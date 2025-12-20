Acasă » Exclusiv » Întâlnire de gradul zero la benzinărie! Edi Iordănescu, așa cum nu l-ai mai văzut

Întâlnire de gradul zero la benzinărie! Edi Iordănescu, așa cum nu l-ai mai văzut

De: Paul Hangerli 20/12/2025 | 15:44
Întâlnire de gradul zero la benzinărie! Edi Iordănescu, așa cum nu l-ai mai văzut
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

După un final tensionat de mandat în Polonia și în contextul negocierilor avansate cu o echipă din Golf, Edi Iordănescu își petrece vacanța de Crăciun în România, alături de familie. Antrenorul pare să profite de liniște și discreție, înainte de o decizie importantă privind viitorul său profesional. CANCAN.RO are imagini tari!

Edi Iordănescu a fost surprins în aceste zile la București, într-o apariție care trădează o pauză asumată după despărțirea de Legia Varșovia, oficializată la finalul lunii octombrie. Antrenorul a plecat de acasă împreună cu băiatul său cel mic și s-a oprit la OMV Pipera pentru a alimenta.

Edi Iordănescu cu fiul său

Îmbrăcat sport, cu o geacă DSquared2 și o șapcă neagră de la Adidas în cap, adidași Nike, Edi Iordănescu părea că tocmai jucase o miuță. La ieșirea din benzinărie, acesta s-a întâlnit întâmplător cu Nicolae Dică, cu care a schimbat câteva cuvinte timp de câteva secunde, într-un dialog scurt și relaxat, înainte de a-și continua drumul.

Edi Iordănescu, discret prin București, alături de fiul său

După plecarea de la OMV, Edi Iordănescu a ajuns la o altă adresă, a coborât din mașină și s-a apropiat de un Porsche fără numere de înmatriculare, parcat chiar în fața imobilului. Antrenorul s-a apropiat de mașină și a verificat ușa, probabil pentru a se asigura că nu a rămas deschisă, gest care a alimentat și speculații legate de o posibilă înmatriculare a autoturismului sau chiar de o schimbare în parcul auto, în contextul întâlnirii cu Nicolae Dică.

Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Nicolae Dică la benzinărie

În curte se aflau mai multe autoturisme parcate, unele cu numere personalizate ce conțin indicativul YOR, sugerând un cadru familiar. Iordănescu a intrat apoi în curte, a bătut la ușă și a așteptat câteva secunde până când i s-a deschis, fără grabă și fără a atrage atenția.

O perioadă tensionată în Polonia, încheiată prematur

Această perioadă de liniște contrastează cu criticile dure venite din Polonia după plecarea sa de la Legia Varșovia, unde presa locală l-a etichetat drept „plângăcios” și l-a acuzat că s-a văitat constant de condițiile de muncă, de program și de arbitraj. Chiar dacă bilanțul său, cu 11 victorii, 6 remize și 6 înfrângeri în 23 de meciuri, nu a fost unul dezastruos, conducerea clubului a decis că este nevoie de o schimbare, despărțirea fiind prezentată drept una de comun acord.

La scurt timp după plecarea din Polonia, au apărut informații potrivit cărora Edi Iordănescu este foarte aproape de a semna cu o echipă din Golf, interesul cluburilor din Arabia Saudită existând încă din perioada în care se afla la Legia. Presa poloneză a susținut că mutarea nu a fost o surpriză, iar detaliile financiare au arătat că antrenorul român a încasat doar 50.000 de euro la despărțire, renunțând la clauza de 400.000 de euro pentru a-și proteja staff-ul. Pentru moment, Iordănescu pare să se bucure de timpul petrecut în România, înainte de a lua o decizie finală privind următorul pas din cariera sa.

CITEȘTE ȘI: Edi Iordănescu, distrus de pierderi și probleme grave în familie, după EURO 2024! „S-au întâmplat lucruri care nu au fost ok!”

NU RATA: Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
După învinuirile de ilegalități, Selly vine cu probe: “Această acuzație este pe cât de gravă, pe atât de falsă”
Exclusiv
După învinuirile de ilegalități, Selly vine cu probe: “Această acuzație este pe cât de gravă, pe atât de…
Mirel Rădoi și-a dus prințesa la mall cu Bentley-ul de 350.000 €. Pentru fiica lui, doar ce e mai bun
Exclusiv
Mirel Rădoi și-a dus prințesa la mall cu Bentley-ul de 350.000 €. Pentru fiica lui, doar ce e…
Calculator Impozit Auto 2026. RAR explică unde este trecută norma EURO, în funcție de CIV
Mediafax
Calculator Impozit Auto 2026. RAR explică unde este trecută norma EURO, în funcție...
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Programul marilor lanțuri de magazine de Crăciun 2025. Care sunt zilele în care vor fi închise și când vor avea programul redus
Mediafax
Programul marilor lanțuri de magazine de Crăciun 2025. Care sunt zilele în care...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | În cel mult 10 secunde, puteți găsi numărul 36 în această poză?
Test de inteligență | În cel mult 10 secunde, puteți găsi numărul 36 în această poză?
Pericol alimentar înainte de Crăciun! Carnea din piețe, infectată cu salmonella
Pericol alimentar înainte de Crăciun! Carnea din piețe, infectată cu salmonella
Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: „Din păcate, este prea târziu”
Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: „Din păcate, este prea târziu”
BANCUL ZILEI | „De ce zboară sania lui Moș Crăciun?”
BANCUL ZILEI | „De ce zboară sania lui Moș Crăciun?”
A născut înainte de Crăciun! E vestea momentului în muzica populară românească
A născut înainte de Crăciun! E vestea momentului în muzica populară românească
ANM a schimbat prognoza! Iris Răducanu anunță ninsoare în București, de Crăciun
ANM a schimbat prognoza! Iris Răducanu anunță ninsoare în București, de Crăciun
Vezi toate știrile
×