Secretul longevității și al unui creier sănătos. 8 componente esențiale! Ce spune neurochirurgul Leon Dănăilă.

Longevitatea nu este rezultatul unui singur obicei sănătos, ci expresia unui echilibru profund între minte, corp și suflet. Aceasta este concluzia la care a ajuns acad. prof. dr. Leon Dănăilă, unul dintre cei mai respectați neurochirurgi români, cu o experiență de peste șase decenii în studiul și tratarea creierului uman.

De ce alimentația nu este suficientă: cele opt elemente care ne influențează viața

În opinia sa, ideea conform căreia alimentația ar fi cheia absolută a unei vieți lungi este incompletă. Deși importantă, hrana reprezintă doar una dintre cele opt componente esențiale care contribuie la menținerea sănătății fizice și mentale. Celelalte sunt la fel de importante și se influențează reciproc.

” Este o chestiune complicată, care nu depinde numai de un singur factor. De obicei, oamenii se leagă de alimentație și nu este corect, pentru că sunt mulți alți factori care intervin. Cei mai importanți sunt în număr de opt și o să-i enumăr scurt, fiindcă toți ar putea ridica o mulțime de întrebări legate de probleme specifice.”

Mișcarea – motorul creierului

Primul factor esențial este mișcarea. Activitatea fizică nu are efecte benefice doar asupra musculaturii și sistemului cardiovascular, ci influențează în mod direct funcționarea creierului.

Studiile arată că exercițiul fizic regulat stimulează circulația cerebrală, favorizează oxigenarea neuronilor și susține formarea de noi conexiuni neuronale. De asemenea, mișcarea contribuie la secreția de endorfine și dopamină, substanțe implicate în starea de bine și în combaterea depresiei.

În lipsa activității fizice, creierul îmbătrânește mai rapid, iar riscul de declin cognitiv, demență și boli neurodegenerative crește considerabil. Din acest motiv, mersul pe jos, exercițiile ușoare sau sportul practicat constant sunt considerate adevărate „medicamente” naturale pentru creier.

Succesul și satisfacția – echilibrul psihic esențial

Un aspect adesea neglijat în discuțiile despre sănătate este starea de împlinire personală. Profesorul Dănăilă atrage atenția asupra faptului că succesul și satisfacția zilnică joacă un rol major în menținerea echilibrului psihic.

Chiar dacă o persoană mănâncă sănătos și face sport, lipsa sensului, a motivației sau a recunoașterii poate conduce în timp la frustrare și depresie. Aceste stări afectează sistemul imunitar și pot favoriza apariția unor boli grave.

Numeroase studii din psihologia medicală arată că stresul cronic și nemulțumirea constantă pot influența negativ activitatea hormonală și imunitară, crescând riscul de afecțiuni cardiovasculare și oncologice.

Credința și dimensiunea spirituală

Un alt element important evidențiat de profesorul Dănăilă este dimensiunea spirituală a vieții. Credința, indiferent de forma ei, oferă omului stabilitate emoțională, speranță și sens.

Neurochirurgul Leon Dănăilă susține ideea conform căreia gândurile nu sunt simple abstracțiuni, ci au o componentă energetică ce poate influența atât propria stare de sănătate, cât și relația cu ceilalți. Cercetările moderne confirmă că gândirea pozitivă și speranța reduc nivelul de stres și pot îmbunătăți funcțiile cognitive.

Spiritualitatea ajută la reglarea emoțiilor, la diminuarea anxietății și la menținerea unei perspective optimiste asupra vieții, aspecte esențiale pentru sănătatea creierului.

Sprijinul moral și bunătatea

Sprijinul emoțional este un pilon fundamental al echilibrului psihic. A avea persoane care te susțin, te înțeleg și te încurajează reduce semnificativ nivelul de stres și anxietate. În egală măsură, bunătatea are efecte profunde asupra sănătății. Actele de generozitate și empatie stimulează producția de oxitocină, hormon asociat cu starea de bine și cu reducerea inflamației din organism.

Persoanele care manifestă bunătate constantă tind să fie mai echilibrate emoțional, mai optimiste și mai rezistente în fața bolilor.

Somnul – mecanismul natural de curățare a creierului

Somnul joacă un rol esențial în funcționarea creierului. În timpul somnului profund se activează un sistem de „curățare” a neuronilor, prin care sunt eliminate toxinele acumulate peste zi.

Acest proces este vital pentru prevenirea bolilor neurodegenerative, inclusiv Alzheimer. Lipsa somnului sau somnul de proastă calitate duc la acumularea de substanțe nocive în creier, afectând memoria, capacitatea de concentrare și judecata. Specialiștii recomandă un somn de minimum 7–8 ore pe noapte, într-un mediu liniștit și bine aerisit, pentru menținerea sănătății cognitive.

Alimentația – importantă, dar nu decisivă

Deși adesea considerată factorul principal al longevității, alimentația este doar o parte din ansamblu. Profesorul Dănăilă recomandă o dietă echilibrată, fără excese, bazată pe: reducerea consumului de zahăr și grăsimi, evitarea alimentelor ultraprocesate, consumul de legume, pește, ulei de măsline, moderație în consumul de alcool.

Regimurile precum cel mediteranean sau Okinawa sunt recunoscute pentru efectele lor benefice asupra longevității. În schimb, alimentația de tip fast-food, bogată în zaharuri și grăsimi saturate, favorizează apariția bolilor metabolice și degenerative.

Longevitatea nu este un dar întâmplător, ci rezultatul unui stil de viață echilibrat și conștient. Mișcarea, somnul, echilibrul emoțional, credința, bunătatea, sprijinul moral și alimentația formează împreună un sistem complex care susține sănătatea creierului.

Așa cum subliniază acad. prof. dr. Leon Dănăilă, nu există o rețetă miraculoasă, ci o construcție zilnică, bazată pe alegeri simple, dar consecvente. Creierul răsplătește echilibrul, iar longevitatea devine, astfel, o consecință firească a modului în care alegem să trăim.

Citește și: Deliciul tradițional recomandat de Mihaela Bilic într-o zi de iarnă! „Ce poate fi mai curat și mai gustos?” – mămăliga, alimentul simplu care hrănește sănătos