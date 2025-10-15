Acasă » Exclusiv » Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele cu DNA, iar acum îşi extinde imperiul imobiliar!

Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele cu DNA, iar acum îşi extinde imperiul imobiliar!

De: Dumitru Cristian 15/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Afacerile în imobiliare prosperă pentru Alexandru Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă. Nici măcar problemele avute cu DNA de firma sa, Pav Green Energy, nu l-au împiedicat pe acesta să se extindă. În prezent, lucrările pentru un nou proiect extrem de costisitor, dar care-i va aduce, cu siguranță, profituri semnificative, sunt în toi. CANCAN.RO are toate amănuntele.

La mai bine de un an de când obținea un aviz controversat de urbanism de la Primăria sectorului 5, pentru un nou proiect imobiliar, Alexandru Pițurcă își extinde afacerile. Astfel că, fiul fostului selecționer ridică un nou bloc, printre case.

Alexandru Pițurcă și sora sa, Claudia, alături de mama lor, Maria

Alexandru Pițurcă și sora sa, Claudia Naboiu, afacere în familie

Co-acționară în firma PFC Solar Energy, care a primit autorizația de construcție, este chiar Claudia Florentina Naboiu. Nimeni alta decât sora acestuia! Fiica fostului selecționer deține 50% din acțiuni. Cealaltă jumătate aparține firmei Pav Green Energy, deținută de Alexandru Victorio Pițurcă.

Pe hârtie, PFC Solar Energy nu are prea mulți ”mușchi” – cu peste 2,4 milioane lei în active imobilizate și datorii de peste 3 milioane –, dar adevărata putere stă tot în Pav Green Energy.

Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Potrivit datelor obținute de CANCAN.RO, această companie a familiei Pițurcă este de fapt motorul financiar al noului proiect imobiliar demarat în sectorul 5. Și nu doar că supraviețuiește după mega-scandalul care i-a băgat în belele, ci prosperă! Potrivit ultimului bilanț financiar, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 1,3 milioane de euro și un profit net de peste 500.000 de euro!

În paralel, pentru dezvoltări imobiliare, familia Pițurcă folosește și firma Pav Green South SRL, care a trecut în plan secund alte activități și s-a concentrat pe construcții. Astfel, imperiul familiei Pițurcă nu se mai bazează doar pe producția de energie electrică în principal, ci țintește spre un imperiu imobiliar construit în mare parte pe spatele unei firme care a făcut obiectul unor acuzații grave.

Ce mai contează faptul că vecinii au contestat faptul că vor rămâne fără lumina în casă, dat fiind faptul că noua construcție nu respectă distanța legală față de proprietățile lor? „Juniorul” își vede liniștit de treabă. Și este în mare vervă pentru a termina la timp lucrările la blocul de șase etaje, subsol și parter!

Ce chirie percepe fiul lui Pițurcă pentru Cardinal Residence

Firma lui Alexandru Pițurcă mai deține, tot în sectorul 5, în zona 13 septembrie, un complex rezidențial de blocuri, Catedral Residence. Iar valoarea sa se ridică la aproximativ 3, 5 milioane de euro! Acesta este compus de un tronson de 4 blocuri. Deține mai multe spații comerciale, date în chirie, precum și o parcare subterană.

Doar pentru un singur spațiu comercial, Pițurcă junior primește, lunar, 3000 de euro! Mai mult, chiriașii sunt obligați, prin contract, să plătească avansul pe cel puțin un an. Iar dacă se decid să plece până se face perioada de doi ani pe care au luat spațiul în chirie, aceștia sunt obligați să plătească și diferența rămasă! Cât despre cele 130 de locuințe care se află în componența celor patru blocuri, multe dintre acestea încă își mai așteaptă cumpărătorii. Sau sunt date în folosință, cu chirie. Cea mai mică chirie pornește de la 650 de euro pe lună! Beneficiarii au condiții de lux, cu pază la intrare. Nu puțini au fost însă cei care s-au plâns că din cauza pereților, aud tot ce fac în casă vecinii lor!

Firma juniorului, anchetată de DNA

În anul 2022, firma lui Alexandru Pițurcă a fost anchetată de DNA, în scandalul „măștilor pentru MApN”, din pandemie, cerându-se chiar arestarea juniorului! Instanța a respins cererea, și a aplicat doar măsura controlului judiciar în cazul său. Inculpatul din dosar a fost adus la tribunal din Arestul Central, fiind eliberat după audierile care au durat ore bune, de la începutul lunii februarie 2023.

În același dosar a fost cercetat și Gabriel Tuțu, pe atunci directorul general al Companiei Naționale Romarm SA.

(VEZI ȘI: Cristina ICH și Alex Pițurcă s-au despărțit definitiv! Primele declarații ale influenceriței: ”Am păstrat o relație deschisă și apropiată”)

(CITEȘTE ȘI: A FOST EXCLUSĂ DE LA ”CUMETRIE”! + ȘI-A GĂSIT ”JUMĂTATEA” LA NUBA! CRISTINA ICH S-A MUTAT DIN CASA LUI ALEX PIȚURCĂ ȘI… LA MEGA-PETRECERE A ÎNLOCUIT-O ”MILIONĂREASA”!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:
Iți recomandăm
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: “Nu am voie nimic!”
Video Exclusiv
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece:…
Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant!
Exclusiv
Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în…
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă...
Șeful ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori...
Gandul.ro
Șeful ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard...
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor...
Parteneri
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
Click.ro
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”....
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Antena 3
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina...
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi 24
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când...
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
kanald.ro
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
kfetele.ro
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de...
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să...
Google Meet are o nouă funcție interesantă. Ce face aceasta?
go4it.ro
Google Meet are o nouă funcție interesantă. Ce face aceasta?
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit...
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu...
Reguli la bloc. E interzis pentru administratorul de bloc să dea somația. Gelu Pușcaș: Extrem de grav unde s-a ajuns
Capital.ro
Reguli la bloc. E interzis pentru administratorul de bloc să dea somația. Gelu Pușcaș: Extrem...
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
Romania TV
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei!...
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Go4Games
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Marea luptă declanșată în România. Traian Băsescu, refuz pentru Nicușor Dan: „Nu comentez! Privesc”
Capital.ro
Marea luptă declanșată în România. Traian Băsescu, refuz pentru Nicușor Dan: „Nu comentez! Privesc”
Parfumul „Mitzah”, omagiul lui Dior pentru românca ce a cucerit Parisul. Cine a fost Mitza Bricard
evz.ro
Parfumul „Mitzah”, omagiul lui Dior pentru românca ce a cucerit Parisul. Cine a fost Mitza...
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
Gandul.ro
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu...
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
radioimpuls.ro
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme,...
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an
Fanatik.ro
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest...
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului României
Fanatik.ro
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului României
Știrile zilei, 9 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul ...
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: “Nu am voie nimic!”
Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul ...
Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant!
Andreea Ibacka a dat tot din casă! Îl pune la respect pe Cabral, iar el nu comentează! „Picătura ...
Andreea Ibacka a dat tot din casă! Îl pune la respect pe Cabral, iar el nu comentează! „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”
Marilu Dobrescu și-a luat bolid de lux în Australia! Vedeta a vizitat și o casă alături de iubit: ...
Marilu Dobrescu și-a luat bolid de lux în Australia! Vedeta a vizitat și o casă alături de iubit: „Atunci când aplic pentru cetățenie…”
E OFICIAL! Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II și III: „Pentru a le crește calitatea ...
E OFICIAL! Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II și III: „Pentru a le crește calitatea vieții”
Marius Tucă Show începe joi, 16 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 16 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Vezi toate știrile
×