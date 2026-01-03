Nicoleta Ghiris, avertisment pentru toate zodiile: ce se întâmplă pe 20 februarie 2026. Fenomenul astrologic major care se repetă după 36 de ani

O conjuncție rară între Saturn și Neptun, care se produce o dată la 36 de ani, va avea loc pe 20 februarie 2026 și va aduce transformări profunde, atât la nivel personal, cât și colectiv. Astrologul Nicoleta Ghiris explică, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce înseamnă această aliniere și cum va influența fiecare semn zodiacal, într-un moment marcat și de intrarea în anul calului de foc în astrologia chineză.

Conjuncția Saturn–Neptun, un fenomen astrologic rar care se produce o dată la 36 de ani, se va întâmpla în februarie 2026, când Saturn și Neptun vor fi aliniate la 0° Berbec, marcând începutul unui ciclu nou în astrologie.

În istorie, întâlnirile celor două planete au coincis, cu aproximație, cu momente istorice majore: în timpul Primului Război Mondial și, ultima oară, în 1989, căderea Zidului Berlinului și prăbușirea comunismului în Europa de Est.

Cand a mai avut loc această conjuncție, în utimul secol

1 august 1917 – conjuncție 12° Rac

1952–1953 (serie de trei conjuncții) – 21 nov. 1952 și 17 și 21 mai/21 iulie 1953, toate în 27°–29° Fecioară

1989 (serie de trei conjuncții) – 3 martie, 23 iunie și 13 noiembrie 1989, în 16°–18° Săgetător

Astrologul Nicoleta Ghiris explică pentru CANCAN.RO ce efecte va avea această conjuncție asupra vieților noastre și cum fiecare semn zodiacal va simți influența acestei alinieri celeste.

O punte între vizibil și invizibil

„Conjuncția Saturn-Neptun se întâlnește odată la 36 de ani și aduce cu sine o alăturare a viselor spiritualității de structură pentru a construi o bază solidă a întrezăririi prin ceață a adevărului. De fapt, aș supranumi-o o punte între vizibil și invizibil sau viziunea întâlnește realitatea. Practicând o astrologie holistică, nu pot să nu văd că în preajma acestei date de 20 februarie, mai precis pe 17, vom trece în astrologia chineză în noul an, cel al calului de foc, ceea ce creează un stâlp energetic de nesatisfacere, foc yang, suprafoc yang. Foarte posibil să vedem lucrurile diferit după această dată, să se mistuiască, efectiv, ca și focul, tot ce credeam și să se realizeze un nou drum, chiar dacă nu ne convine, chiar dacă ne face să ieșim foarte mult din zona de confort, vom începe o altă cale. Calul este un animal justițiar și focul prezent în acest an să distrugă dogme, să distrugă păreri. Foarte posibil să vedem conflicte care să pot genera în acest an, deoarece vom fi fiecare cu justiția în mână va crea exact după bunul plac ceea ce își dorește. Din păcate, elementul foc va popula și programele de știri, așadar precauție pe această temă. Este important să verificăm mereu instalațiile electrice, să asigurăm bunurile noastre împotriva incendiilor. Așadar, suntem invitați să construim o fundație solidă pentru visurile noastre. Ascendentul dă distribuția energiilor într-o hartă”, a explicat Astrologul Nicoleta Ghiris pentru CANCAN.RO.

Previziuni pentru fiecare ascendent

Berbec: Pentru cei cu ascendent în Berbec, conjuncția va duce disciplină în exprimarea Eului. Deci, foarte posibil ca după această dată, Berbecii să se transforme radical.

Taur: Pentru cei cu ascendent în Taur, o mai mare disciplină în credințe și luna interioară. Este foarte posibil ca aceștia să întâmpine, să li se clatine credințele și sunt invitați să vadă lucrurile cu o mai mare claritate și vor avea, cumva, credința transformată după această dată.

Gemeni: Pentru cei cu ascendent în Gemeni, se vor conecta cu alte persoane care le împărtășesc viziunile, vor distruge relații și sunt invitați să dea relațiilor atenție, de amiciție, de networking. Își vor căuta un alt grup, de exemplu, apartenența la alt grup o să fie importantă și să fie clar invitați să lucreze la o strategie, să și pună în practică viziunile lor.

Rac: Pentru cei cu ascendent în Rac, vor urma o cale în business, în cariera lor, o cale să fie în acord cu valorile și responsabilitatea. Este foarte posibil să renunțe la un drum în carieră.

Leu: Pentru cei cu ascendent în Leu, foarte posibil să studieze intens ca să integreze ceea ce cred ei cu căutarea adevărului.

Fecioară: Pentru ascendent în Fecioară, resursele celor din jur, cei apropiați, pot fi puse sub semnul realității dure. Mă refer la cei care sunt în casa lor, partenerii, poate, de viață sau, uite, au luat un credit și creditul respectiv poate să suporte dobânzi mai mari.

Balanță: Transformarea relațiilor la ei, căutarea unui scop comun, a unor valori spirituale comune cu partenerul de viață. Au nevoie de această transformare pentru oameni, ceea ce mai departe relația.

Scorpion: O abordare holistică e necesară pentru sănătatea lor, rutina zilnică, job-ul lor, s-ar putea să caute ceva ce îi împlinește, până la urmă sufletește.

Săgetător: O exprimare a pasiunilor în mod concret. S-ar putea să fie mai vehemenți în a căuta să-și ducă la împlinire aceste pasiuni, care stau probabil într-o formă latentă.

Capricorn: O îmbinare a valorilor spirituale cu familia. Au nevoie de asta să întrunească, să-și consolideze emoțiile, au nevoie să construiască lucruri în casă, poate au amânat într-o anumită perioadă, s-ar putea să schimbe casa dacă nu le mai convine.

Vărsător: Pentru Ascendentul Vărsător, comunicarea valorilor lor spirituale, structurând gândirea, este neapărat necesar să comunice mai mult. Cei cu Ascendentul Vărsător vor deveni mai volubili, dar să fie atenți că această comunicare poate și distruge relația și să fie atenți, dacă au frați, la relația cu frații, care trebuie să fie reconstruită cumva.

Pești: Ascendentul în Pești poate câștiga bani din ceea ce simt și transmit, pentru că Peștii au un univers al lor neptunian. Atunci este foarte bine să fie aduși cu picioarele pe pământ și să poată valorifica din tot ceea ce simt.

