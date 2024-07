Drama neștiută a lui Laurențiu Reghecampf. Fata lui, Analisa Cristina, a murit după ce a pierdut lupta cu o boală cumplită

Laurențiu Reghecampf (48 de ani) și-a găsit liniștea în brațele Corinei Caciuc, femeia alături de care și-a întemeiat o familie. Nu toată lumea cunoaște, însă, o parte din povestea de viață a antrenorului român. În urmă cu aproape 27 de ani, tehnicianul pierdea o ființă iubită – fiica lui, în vârstă de un an, pierduse lupta cu o boală crâncenă. În cadrul unui podcast, și-a deschis sufletul și a vorbit desprea acest episod negru din viața lui.

În cadrul podcastului moderat de Adrian Cristea, cunoscut drept Bursucu de la Kanal D, antrenorul și-a deschis sufletul și a atins mai multe subiecte sensibile. Printre acestea se numără și pierderea fetiței sale, Analisa Cristina, din cauza unei boli grave. Deși au trecut aproape 27 de ani de la pierderea fiicei sale, Laurențiu Reghecampf poartă în suflet această durere.

În ciuda eforturilor doctorilor, fetița de doar un anișor s-a stins din viață din cauza unei boli grave. Specialiștii i-au descoperit o malformație la inimă, abia după ce micuța venise pe lume. Malformația ar fi putut fi corectată, dacă doctorii ar fi depistat-o în timp ce Mariana Pfeiffer, fosta sa soție, era însărcinată.

Antrenorul a mărturisit că el și fosta soție au traversat o perioadă extrem de grea, atunci. La trei luni după ce micuța s-a născut, a sesizat că i se învinețeau buzele, atunci când primea lapte. Odată ajunși la medici cu cea mică, aveau să afle că micuța suferea se o boală rară, și anume Tetralogia Fallot. După câteva luni de tratament, micuța ajungea pe masa de operație, la Cluj. După intervenție, fiica antrenorului a făcut pneumonie, iar medicii nu au mai putut să o salveze.

Am făcut tratament câteva luni și la vârsta de un an și o lună am hotărât să operăm la Cluj. Au operat-o, a fost bine, dar pentru o astfel de intervenție trebuia să lase rana deschisă 24 de ore. A făcut pneumonie după operație și nu au mai putut să o salveze. Eu spun exact ce ni s-a spus nouă după operație”, a povestit antrenorul.

În urma controalelor efectuate în timpul sarcinii, medicul nu a precizat că ar exista o problemă.

„Am judecat foarte multe lucruri când am trecut prin acele momente, dar n-ai cum să scoți pe cineva vinovat. Dificil a fost că nu ni s-a spus de dinainte. Problema ne-a fost comunicată la câteva luni. Poate atunci nu existau metodele care există azi. Astfel de probleme pot fi corectate și în timpul sarcinii.

La toate controalele la care mergeai ca să te asiguri că este în regulă sarcina nu ni s-a spus niciodată că are o probleme la inimă. Acest detaliu a fost șocant. Nici n-am aflat de la doctor, am aflat dintr-o greșeală. Au fost 7 luni până la intervenție, dar nici nu se putea interveni la vârsta de sub un an. Boala nu se manifesta foarte grav. În afară că obosea foarte repede și i se schimba culoarea la buze nu avea nimic. A fost o perioadă dificilă, mai ales după. Luca s-a născut la 4-5 ani diferență.

Trăiești cu speranța din fiecare zi că se va face bine. Perioada mai dificilă a fost după (n.r. după ce micuța a decedat). Clar rămâne o rană tot timpul. Doar timpul vindecă o astfel de rană. Bineînțeles că există specialiști buni pentru anumite momente. Eram foarte tânăr, și eu, și ea, era o diferență mare între mine și prima soție, de 10 ani. Perioada până când am operat-o a fost guvernată de o speranță, că se va face bine. Pe partea ei (n.r. primei soții) probabil a fost altfel”, a mai spus Laurențiu Reghecampf în podcastul lui Bursucu.