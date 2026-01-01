Cristina Demetrescu numește zodia care riscă să fie concediată la început de 2026

Începutul de an este unul intens din punct de vedere astral, cu mutări importante pe axa destinului. Primele zile din 2026 nu sunt deloc liniștite pentru unele semene zodiacale, iar deciziile luate acum pot avea urmări pe termen lung. Potrivit previziunilor făcute de Cristina Demetrescu, un semn zodiacal se află într-o perioadă delicată și riscă chiar să piardă locul de muncă la începutul anului.

Contextul astral al lunii ianuarie este dominat de influențe puternice și nu mai este loc de compromisuri sau amânări. Planete precum Marte, Saturn și Pluto pun presiune pe deciziile profesionale, iar situațiile rămase nerezolvate din 2025 ajung acum la un punct critic.

Pentru unii anul 2026 vine cu claritate și noi începuturi, însă pentru alții poate însemna rupturi dureroase, inclusiv în mediul profesional.

Zodia care riscă să fie concediată

Potrivit Cristinei Demetrescu, Berbecii sunt cei care trebuie să fie extrem de atenți la începutul lui 2026. Tensiunile acumulate în ultimele luni pot exploda, mai ales în relația cu superiorii. Astrologul avertizează că acest semn de foc poate fi pus în situația de a pierde un loc de muncă, dacă nu gestionează cu maturitate provocările momentului.

„Ianuarie 2026 te obligă să îți regândești prioritățile profesionale. Pot apărea discuții tensionate cu superiorii sau decizii legate de schimbarea unui loc de muncă. Nu este o lună ușoară, dar este una extrem de importantă pentru viitor. În plan personal, ai nevoie de mai multă răbdare și diplomație”, spune Cristina Demetrescu despre Berbeci.

Deși acești nativi riscă să fie concediați, Cristina Demetrescu spune că aceasta etapă nu trebuie văzută ca un eșec. Pentru Berbeci acest final poate deschide și uși noi. Nativii au șansa să își reevalueze direcția, să renunțe la contexte care nu îi mai reprezintă și să caute oportunități mai potrivite.

Anul 2026 începe cu lecții dure, dar necesare. Deși luna ianuarie este una provocatoare pentru Berbeci, acești nativi au șansa unui nou început și doar de ei depinde ce vor face. Trebuie să fie deschiși la orice oportunități și să iasă din zona de confort daca vor să reușească.

