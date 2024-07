Reghecampf i-a dat lovitura de grație fostei soții! Impresara e bună de plată acum

Laurențiu Reghecampf a câștigat unul dintre procesele în care se războiește cu fosta lui soție. Impresara fotbaliștilor este acum bună de plată și are să-i achite fostului ei soț o sumă frumușică de bani. Ce daune are de plătit fiica Ionelei Prodan, de fapt, în procesul de defăimare intentat de antrenor.

Au trecut trei ani de când Laurențiu Reghecampf și fosta lui soție se chinuie să divorțeze legal. Între cei doi există mai multe procese pe rol, litigii legale și acuzații de defăimare. Recent, antrenorul a obținut o primă victorie semnificativă în instanță – într-un proces de defăimare intentat fostei sale soții.

Recent, antrenorul a câștigat procesul de defăimare intentat impresarei. Femeia este obligată să achite suma de 5.000 de lei cu titlul de daune morale și cheltuielile de judecată aferente taxelor de timbru – în valoare de 120 de lei. Pe lângă suma de bani pe care trebuie să o achite, fiica regretatei Ionela Prodan este obligată să nu mai posteze pe internet, social media, în presă sau în orice alt mijloc de presă afirmații și articole defăimătoare la adresa fostului ei soț.

Decizia a fost pronunțată joi, 25 iulie 2024 , iar Adrian Căvescu, avocatul lui Laurențiu Reghecampf, a confirmat victoria în instanță. Hotărârea judecătorilor nu este definitivă, iar impresara are la dispoziție termen de 30 de zile – de la data comunicării – pentru a face apel – la judecătoria Buftea.

Laurențiu Reghecampf și impresara fotbaliștilor au încercat încă de acum 3 ani să ajungă la un numitor comun – în ceea ce privește partajul bunurilor comune – însă acest lucru a fost imposibil. În urmă cu doar câteva luni, foștii soți au ajuns din nou față în față și și-au aruncat acuze grave. Antrenorul a pus tunurile pe fosta lui soție și a acuzat-o că i-a furat mai multe bunuri din locuința de la Snagov în care au locuit pe perioada mariajului. Furtul a fost reclamat la poliție, la mijloc fiind vorba de dispariția unor bunuri în valoare de aproximativ 400.000 de euro.

”M-am adresat Poliției pentru că au dispărut anumite bunuri de valoare pe care le lăsasem în casa familiei. Bunurile la care mă refer nu sunt comune, ci îmi aparțin în totalitate sau parțial, ca asociat cu 50% în firma pe care am deținut-o împreună. Nu mă interesează cu cine locuiește în casa noastră, dacă este alt bărbat, ori dacă acesta beneficiează de bunurile respective. Ci vreau să mă asigur că nu au fost înstrăinăte, așa cum am descoperit că una dintre mașini ar fi fost trecută de pe firmă pe persoană fizică, fără nicio hotărâre AGA. Pe de altă parte, anunț în premieră că am hotărât să-l acționez în judecată și pe avocatul doamnei, pentru prejudicierea imaginii. Acesta a afirmat că aș fi fost urmărit penal, în condițiile în care aceste date sunt totalmente false. Nu mai tolerez lipsa de bun simț, de respect!”, au fost declarațiile, în exclusivitate, ale lui Laurențiu Reghecampf pentru CANCAN.RO.