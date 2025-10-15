Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele cu DNA, iar acum îşi extinde imperiul imobiliar!

Afacerile în imobiliare prosperă pentru Alexandru Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă. Nici măcar problemele avute cu DNA de firma sa, Pav Green Energy, nu l-au împiedicat pe acesta să se extindă. În prezent, lucrările pentru un nou proiect extrem de costisitor, dar care-i va aduce, cu siguranță, profituri semnificative, sunt în toi. CANCAN.RO are toate amănuntele.

La mai bine de un an de când obținea un aviz controversat de urbanism de la Primăria sectorului 5, pentru un nou proiect imobiliar, Alexandru Pițurcă își extinde afacerile. Astfel că, fiul fostului selecționer ridică un nou bloc, printre case.

Alexandru Pițurcă și sora sa, Claudia Naboiu, afacere în familie

Co-acționară în firma PFC Solar Energy, care a primit autorizația de construcție, este chiar Claudia Florentina Naboiu. Nimeni alta decât sora acestuia! Fiica fostului selecționer deține 50% din acțiuni. Cealaltă jumătate aparține firmei Pav Green Energy, deținută de Alexandru Victorio Pițurcă.

Pe hârtie, PFC Solar Energy nu are prea mulți ”mușchi” – cu peste 2,4 milioane lei în active imobilizate și datorii de peste 3 milioane –, dar adevărata putere stă tot în Pav Green Energy.

Potrivit datelor obținute de CANCAN.RO, această companie a familiei Pițurcă este de fapt motorul financiar al noului proiect imobiliar demarat în sectorul 5. Și nu doar că supraviețuiește după mega-scandalul care i-a băgat în belele, ci prosperă! Potrivit ultimului bilanț financiar, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 1,3 milioane de euro și un profit net de peste 500.000 de euro!

În paralel, pentru dezvoltări imobiliare, familia Pițurcă folosește și firma Pav Green South SRL, care a trecut în plan secund alte activități și s-a concentrat pe construcții. Astfel, imperiul familiei Pițurcă nu se mai bazează doar pe producția de energie electrică în principal, ci țintește spre un imperiu imobiliar construit în mare parte pe spatele unei firme care a făcut obiectul unor acuzații grave.

Ce mai contează faptul că vecinii au contestat faptul că vor rămâne fără lumina în casă, dat fiind faptul că noua construcție nu respectă distanța legală față de proprietățile lor? „Juniorul” își vede liniștit de treabă. Și este în mare vervă pentru a termina la timp lucrările la blocul de șase etaje, subsol și parter!

Ce chirie percepe fiul lui Pițurcă pentru Cardinal Residence

Firma lui Alexandru Pițurcă mai deține, tot în sectorul 5, în zona 13 septembrie, un complex rezidențial de blocuri, Catedral Residence. Iar valoarea sa se ridică la aproximativ 3, 5 milioane de euro! Acesta este compus de un tronson de 4 blocuri. Deține mai multe spații comerciale, date în chirie, precum și o parcare subterană.

Doar pentru un singur spațiu comercial, Pițurcă junior primește, lunar, 3000 de euro! Mai mult, chiriașii sunt obligați, prin contract, să plătească avansul pe cel puțin un an. Iar dacă se decid să plece până se face perioada de doi ani pe care au luat spațiul în chirie, aceștia sunt obligați să plătească și diferența rămasă! Cât despre cele 130 de locuințe care se află în componența celor patru blocuri, multe dintre acestea încă își mai așteaptă cumpărătorii. Sau sunt date în folosință, cu chirie. Cea mai mică chirie pornește de la 650 de euro pe lună! Beneficiarii au condiții de lux, cu pază la intrare. Nu puțini au fost însă cei care s-au plâns că din cauza pereților, aud tot ce fac în casă vecinii lor!

Firma juniorului, anchetată de DNA

În anul 2022, firma lui Alexandru Pițurcă a fost anchetată de DNA, în scandalul „măștilor pentru MApN”, din pandemie, cerându-se chiar arestarea juniorului! Instanța a respins cererea, și a aplicat doar măsura controlului judiciar în cazul său. Inculpatul din dosar a fost adus la tribunal din Arestul Central, fiind eliberat după audierile care au durat ore bune, de la începutul lunii februarie 2023.

În același dosar a fost cercetat și Gabriel Tuțu, pe atunci directorul general al Companiei Naționale Romarm SA.

