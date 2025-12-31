Alex Pițurcă, seară prelungită cu „Paris Hilton de România”. Petrecerea s-a mutat de la Uanderful

În timp ce alții stau în casă și așteaptă artificiile de Revelion, în lumea mondenă petrecerea continuă! CANCAN.RO l-a identificat pe baricadele distracției pe Alex Pițurcă! Nu singur, nici să nu vă gândiți la asta, ci alături de o veche cunoștință.

Alex Pițurcă s-a distrat zilele acestea alături de câțiva prieteni, dar și de ”Paris Hilton de România”, cunoscuta Lexy, fată cu care Pițurcă Junior a mai petrecut și cu alte ocazii. Fază complet legală, din moment ce Alex Pițurcă nu mai formează un cuplu cu Christina Ich, cu care are și un copil, deci orice bârfă este exclusă. Iată cum s-au distrat.

Alex Pițurcă pleacă din club cu Paris Hilton de România

Imaginile conțin indicii clare că a fost distracție mare la Uanderful, în Floreasca dar încă mai mergea ceva, așa că Lexy și Alex Pițurcă și-au mai luat doi prieteni credincioși, tot cuplu, ca să nu se strice echilibrul serii, și au luat o mașină de ride-sharing până la apartamentul cuiva.

Alex Pițurcă e foarte implicat civic, pe direcția evitării risipei alimentare, așa că și-a luat cu el probabil o sticlă de vin începută dar prea prețioasă pentru a fi irosită pe masă la Uanderful. El procedează conform legilor americane și pune sticla într-o pungă de hârtie. Altfel, aflam și noi și cititorii noștri ce vinuri preferă băiatul lui Victor Pițurcă. Asta dacă nu cumva e o sticlă de apă minerală și Alex vrea să o ducă la SGR să-și garanția pe ea. Niciun bănuț nu strică, vorba aceea.

Fetele au dus cu stil greul serii

Ca întotdeauna, tot fetele duc greul. Lexy e îmbrăcată cu o fustă neagră din piele și un sacou de culoare Marsala, cu o haină de blană bej pe deasupra. Dar tragedia e la picioare! Pe un frig de-ți îngheață țurloaiele, draga de Lexy poartă doar o pereche de stiletto negri. Prietena ei poartă niște pantofi cel puțin la fel de decupați, cu un toc ceva mai înalt, ca să compenseze diferența de înălțime. Nu e de mirare că fetele stau apropiate una de alta, ca pinguinii pe banchiză, să se mai încălzească, în minutele cât așteaptă mașina.

Nici Alex Pițurcă nu e îmbrăcat adecvat pentru o ieșire pe asemenea crivăț. Doar o pereche de pantaloni bej, asortați cu haina lui Lexy, iar sus are un pulover subțire și un hanorac negru, dar măcar are polar pe dedesubt. E confuzie mare la ieșirea din Uanderful, dar Alex Pițurcă controlează bine situația, el dictează jocul, face pressing la prietena blondă și până la urmă cei patru pleacă în aceeași direcție, unde cu siguranță petrecerea a continuat.

