Cristina ICH și Alex Pițurcă s-au despărțit definitiv! Primele declarații ale influenceriței: ”Am păstrat o relație deschisă și apropiată”

Cristina Ich și Alex Pițurcă s-au separat, din nou. Celebrul influencer și fiul antrenorului Victor Pițurcă au rămas într-o relație de amiciție, după ce au ales să se despartă. Iată detaliile mai jos, în articol.

De-a lungul ultimilor doi ani, relația amoroasă dintre Cristina Ich și Alex Pițurcă s-a aflat pe un teren cu nisip mișcător – s-au despărțit și s-au împăcat. În anul 2022, celebrul influencer mărturisea public faptul că relația cu fiul antrenorului de fotbal Victor Pițurcă a ajuns la final. Totuși, nu a fost definitiv – au reajuns să se împace, fiind văzuți împreună într-un club din Capitală, în timp ce se distrau. În plus, au fost văzuți în timp ce se sărută pasional. Acum, pare-se, relația a ajuns, din nou, la final.

De dragul băiețelului lor, Noah Alexandru, cei doi au ales să rămână în relații bune. Chiar dacă s-au despărțit, formează o echipă, în continuare, pentru bunăstarea fiului lor. Pun accent pe creșterea și educarea celui mic, indiferent dacă sunt sau nu împreună.

Cristina Ich și Alex Pițurcă se axează pe dezvoltarea fiului lor, Noah. Cei doi foști parteneri au devenit, oficial, părinți pe 25 octombrie 2019. Atât pentru influencer, cât și pentru fiul lui Victor Pițurcă, centrul „universului” lor este chiar băiețelul. De altfel, pe durata relației cu Pițurcă Jr., tânăr știa că bărbatul de lângă ea este dorit de multe domnișoare din showbiz. Cu familia fostului partener a păstrat o relație deschisă.

„Am un deosebit respect pentru domnul Victor Pițurcă și am știut de la început că sunt binevenită în familie. De altfel, ca și în cazul lui Alex, am păstrat o relație deschisă și apropiată – nici nu am avea cum altfel. Nu doar o dată i-am cerut sfatul și de cele mai multe ori am primit răspunsuri și soluții valoroase din partea dânsului pentru dilemele avute. M-a tratat tot timpul ca pe Cristina, o persoană cu individualitate proprie, nu ca pe «iubita lui Alex» sau «mama nepotului», iar asta ne-a apropiat și m-a făcut să prețuiesc și mai mult relația dintre noi”, a mai spus Cristina Ich pentru Spynews.