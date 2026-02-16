Acasă » Exclusiv » Milionăreasa l-a “atacat” pe Andrei Barbu, sub privirile Emei Uta! „Paris Hilton de România” are o slăbiciune pentru bărbații „ocupați”

Milionăreasa l-a “atacat” pe Andrei Barbu, sub privirile Emei Uta! „Paris Hilton de România” are o slăbiciune pentru bărbații „ocupați”

De: Andrei Iovan 16/02/2026 | 22:00
Milionăreasa l-a "atacat" pe Andrei Barbu, sub privirile Emei Uta! „Paris Hilton de România" are o slăbiciune pentru bărbații „ocupați"
Poate vă era dor de o poveste de oraș, presărată cu picanterii de senzație. De data aceasta, protagonista noastră, care nu e străină de lumea colorată și efervescentă a showbiz-ului, și-a făcut de cap în stil mare la Loft, sâmbătă seara. La un moment dat, muzica a trecut pe plan secund, iar toată atenția s-a mutat pe ea, Lexy, supranumită „Paris Hilton de România”. Sursele CANCAN.RO ne-au povestit cum clubul s-a transformat rapid într-un episod desprins parcă dintr-un reality show cum n-ai mai văzut de mult. L-a „filat” pe iubitul Emei Uta, Andrei Barbu, și a oferit un show de zile mari, care s-a soldat cu intervenția bodyguarzilor. Avem detalii bombă!

Seara a început normal, cu petrecăreții care au venit să se distreze, așa cum e firesc, însă habar nu aveau ce la ce show urmau să asiste. Știm deja că Lexy cea jucăușă este mare amatoare de party-uri, de altfel, a fost surprinsă de mai multe ori în compania lui Alex Pițurcă, ba pe la Nuba, ba la Uanderful. Poate vă amintiți și episodul în care a încercat să i-l sufle pe Matei Stratan Ilenei Lazariuc (VEZI AICI DETALII).

Alex Pițurcă și Paris Hilton de România pleacă împreună din club
Alex Pițurcă și Paris Hilton de România pleacă împreună din club

Eh, iată că, încă o dată ni se confirmă faptul că istoria are tendința să se repete. Credeți că Paris Hilton de România a lăsat să se aștearnă banalitatea peste seara de la Loft? Nici vorbă! A decis că atmosfera e prea liniștită pentru gustul ei, așa că a trecut la atac! Și ce atac! Doar că ea nu vânează bărbați singuri, pentru că ar fi prea simplu și prea plictisitor. Ea preferă provocarea, aparent, un inel pe deget îi servește drept afrodisiac, iar pozele de cuplu, invitație personală.

Paris Hilton de România s-a dezlănțuit pe mese la Loft

Poate că Lexy a considerat că mesele de la Loft erau un teren neexplorat, dar cu mult potențial, așa că a pornit un adevărat maraton pe la mesele cunoscuților, unde, spun sursele CANCAN.RO, a incercat să le intre în grații celor prezenți. A început un adevărat ritual, bine gândit. S-a apropiat, însă râdea prea tare și atingea prea mult, se apleca „din greșeală”, de parcă era la un casting la care nimeni nu a chemat-o. După turul complet al meselor, traseul s-a oprit la masa unde se aflau Ema Uta și iubitul ei, Andrei Barbu, alături de vechiul prieten Catalin Lăscuț. Aici, show-ul s-a transformat într-o comedie socială ușor incomodă. Vizibil entuziasmată de revedere, Lexy a trecut rapid la gesturi de familiaritate exagerată, a tras de cămășile, gâturile și capetele băieților de la masă de mai multe ori, fără să mai țină cont de faptul că toți bărbații de la masă aveau iubite. Nu l-a ratat nici pe Andrei Barbu, a fost prins fără voia lui în acest vortex de energie. Andrei Barbu, clar jenat de situație, încerca să păstreze un echilibru diplomatic și să îi dea de înțeles că nu e loc. Degeaba i-au spus toți că sunt cu cineva, stânjeniți, ea a insistat, poate asta e și strategia de „vânătoare”.

Ema Uta și Andrei Barbu la Biutiful
Ema Uta și Andrei Barbu au fost luați prin surprindere de Lexy

Mai pe scurt, interacțiunea nefiltrată a lui Lexy nu era exact entertainmentul pe care îl comandaseră cei de la masă odată cu sticla de șampanie. Sursele noastre spun că toată lumea a încremenit atunci când a văzut ce show a făcut „Paris Hilton de România”, care, la un moment dat, a rămas și fără haine în partea superioară. Ema Uta nu ar fi schițat niciun gest, martoră fiind la întreaga scenă care se desfășura sub ochii ei și care îl viza pe partenerul ei de viață. A putut doar să privească, la fel ca celelalte persoane aflate la masă și să se mire. La un moment dat, când au văzut că gluma se îngroașă, Andrei Barbu a fost nevoit să apeleze la bodyguarzii lui, care au condus-o, elegant, de la masă, pe jucăușa Lexy.

CITEȘTE ȘI – Alex Pițurcă, seară prelungită cu „Paris Hilton de România”. Petrecerea s-a mutat de la Uanderful

NU RATA – Party nebun la NUBA! ”Paris Hilton de România” a “atentat” la Piți. Jr., iar CANCAN.RO are imaginile. A tras de el și… + Ingredientele: șampanie și vodcă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

