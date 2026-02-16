Cum ar fi încercat Iuliana Beregoi să intimideze o creatoare de conținut din Republica Moldova. Acuzații fără precedent în războiul influencerițelor!

Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a ajuns la cel mai tensionat punct de până acum, după ce prima a lansat acuzații extrem de grave la adresa familiei rivalei sale. Influencerița susține că apropiați ai acesteia ar fi șantajat o altă creatoare de conținut din Republica Moldova și ar fi recurs la metode macabre pentru a o intimida. CANCAN.RO are toate informațiile.

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, care mocnește de mai mult timp în online, pare să fi atins acum cote maxime. Într-o serie de declarații publice, Bostănică a susținut că familia rivalei sale ar fi implicată într-un caz de șantaj care vizează o altă influenceriță din Republica Moldova. Potrivit acesteia, victima ar fi fost amenințată prin metode macabre, inclusiv prin lăsarea unor obiecte funerare la ușa locuinței, alături de imaginea ei și a fiicei sale minore.

Declarațiile celebrei influencere vin în contextul unui dosar anunțat recent de Poliția Republicii Moldova, care investighează un presupus grup implicat în fapte de șantaj, însă identitatea persoanelor implicate în acest caz nu a fost făcută public, deocamdată.

„Voi amenințați oamenii cu sicrie, cu moartea, șantajați și cereți bani”

Andreea Bostănică vine cu o nouă serie de acuzații la adresa rivalei sale, Iuliana Beregoi. Dacă până acum, scandalul dintre cele două se rezuma la jigniri, acum povestea capătă o amploare neașteptată. Într-un clip nou, taiat dintr-ul live al lui Bostănică, devenit imediat viral, influencera amintește de o înregistrare în care susține că Iuliana Beregoi, la vârsta de 13 ani, ar fi amenințat o fată de 12 ani,

Convorbire cu o fată de 12 ani. Ascultați. Să auziți, da? Țineți minte această frază: familia mea o să te bage în pământ. Nu vreau să pun tot video, că îl găsiți pe net. Așa l-am găsit și eu. Este un clip mai lung. Precizez că aici băiețelul nostru avea 13 ani în acest clip. Deci acest limbaj îl folosește de la 13 ani. Și eu chiar am sperat din suflet că poate doar în ea este problema, poate cu mine s-a comportat doar așa, dar aparent nu. Faptul că familia ei, clanul ei, încearcă să mă denigreze pe mine spunând că „noi nu ne coborâm la un așa nivel, noi nu vorbim urât, fata mea nu vorbește urât, tu ești o needucată, și-a început Bostănică pledoaria.

„Au folosit o poză cu ea și cu fetița ei micuță și au scris și data morții pe sicriu”

În continuare, influencera a relatat un presupus caz de șantaj, care ar viza familia Iulianei Beregoi, despre care spune că Poliția din Republica Moldova deja a luat măsuri.

Da, eu mai bine îl numesc cu niște cuvinte, în schimb voi amenințați oamenii cu sicrie, cu moartea, șantajați oamenii și cereți bani. Eu nu mai am nevoie să vorbesc nimic, pentru că deja ați văzut online. Poliția Republicii Moldova a pus tot cazul care acum se desfășoară. Să știți că ea nu a dispărut pentru că este într-o depresie. Multă lume îmi spune: „Andreea, uite, din cauza ta ea e tristă”. Nu, dragilor, ea este tristă pentru că a avut percheziție la ea acasă, cu tot clanul ei. Le-au fost luate telefoanele, le-au fost confiscate mașinile pentru control. La fel, prietenii care au participat în aceste excrocherii de șantaj emoțional. Una dintre victime chiar m-a lăsat să folosesc poza. Apropo, unii din clanul acestor oameni, de fapt nu pot să-i numesc oameni, monștri, care au făcut asta cu această vloggeriță, care este o fată foarte populară, posibil o știți, au folosit o poză cu ea și cu fetița ei micuță și au scris și data morții pe sicriu, ca să înțelegeți nivelul. Toate astea pentru că această vloggeriță, Daniela, a refuzat să le mai dea bani. Sunteți acuzați de Poliția din Republica Moldova de șantaj. Nu sunteți acuzați de vloggeri, de „moșnegi” sau de no-name-uri, cum au spus unii. Eu nu vorbesc prostii acum. Ați avut percheziție, tot clanul vostru, de Poliția Republicii Moldova. Chiar dacă au fost la poliție, procesul durează foarte mult și eu sper din suflet că prin acest video o să-i motivez. Vreau să vă spun că sunt niște j****i oamenii ăștia. Să nu vă fie frică de ei. Să nu credeți că au vreo putere. Tot clanul ei sunt niște lași care ar trece peste un cadavru ca să fie ei de succes. Uitați-vă la mine. Mie nu mi-e frică, pentru că știu că sunt curată și nu am nimic de ascuns, a susținut Andreea Bostănică in video-ul de pe TikTok.

Presupusa victimă, o vloggeriță celebră din Republica Moldova

Mai mult, Andreea Bostănică a făcut publică și o înregistrare audio despre care susține că aparține uneia dintre presupusele victime, Daniela Costețchi. În material, femeia descrie starea de teamă în care ar fi trăit după ce la poarta locuinței sale ar fi fost lăsate obiecte funerare și că zece zile nu a mai putut dormi singură și evita să iasă din casă de teamă.

Atunci când mi s-a pus la poartă, eu vreo 10 zile nu puteam dormi singură. Tot timpul chemam pe cineva să doarmă cu mine sau mergeam eu să dorm la cineva. Mă temeam să ies din casă, chiar și când mergeam la magazin. De fiecare dată când ieșeam din apartament, mă uitam jos, pe covoraș, să nu fie vreo coroană sau ceva. Când intram în garaj cu mașina și intra un vecin după mine, stăteam în mașină până ieșea persoana din lift și pleca. Așa m-am pregătit, spune femeia din înregistrarea audio publicată de Andreea Bostănică.

Ce spune Poliția din Republica Moldova

Potrivit unui comunicat oficial emis pe 13 februarie 2026, ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, împreună cu polițiști și procurori din Căușeni, au documentat activitatea unui grup format din opt persoane, suspectate de șantaj. Ancheta vizează fapte comise în perioada martie 2021 – mai 2025, timp în care bănuiții ar fi extorcat peste 47.200 de euro de la două victime, utilizând inclusiv conturi false de Instagram pentru a solicita bani.

Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro. Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe rețeaua de socializare Instagram, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub pretextul de a nu le perturba activitatea pe platforma respectivă. Ulterior, acțiunile de șantaj ar fi fost însoțite de amenințări grave. În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput de partea vătămată ca o amenințare reală la adresa vieții sale. Mijloacele bănești erau transferate pe diverse conturi bancare și portofele electronice cu valută virtuală, ulterior fiind redirecționate pe alte conturi și retrase în numerar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cu suportul BPDS „Fulger”, au fost efectuate 10 percheziții, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare, precum și un automobil de marca BMW. Cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția le va fi dovedită, acestea riscă pedeapsa cu închisoare de la 11 la 13 ani, conform legislației în vigoare. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al Poliției din Republica Moldova.

Imaginile care au aruncat TikTok-ul în aer

Pe TikTok, fanii și urmăritorii Iulianei Beregoi au început să analizeze în detaliu imaginile apărute după descinderile Poliției Republicii Moldova, realizând o serie de colaje în care compară cadre din intervenția autorităților cu fotografii și videoclipuri mai vechi ale artistei. Unele dintre aceste materiale sugerează posibile asemănări între locațiile surprinse de anchetatori și spații în care Iuliana Beregoi ar fi fost filmată anterior, inclusiv o ușă de interior, din lemn, devenită punct central al speculațiilor online.

În același timp, în mediul digital circulă și comparații vizuale între unul dintre suspecții reținuți și partenerul Anei Beregoi, sora artistei, utilizatorii remarcând o presupusă asemănare fizică, cât și a vestimentatației. Toate acestea nu au fost însă confirmate oficial de autorități.

Cine ar fi iubitul Anei Beregoi

Lamo, un apropiat al Iulianei Beregoi, din anturajul ei și alături de care apare cântând în diverse ocazii, este presupusul iubit al Anei Beregoi. Acesta apare frecvent alături de cele două surori, inclusiv în poze de familie, semn că relația ar fi una serioasă. Cunoscut în mediul online cu pseudonimul „eu sunt Lamo” sau „Islam”, acesta este nelipsit de la evenimentele surorilor Beregoi si are și el, la rândul lui, legături puternice cu lumea muzicii.

Andreea Bostănică: „Sora ta se întâlnește cu un arab și pe tine te pocnește fratele lui mai mare”

În același context, Andreea Bostănică a făcut referire la relația Anei Beregoi într-un material video, susținând că ar fi primit informații potrivit cărora aceasta s-ar afla de aproximativ doi ani într-o relație cu un bărbat de origine arabă.

Mulțumesc celor din Chișinău, că eu știu mai multe informații din București. Că dacă stau acolo mai mult, am casă acolo, acolo știam. Că sora acestei p******e este în relație de 2 ani cu un arab și, mai nou… Toată lumea știe că erau pe TikTok clipurile alea, apăreau. Sora acestei se întâlnește cu un arab și el are un frate mai mare. Și ăla o pocnește uneori și pe domnișoara bodybuilding, ați înțeles voi. Arabi. Păi voi vă faceți să vorbiți despre mine. Voi, care ați văzut cine a fost iubitul meu. Iubitul meu este creștin ortodox. Fostul meu iubit a fost creștin ortodox și este în continuare creștin ortodox. N-are nicio treabă cu Arabia. Dar voi, sora ta, p*****a, se întâlnește cu un arab și pe tine te pocnește fratele lui mai mare. Mamă, dar nu știu, e ok așa? Vă simțiți ok așa, voi știind chestiile astea? Câteodată, pentru că el nu are treabă cu tine. Cu tine n-are nimeni treabă serios să fie într-o relație, că ești o p*****ă. Înțelegi? (…)

Doamne, prin câte mâini ai trecut… săracii părinți, săracii părinți. Oare așa te-au educat? O p******ă care scrii tu la băieți? (…) Păi chiar și cu fratele iubitului surorii… sau chiar și, Doamne, te pocnește arabul ăla, Mehmet, cum îl cheamă, fratele iubitului surorii tale. Și vii în Dubai cu altul, ăla te duce la bazar, chiar așa să-ți placă?, a declarat Andreea Bostănică în clipul de pe Tiktok.

Tatăl Iulianei Beregoi este director de cimitir

Într-o declarație făcută anterior în podcast-ul lui Bursucu, Iuliana Beregoi a povestit că tatăl ei este, în prezent, director al unui cimitir, dezvăluind și un detaliu neașteptat despre începutul relației părinților săi. Potrivit artistei, prima întâlnire dintre cei doi ar fi avut loc chiar într-un cimitir, în noaptea de Paște, atunci când tatăl ei i-ar fi arătat viitoarei soții locul luminat de lumânări. Reacția mamei sale a fost una de surprindere, artista mărturisind că aceasta nu a înțeles inițial alegerea unui astfel de cadru pentru prima întâlnire.

„Tata e director la cimitir, pe atunci nu era. Unde a dus-o pe mama la prima întâlnire?“

„În cimitir“, a răspuns Bursucu’.

„Foarte adevărat, de Paște! Și când s-au dus, mama îmi povestea că el s-a dus să-i arate gen ce frumos e acolo, că erau peste tot lumânări“, a mai spus cântăreața în podcastul moderat de Bursucu‘.

