Cristina Ich intervine în scandalul dintre Ilinca Vandici și Andreea Bostănică. E război între vedete: ”Ai făcut toate greșelile pe care le condamni”

Este un „război” total între vedete! După reacția publică a Ilincăi Vandici despre videoclipurile postate de Andreea Bostănică, Cristina Ich intervine! Cunoscutul influencer a susținut că prezentatoarea TV nu ar fi trebuit să o judece pe tânăra de 19 ani pentru modul în care își câștigă existența. Iată detaliile mai jos, în articol.

În spațiul public, Cristina Ich a intervenit în conflictul mediatic dintre Ilinca Vandici și Andreea Bostănică. Totul a pornit de la declarațiile făcute de prezentatoarea TV, în prezența lui Teo Trandafir. Ilinca Vandici a susținut că nu o cunoaște pe celebra Tik Tokeriță și a ironizat-o. Apoi, prezentatoarea de la Bravo, Ai Stil! a susținut că tânăra de 19 ani nu ar fi avut un comportament corect față de alte persoane, arătând pe internet cadourile scumpe și buchetele uriașe cu flori.

Apoi, Andreea Bostănică i-a răspuns Ilincăi Vandici, având un mesaj tăios la adresa prezentatoarei TV. Comentariile acide nu au fost trecute cu vederea, iar tânăra de 19 ani a susținut că Ilinca Vandici nu ar fi spus adevărul atunci când a precizat că nu o cunoaște pe Tik Tokeriță. În acest conflict s-a alăturat și Cristina Ich, care i-a declarat „război” vedetei de la Kanal D.

„Cei mai mulți dintre noi nu avem diplome de educatori. Când am apărut în online, nu am semnat un contract. Noi ne alegem reperele, ce vrem să urmărim, ce nu, ce ne face bine, ce nu ne face bine. Dar nu știu dacă ați obervat că sunt anumite voci care se sting. Și încep să predice. Încep să predice despre eleganță, modestie, exemplu. Dar întrebarea este, noi ăștia care judecăm ce e bine, ce nu, noi suntem, oare, un exemplu sau am fost? Putem să vorbim despre asta? Nu poți, după ce ai făcut toate greșelile pe care le condamni, să vii să pui etichete sau să insiști la bullying, la adresa unui tânăr care nu face nici mai mult, nici mai puțin decât ce ai făcut tu când ți-a permis timpul, vârsta. Dacă vrei să dai un exemplu, și poți, vino, expune-te, povestește despre greșelile tale, care pot fi asemănătoare sau mai rău, de foarte multe ori, oamenii ăștia care stau și țin prelegeri, ăia-s ce-i mai…ăia au făcut la fel sau mai rău.

Deci dacă vrei să îmi dai o adevărată lecție de viață, vino, expune-te, arată, spune-ne, mai ales că experiența ta de viață, sau experiența noastră de viață, clar ne recomandă și atunci putem și noi să povestim din greșelile noastre. Uite, și eu am făcut, dar mi-am dat seama că na, eram tânără, nu aveam minte și așa mai departe. Pentru că tinerețea e tinerețe. La 20 de ani nu poți să gândești ca la 30 și ceva sau la 40 de ani. Că de asta se numește experiență de viață și repet, din asta înveți, din greșeli. Dar nu începi să condamni pe alții de ceva care și tu probabil ai făcut, bineînețels, neavând expunere, în spatele ușilor închise”, a spus Cristina Ich pe TikTok.