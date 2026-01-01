Prognoza meteo pentru prima zi a anului, 1 ianuarie 2026. Întâmpinăm Anul Nou cu frig și nori: vreme de iarnă adevărată în toată țara

Prognoza meteo azi, 1 ianuarie 2026. În România, vremea va fi rece și tipic de iarnă, cu temperaturi în general scăzute și cer mai mult noros. Iarna își face simțită prezența în continuare la început de an, iar valorile termice vor fi, în multe regiuni, sub sau apropiate de 0°C.

Pe 1 ianuarie 2026, România va avea o vreme rece, specifică iernii, cu temperaturi în general sub sau apropiate de 0°C în majoritatea regiunilor. Cerul va fi predominant noros, iar senzația de frig va fi accentuată mai ales dimineața și noaptea. Vântul și condițiile montane vor contribui la accentuarea frigului, iar precipitațiile vor fi în general slabe și izolate.

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece, cu cer mai mult noros și posibile fulguieli izolate în zonele de deal și munte.

Temperaturile estimate: –4°C până la 2°C ziua și –6°C până la –2°C noaptea.

Sud și Sud-Est

În sudul și sud-estul țării, inclusiv în sudul Moldovei, vremea va fi rece, cu cer variabil spre noros. Zăpada slabă sau fulguielile izolate pot apărea local, mai ales dimineața și noaptea.

Temperaturile estimate: –3°C până la 3°C ziua și –6°C până la –1°C noaptea.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și în sud-vest, cerul va alterna între noros și parțial senin, iar aerul va rămâne rece.

Temperaturi estimate: –2°C până la 4°C ziua și –5°C până la –1°C noaptea.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul țării, cerul va fi mai mult noros, iar vremea va fi rece, cu o senzație accentuată de frig. Local pot apărea fulguieli slabe.

Temperaturi estimate: –3°C până la 2°C ziua și –7°C până la –3°C noaptea.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zonele montane, frigul va fi mai accentuat, iar muntele va avea condiții de iarnă tipică, cu ninsoare temporară și vânt mai puternic la altitudini mari.

Temperaturi estimate: –6°C până la 1°C ziua și –8°C până la –4°C noaptea.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va fi rece, cu cer mai degrabă noros și vânt moderat dinspre mare.

Temperaturi estimate: –1°C până la 5°C ziua și –4°C până la 0°C noaptea.

Vremea în București

În Capitală, pe 1 ianuarie 2026, vremea va fi rece, cu cer variabil spre mai mult noros și fără precipitații semnificative. Temperatura maximă va fi în jur de 2°C, iar minima nopții va coborî până la –5°C, cu o senzație termică accentuată de frig.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Vreme rece, tipic de iarnă, cu cer mai mult noros și temperaturi cuprinse între –3°C și 2°C ziua, iar noaptea sub 0°C.

Timișoara – Temperaturile vor fi ușor mai blânde pentru această perioadă, între –3°C și 2°C, cu cer predominant noros și intervale scurte de soare.

Iași – Vreme rece, cu cer noros și posibile fulguieli locale; maximele vor fi cuprinse între –1°C și 2°C, iar minimele vor fi negative.

Craiova – Vreme rece, cu cer variabil spre noros și temperaturi estimate între –2°C și 3°C pe parcursul zilei.

Constanța – Pe litoral, vreme rece, dar ceva mai blândă decât în restul țării; maxime de 2–5°C și minime cuprinse între –3°C și 0°C.

Brașov – Condiții tipice de iarnă montană, cu temperaturi scăzute, cer mai mult noros și posibilitate de fulguieli slabe; maxime între –4°C și 0°C, minime între –8°C și –4°C.

