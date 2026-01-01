Acasă » Știri » S-a deschis portalul 1:1:1 pe 1 ianuarie 2026! Trăim cea mai puternică zi din an

De: Anca Chihaie 01/01/2026 | 12:35
Pe 1 ianuarie 2026, o dată care, din perspectiva numerologică, poartă simbolul 111, se deschide ceea ce mulți specialiști în energiile numerelor numesc un „portal energetic”. Această aliniere apare doar o dată pe an și este considerată un moment de începuturi puternice, capabile să influențeze întregul parcurs al anului. Calculul numerologic simplu al anului 2026 (2+0+2+6 = 10, iar 1+0 = 1) convergă cu energia numărului 1, consolidând semnificația acestui portal.

Numărul 111 sau 1:1:1 nu este doar o combinație de cifre; este perceput ca un cod simbolic al inițierii și al creației. În numerologie, cifra 1 reprezintă originea, punctul din care totul pornește. Este, în esență, „scânteia primordială”, momentul în care existența se afirmă, similar cu simbolismul Soarelui în astrologie: generatoare de viață și energie. Dacă alte numere reflectă modele, cicluri sau conexiuni, 1 simbolizează afirmarea existenței și începutul conștient al acțiunii.

Energetic, 1 este asociat cu identitatea, voința și individualitatea. Este cifra pionierului, a liderului care își trasează propriul drum fără a aștepta aprobarea altora. Această vibrație reflectă energie activă, expansivă, care inițiază acțiune și transformare. La fel cum Berbecul deschide ciclul zodiacal, numărul 1 marchează începutul fiecărui ciclu numerologic și spiritual.

Portalul 111 este, astfel, un moment care invită la inițiere: idei noi, proiecte inovatoare, schimbări personale majore sau reluarea unor drumuri deja începute. Se spune că persoanele influențate de această energie simt o „chemare interioară” de a acționa, ghidate mai mult de instinct și intuiție decât de rațiune. Este un moment favorabil pentru a pune în practică intenții care anterior au rămas doar la nivel de plan sau dorință.

În plus, vibrația numărului 1 are o dimensiune spirituală profundă. Este asociată cu lecția încrederii în sine și cu recunoașterea propriei puteri. Energia acestui număr încurajează afirmarea autentică și asumarea responsabilității pentru propria viață. În esența sa pozitivă, cifra 1 promovează curajul, independența echilibrată, inovația și leadershipul inspirator.

Totuși, ca orice energie puternică, 1 are și o latură de umbră. Dacă nu este conștientizată, poate manifesta egocentrism, narcisism sau tendința de a izola sinele. De asemenea, poate genera nerăbdare sau intoleranță față de ritmurile mai lente din jur. Echilibrul constă în folosirea puterii personale fără a cădea în dominare sau detașare emoțională excesivă.

