Comuna din România cu 2.800 de locuitori, dar cu salarii de 3.500.000 de lei pe an. La primărie sunt 55 de angajați

De: Andreea Stăncescu 16/02/2026 | 21:20
Comuna cu zeci de angajați la primărie

În România, numeroase comune mici se confruntă cu probleme financiare cronice, în care veniturile proprii nu reușesc să acopere cheltuielile curente. Această situație forțează administrațiile locale să solicite constant fonduri suplimentare de la guvern pentru a funcționa și pentru a plăti salariile angajaților. O comună din județul Hunedoara arată are zeci de angajați la primărie, deși situația economică este una dificilă. 

În județul Hunedoara, comuna Certeju de Sus, cu aproximativ 2.800 de locuitori, se confruntă de ani de zile cu probleme financiare serioase. În ultimii șase ani, administrația locală a avut nevoie de peste 16 milioane de lei de la guvern pentru a acoperi cheltuielile curente, inclusiv salariile angajaților.

Milioane de euro pentru salariile angajaților la primăria din comună

În medie, anual, primăria plătește salarii de aproximativ 3,5 milioane de lei, în timp ce veniturile proprii sunt mult mai mici, generând constant un deficit semnificativ.

Anul trecut, comuna figura în topul datornicilor din România, cu o obligație restantă de peste 8 milioane de lei. Situația se menține dificilă și în prezent: pentru 2026, cheltuielile curente sunt estimate la 6,9 milioane de lei, în timp ce veniturile proprii se ridică doar la 4,2 milioane de lei.

Bugetul pentru salarii continuă să crească, iar prognoza pentru 2027 arată o discrepanță între venituri și cheltuieli de aproape 2,6 milioane de lei, semnalând că administrația locală va rămâne dependentă de finanțarea guvernamentală.

Comuna cu 55 de angajați

Situația nu este singulară. În Bătrâna, primăria funcționează cu doar 7 angajați și 9 consilieri, însă și aici bugetul este insuficient pentru acoperirea cheltuielilor. Pentru 2025, instituția a bugetat venituri de doar 1,67 milioane de lei, în timp ce cheltuielile totale au depășit 2,2 milioane de lei. Salariile angajaților reprezintă aproape 40% din cheltuielile totale, ceea ce face ca primăria să funcționeze constant pe deficit.

