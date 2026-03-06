Edward Iordănescu a revenit lângă echipa națională a României. Mesajul de ultima oră transmis în online

Edward Iordănescu a reapărut în spațiul public cu un mesaj amplu și încărcat de emoție, transmis în contextul în care echipa națională se pregătește pentru una dintre cele mai dificile provocări din ultimii ani.

Tehnicianul a subliniat că România se află în fața unui test major, unul care poate readuce speranța calificării la un Campionat Mondial după aproape trei decenii de așteptare.

Edward Iordănescu a revenit lângă echipa națională a României

În mesajul său, Iordănescu a vorbit despre importanța unității, a încrederii și a sprijinului necondiționat, elemente pe care le consideră esențiale pentru a crea un mediu favorabil performanței.

“Salut tuturor. Echipa noastră națională este în faza unei mari provocări, un test important, dificil, dar cu siguranță nu imposibil. Miza este una imensă, pentru că avem această dorință mare și așteptarea-i lungă. De numai puțin de 28 de ani, trăim cu speranța că echipa noastră poate să fie prezentă din nou la un campionat mondial.”

În continuarea mesajului, aceasta a făcut apel la toți suporterii care au rămas alături de echipa națională în momentele bune și, mai ales, în cele dificile.

Fostul mijlocaş a insistat asupra ideii că loialitatea și susținerea fanilor pot avea un impact real asupra atmosferei din jurul echipei, contribuind la crearea unui climat pozitiv.

Mesajul de ultima oră transmis în online

De asemenea, tehnicianul a subliniat că, indiferent de obstacole, este esențial ca toți cei care cred în fotbalul românesc să se mobilizeze și să ofere energia necesară pentru a susține jucătorii în această perioadă crucială.

“Toți cei care am rămas loiali echipei naționale atâția ani, care am crezut în echipa noastră națională, am fost alături de echipa noastră națională în toți acești ani, în momentele bune, dar în mod special mai puțin bune, avem, spun eu, datoria să ne strângem să fim din nou alături de echipa noastră.”

În finalul mesajului, selecționerul a transmis un puternic semnal de încredere în actualul grup de jucători, afirmând că spiritul și determinarea lor pot face diferența în lupta pentru calificare.

Acesta a subliniat că, deși drumul este dificil, nimic nu este imposibil atunci când există unitate și credință. Iordănescu a încheiat prin a reafirma convingerea sa profundă în potențialul echipei naționale și în capacitatea acesteia de a depăși provocările.

“Personal cred extrem de mult în echipa națională, cred în grupul de jucători, cred în băieți, cred în spiritul lor și în convingerea lor că se poate.”

CITEŞTE ŞI: Întâlnire de gradul zero la benzinărie! Edi Iordănescu, așa cum nu l-ai mai văzut

Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt