Acasă » Știri » Cristina Demetrescu numește zodia care riscă să fie concediată la început de 2026

Cristina Demetrescu numește zodia care riscă să fie concediată la început de 2026

De: Alina Drăgan 01/01/2026 | 16:03
Cristina Demetrescu numește zodia care riscă să fie concediată la început de 2026

Începutul de an este unul intens din punct de vedere astral, cu mutări importante pe axa destinului. Primele zile din 2026 nu sunt deloc liniștite pentru unele semene zodiacale, iar deciziile luate acum pot avea urmări pe termen lung. Potrivit previziunilor făcute de Cristina Demetrescu, un semn zodiacal se află într-o perioadă delicată și riscă chiar să piardă locul de muncă la începutul anului.

Contextul astral al lunii ianuarie este dominat de influențe puternice și nu mai este loc de compromisuri sau amânări. Planete precum Marte, Saturn și Pluto pun presiune pe deciziile profesionale, iar situațiile rămase nerezolvate din 2025 ajung acum la un punct critic.

Pentru unii anul 2026 vine cu claritate și noi începuturi, însă pentru alții poate însemna rupturi dureroase, inclusiv în mediul profesional.

Zodia care riscă să fie concediată

Potrivit Cristinei Demetrescu, Berbecii sunt cei care trebuie să fie extrem de atenți la începutul lui 2026. Tensiunile acumulate în ultimele luni pot exploda, mai ales în relația cu superiorii. Astrologul avertizează că acest semn de foc poate fi pus în situația de a pierde un loc de muncă, dacă nu gestionează cu maturitate provocările momentului.

„Ianuarie 2026 te obligă să îți regândești prioritățile profesionale. Pot apărea discuții tensionate cu superiorii sau decizii legate de schimbarea unui loc de muncă. Nu este o lună ușoară, dar este una extrem de importantă pentru viitor. În plan personal, ai nevoie de mai multă răbdare și diplomație”, spune Cristina Demetrescu despre Berbeci.

Cristina Demetrescu

Deși acești nativi riscă să fie concediați, Cristina Demetrescu spune că aceasta etapă nu trebuie văzută ca un eșec. Pentru Berbeci acest final poate deschide și uși noi. Nativii au șansa să își reevalueze direcția, să renunțe la contexte care nu îi mai reprezintă și să caute oportunități mai potrivite.

Anul 2026 începe cu lecții dure, dar necesare. Deși luna ianuarie este una provocatoare pentru Berbeci, acești nativi au șansa unui nou început și doar de ei depinde ce vor face. Trebuie să fie deschiși la orice oportunități și să iasă din zona de confort daca vor să reușească.

Se întâmplă o dată la 60 de ani! Semnificațiile ascunse ale Anului Calului de Foc din zodiacul chinezesc

Horoscop rune 1 ianuarie 2026. Gebo, runa darurilor: o zi a armoniei, a împăcării și a surprizelor frumoase.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jaful secolului în Germania: 30 de milioane de euro furați dintr-o bancă din Gelsenkirchen. Hoții au acționat ca în filme!
Știri
Jaful secolului în Germania: 30 de milioane de euro furați dintr-o bancă din Gelsenkirchen. Hoții au acționat ca…
Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, Revelion cu surprize în Dubai. Un început de an care dă totul peste cap
Știri
Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, Revelion cu surprize în Dubai. Un început de an care dă…
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat...
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jaful secolului în Germania: 30 de milioane de euro furați dintr-o bancă din Gelsenkirchen. Hoții ...
Jaful secolului în Germania: 30 de milioane de euro furați dintr-o bancă din Gelsenkirchen. Hoții au acționat ca în filme!
Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, Revelion cu surprize în Dubai. Un început ...
Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, Revelion cu surprize în Dubai. Un început de an care dă totul peste cap
Bancul începutului de 2026 | Singurele 8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie
Bancul începutului de 2026 | Singurele 8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie
Test IQ de 1 ianuarie | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre cele două broaște din imagine
Test IQ de 1 ianuarie | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre cele două broaște din imagine
Localitatea în care poți cumpăra o casă cu doar 2182 de euro. Terenul are peste 2500 de metri pătrați
Localitatea în care poți cumpăra o casă cu doar 2182 de euro. Terenul are peste 2500 de metri pătrați
Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem ...
Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”
Vezi toate știrile
×