Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt

De: Ionuț Foltea 15/12/2025 | 23:10
Povestea de dragoste dintre Delia Matache și Edi Iordănescu. Care a fost motivul despărțirii, de fapt
Delia și Edi Iordănescu au format un cuplu /Foto: Instagram
Legătura dintre Delia Matache și Naționala de fotbal a României? Ambele au fost cu Edi Iordănescu! El băiat de general, ea fată de show total! Cam așa ar putea fi descrisă relația destul de improbabilă dintre Delia Matache, (43 de ani) și Edward Iordănescu (47 de ani). E din trecutul îndepărtat al showbizului românesc, de pe la jumătatea anilor 2000. Nostalgicii își vor aminti de pe vremea aceea telefoanele cu butoane, sau chiar telefoanele cu disc, care încă nu dispăruseră din casele românilor.

Da, Delia Matache și Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, au avut o relație. Dar, la fel cum Edward Iordănescu a fost înlocuit cu cineva mai matur la Națională, unde a venit veteranul Mircea Lucescu senior, Delia s-a orientat după despărțire spre cel care a devenit soțul ei, Răzvan Munteanu, un bărbat cu cinci ani mai în vârstă decât ea, experimentat și direct implicat în proiectele partenerei sale, ca manager și consilier.

Delia și Edi Iordănescu au format un cuplu

Delia Matache a fost iubita lui Edi Iordănescu

În 2006 Edi Iordănescu n-a mai rezistat și a pus capăt relației. El acuza pe atunci faptul că el și Delia nu prea petrec timp împreună, adică probabil că Delia nu prea venea pe la antrenamente, iar uneori fugea din cantonament. Pe vremea aceea Edi nici nu era consiliat online de către ”Nea Gigi” Becali, care era mai preocupat să facă o criză de râs isteric, foarte molipsitor, la televiziune, pentru cine își mai amintește.

În 2006, Delia era într-adevăr preocupată de carieră. Ea era înscrisă la Eurovision cu melodia ”Gândești prea High”, care din fericire nu prea a rămas în memoria publicului. De altfel telespectatorii l-au preferat pe Mihai Trăistariu (fost membru Valahia și coleg cu Costi Ioniță), care de altfel a dus România pe cel mai înalt loc, patru, la acest concurs, cu melodia Tornero, pe care o mai auzi chiar și în zilele noastre la radiouri publice, de obicei după ceva piesă a lui Michael Jackson sau un șlagăr de la Whitney Houston.

Am putea spune că atât pentru Delia cât și pentru Edi despărțirea a fost bună. Carierele lor au culminat cam în același moment, dacă e să ne luăm după celebritate și încasări. În prezent, Delia e căsătorită și petrece mult timp cu soțul ei (chiar scriam recent că au fost împreună la cumpărături de parfumuri pe Dorobanți). Cât despre Edward Iordănescu, și el e căsătorit, are trei copii, a fost remarcabil la Naționala de Fotbal și a umplut și el stadioane, precum Delia.

Cuplul s-a despărțit pe atunci fără mare tam-tam, spre deosebire de alte perechi din showbiz, care își pun poalele în cap și își spală rufele pe la televizor. Finuți, drăguți, memorabili. Delia Matache și Edi Iordănescu!

