care șoferul de TIR îl avea din prima căsnicie.

CITEȘTE ȘI: Detalii șocante ies la iveală în cazul morții lui Gheorghe, șoferul de TIR român ucis în Belgia de un capac de canal. Cine sunt principalii suspecți

Cele mai aprige dispute le-a avut cu fratele și cumnata lui Ghiță. Aceștia din urmă i-au reproșat faptul că Ghiță nu a putut evita tragedia din cauza ei. În momentul impactului, Maria aprinsese un bec în cabină, ca să își poată face rugăciunea. Apropiații lui Gheorghe cred că lumina de la bec ar fi obstrucționat vizibilitatea șoferului.

”Nu vorbește cu mine. Am auzit că are pe cineva, mi-a spus un prieten, că pe mine m-a blocat. Mi se pare cam repede”, a spus, pentru CANCAN.RO, fratele lui Gheorghe Țibil.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.