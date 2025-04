Fostul ”ginere” al Anamariei Prodan a comis-o grav! L-au condamnat, a dispărut, dar fabulos este cum a încercat să păcălească folosind identitate falsă

Vă mai amintiți de Vasy Borneu, fostul „ginere” al Anamariei Prodan?! Tânărul de bani gata era cunoscut în peisajul monden de la noi prin prisma relațiilor strânse cu fiica Anamariei Prodan, Sarah, și, totodată, cu familia impresarei, dar și prin prisma legăturilor amoroase cu diverse vedete. „Stăpânul criptomonedelor”, așa cum era poreclit, era cunoscut pentru opulența pe care o afișa pe rețelele de socializare. Apărea mereu în cele mai luxoase destinații, prin cluburi pe la brațul unor domnișoare dornice de distracție, afișând un stil de viață de invidiat. Doar că, după ce a fost implicat în mai multe procese, a dispărut din peisajul monden. A fost condamnat la închisoare în urma mai multor infracțiuni, pe care vi le vom detalia imediat! CANCAN.RO are detalii și informații exclusive.

Povestea începe în urmă cu cinci ani, în 2020, atunci când Vasy Borneu a fost prins la volan, fiind sub influența unor substanțe psihoactive, conducând cu viteză pe drumurile publice din Bușteni. Bărbatul nu era la prima infracțiune de acest gen, asta pentru că, în 2018 fusese depistat de poliție că se afla exact în aceeași situație. Așadar, la acel moment s-a deschis un dosar penal în urma căruia Prințul criptomonedelor nu mai avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumuri publice până la soluționarea acelui proces. Doar că, în 2020, dosarul nu se soluționase, iar Vasy Borneu știa bine asta. Astfel că, ce s-a gândit?! Cum să facă el să se urce la volan și să nu fie prins?! Prin procurarea unor acte de identitate false! Zis și făcut! Bărbatul a reușit să facă rost de un permis și un buletin fals și nu a durat mult până când a fost prins, din nou, de poliție!

„Stăpânul criptomonedelor”, condamnat la închisoare!

Se spune că ulciorul nu merge de multe ori la apă, iar în cazul băiatului de oraș nu a mers deloc. Așadar, după ce a fost prins, din nou, de poliție la volan. Știa că e cu musca pe căciulă, așa că a încercat o diversiune. A prezentat actele false, un permis și un buletin emise chipurile de autoritățile spaniole, sub un alt nume, desigur, însă nu a ținut șmecheria. În urma cercetărilor, oamenii legii au constatat că nu există nicio persoană cu datele de identificare prezentate, astfel, lui Vasy Borneu i-a mai fost deschis un proces privind infracțiunea de fals privind identitatea.

I s-au recoltat apoi probe biologice, iar în urma acestora s-a constatat că tânărul se afla sub influența a patru substanțe interzise. Când l-au audiat în calitate de suspect a recunoscut că a consumat cocaină și a condus apoi pe drumuri publice. A spus însă că nu avea suspendat dreptul de a conduce, lucru contrazis apoi de probele administrate ulterior.

În urma acestor infracțiuni săvârșite de tânăr, acesta a fost condamnat la un an de închisoare pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, pedeapsa de 1 an și trei luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe și încă un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals privind identitatea. De asemenea, lui Vasy Borneu i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de 2 ani și șase luni. Așadar, tânărul de bani gata care învârtea dive pe degete și se afișa opulent pe internet, își va face veacul după gratii.

