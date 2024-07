Oana Lis se gândește cu groază la momentul în care va rămâne fără Viorel: ”Dacă moare, mor și eu!”

Viorel și Oana Lis formează un cuplu de peste două decenii. De-a lungul anilor, cei doi s-au susținut reciproc și și-au trăit viața împreună. În ultimii ani, problemele de sănătate ale fostului edil s-au accentuat, motiv pentru care soția lui i-a fost și mai aproape. În cadrul unei emisiuni, dezvăluia că nu-și poate vedea viața fără partenerul ei. Vezi mai jos ce a spus soția fostului politician.

În cadrul podcastului moderat de Mara Bănică, Oana Lis și-a deschis sufletul și a abordat mai multe subiecte de natură personală. Printre acestea se numără și subiectul legat de dragostea pe care i-o poartă soțului ei, Viorel Lis. La momentul actual, fostul edil se confruntă cu anumite probleme de sănătate, iar soția i-a fost aproape la fiecare pas, chiar și atunci când a fost în spital. De-a lungul timpului, vedeta a fost criticată de internauți, îndeosebi pentru diferența de vârstă între cei doi (35 de ani). Chiar și în aceste condiții, legătura amoroasă nu a suferit vreo ruptură, cei doi arătând că există dragoste și în situația unei diferențe considerabile de vâstă.

Între cei doi parteneri există o relație de codependență, motiv pentru care Oanei Lis îi este dificil să se lupte cu gândul că soțul ei nu se va mai afla în viața ei, cândva. Cu sufletul deschis, vedeta a precizat că a apelat la terapie.

„În ultimii ani, poate de aia am și făcut ca Viorel să se salveze între viață și moarte, nu eram pregătită să mă despart de el. Sunt multe cazuri de oameni care stau mult împreună și, apoi, celălalt nu mai poate ca și suflet. Lumea crede că de-abia aștept să moară ca să mă distrez. Mulți ani am mers la terapie pentru că am crezut că dacă moare Viorel, mor și eu. Mă identificasem și foarte mult cu el, pentru că atunci când sinele tău nu este sănătos, te lipești de cineva și te identifici cu el. Acum văd că el se identifică cu mine, pentru că a și zis că el este eu și eu sunt el. E foarte ciudat când ești o relație de codependenț”, a precizat Oana Lis.