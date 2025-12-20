Întâlnire de gradul zero la benzinărie! Edi Iordănescu, așa cum nu l-ai mai văzut

După un final tensionat de mandat în Polonia și în contextul negocierilor avansate cu o echipă din Golf, Edi Iordănescu își petrece vacanța de Crăciun în România, alături de familie. Antrenorul pare să profite de liniște și discreție, înainte de o decizie importantă privind viitorul său profesional. CANCAN.RO are imagini tari!

Edi Iordănescu a fost surprins în aceste zile la București, într-o apariție care trădează o pauză asumată după despărțirea de Legia Varșovia, oficializată la finalul lunii octombrie. Antrenorul a plecat de acasă împreună cu băiatul său cel mic și s-a oprit la OMV Pipera pentru a alimenta.

Îmbrăcat sport, cu o geacă DSquared2 și o șapcă neagră de la Adidas în cap, adidași Nike, Edi Iordănescu părea că tocmai jucase o miuță. La ieșirea din benzinărie, acesta s-a întâlnit întâmplător cu Nicolae Dică, cu care a schimbat câteva cuvinte timp de câteva secunde, într-un dialog scurt și relaxat, înainte de a-și continua drumul.

Edi Iordănescu, discret prin București, alături de fiul său

După plecarea de la OMV, Edi Iordănescu a ajuns la o altă adresă, a coborât din mașină și s-a apropiat de un Porsche fără numere de înmatriculare, parcat chiar în fața imobilului. Antrenorul s-a apropiat de mașină și a verificat ușa, probabil pentru a se asigura că nu a rămas deschisă, gest care a alimentat și speculații legate de o posibilă înmatriculare a autoturismului sau chiar de o schimbare în parcul auto, în contextul întâlnirii cu Nicolae Dică.

În curte se aflau mai multe autoturisme parcate, unele cu numere personalizate ce conțin indicativul YOR, sugerând un cadru familiar. Iordănescu a intrat apoi în curte, a bătut la ușă și a așteptat câteva secunde până când i s-a deschis, fără grabă și fără a atrage atenția.

O perioadă tensionată în Polonia, încheiată prematur

Această perioadă de liniște contrastează cu criticile dure venite din Polonia după plecarea sa de la Legia Varșovia, unde presa locală l-a etichetat drept „plângăcios” și l-a acuzat că s-a văitat constant de condițiile de muncă, de program și de arbitraj. Chiar dacă bilanțul său, cu 11 victorii, 6 remize și 6 înfrângeri în 23 de meciuri, nu a fost unul dezastruos, conducerea clubului a decis că este nevoie de o schimbare, despărțirea fiind prezentată drept una de comun acord.

La scurt timp după plecarea din Polonia, au apărut informații potrivit cărora Edi Iordănescu este foarte aproape de a semna cu o echipă din Golf, interesul cluburilor din Arabia Saudită existând încă din perioada în care se afla la Legia. Presa poloneză a susținut că mutarea nu a fost o surpriză, iar detaliile financiare au arătat că antrenorul român a încasat doar 50.000 de euro la despărțire, renunțând la clauza de 400.000 de euro pentru a-și proteja staff-ul. Pentru moment, Iordănescu pare să se bucure de timpul petrecut în România, înainte de a lua o decizie finală privind următorul pas din cariera sa.

CITEȘTE ȘI: Edi Iordănescu, distrus de pierderi și probleme grave în familie, după EURO 2024! „S-au întâmplat lucruri care nu au fost ok!”

NU RATA: Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.