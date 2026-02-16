Acasă » Știri » Se interzic rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani în România? Ce a răspuns Nicușor Dan

De: Andreea Stăncescu 16/02/2026 | 20:36
Copiii sub 16 ani vor avea acces pe rețelele de socializare?

Dezbaterea privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale a devenit tot mai intensă în Europa și în România, pe fondul creșterii alarmante a timpului petrecut online de minori și a riscurilor asociate. Ce a spus Nicușor Dan despre despre această situație?

În România, se discută tot mai intens despre posibilitatea de a limita accesul copiilor și adolescenților sub 16 ani la rețelele sociale, urmând exemplul unor state precum Franța, Australia, Regatul Unit, Spania sau Norvegia, unde astfel de restricții au fost deja implementate.

Tema a fost readusă în atenția publică de parlamentari și specialiști, în contextul în care utilizarea platformelor online de către minori ridică semne serioase de întrebare legate de sănătatea mintală, cyberbullying și expunerea la conținut manipulativ sau fraudulos. În plus, România se află printre țările europene cel mai afectate de fraudele online, ceea ce face vulnerabilitatea tinerilor chiar mai accentuată.

Ce a spus Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre acest subiect, însă a evitat să dea un răspuns tranșant privind interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani.

Șeful statului a subliniat importanța unei dezbateri aprofundate, coordonate de specialiști, și a pus accent pe două aspecte esențiale: combaterea consumului de droguri în rândul adolescenților și oferirea unor alternative constructive de petrecere a timpului liber, care să reducă dependența de telefoane și platforme digitale. În opinia sa, soluțiile trebuie să fie integrate la nivelul societății, astfel încât tinerii să simtă că fac parte din comunitate și să fie protejați de riscurile online, fără a se ajunge la măsuri exagerate sau restrictive.

”E bine că avem dezbaterea asta, haideţi să lăsăm specialiştii să dezbată. Dincolo de chestiunea asta, care este de decizie, cred că sunt două lucruri mari de care noi, ca societate şi noi, ca administraţie, trebuie să ne preocupăm: unul este întreg fenomenul consumului de droguri şi aici (…) rolul DIICOT-ului este foarte important şi al doilea este cum facem să integrăm care sunt acele activităţi pe care noi, ca societate, le oferim copiilor de o anumită vârstă, părinţilor, astfel încât ei să simtă că fac parte din societate şi să nu intre pe nişte zone de dependenţe care sunt foarte periculoase la vârsta asta”, a transmis Nicușor Dan.

