Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi

Războiul nervilor continuă, iar cuvântul „banii” bântuie inboxurile disperate ale românilor din Diaspora. Delia trebuia să urce pe scenă pe 22 noiembrie la Valencia și pe 23 noiembrie la Madrid, două concerte intens așteptate de românii din diaspora, pregătiți s-o vadă, s-o aplaude și să-și aline dorul de țară prin muzica ei. În loc de aplauze, însă, oamenii s-au trezit cu evenimentele anulate, cu speranțele spulberate și cu biletele plătite rămase în aer.

Povestea e simplă și complicată în același timp: show-urile în care urma să cânte Delia Matache nu au mai avut loc, iar explicațiile oficiale întârzie să apară. Organizați, veniți de la sute de kilometri, cu emoție în bagaj, mii de români au rămas fără concert, fără un motiv clar și, cel mai grav, fără banii înapoi. Între timp, promisiunile se adună, fanii așteaptă, iar situația începe să semene tot mai mult cu o telenovelă fără ultim episod.

„Unde sunt banii noștri?”

Oamenii scriu, insistă, imploră, avertizează. Inboxul celor care au organizat evenimentul este plin ochi de mesaje disperate, iar tonul disperării e același: „Unde sunt banii noștri?”

În urma asaltului, organizatorii evenimentelor, ESTEVENTS & EVENTS S.L., entitate comercială din Spania specializată în spectacole și convenții, — adică exact tipul de firmă care se ocupă cu astfel de show-uri — au decis subit să închidă pagina de Instagram. Semn rău! Dispariția lor online, chiar înainte de termenul-limită de rambursare, nu a făcut decât să aprindă și mai tare spiritele.

Cine sunt ESTEVENTS & EVENTS S.L. și de ce colaborează cu Vivaticket?

ESTEVENTS & EVENTS S.L. este o firmă înregistrată în Barcelona, dedicată administrării spectacolelor, sălilor de evenimente, convențiilor și activităților conexe din zona entertainment-ului.

Profilul lor este fix cel al unui organizator care lucrează cu platforme internaționale consacrate precum Vivaticket, un mare operator global de ticketing, folosit în zeci de țări pentru concerte, muzee, festivaluri și evenimente.

Mai simplu spus, Vivaticket = platformă mare, stabilă, legitimă, ESTEevents = organizator local din Spania, responsabil de evenimentele Deliei. Fanii = între două entități comerciale… care nu le răspund. Delia? Și ea pare prinsă la mijloc! O combinație deloc fericită.

Luni expiră cele 15 zile promise pentru returnarea banilor. Rezultatul?

Termenul anunțat pentru rambursarea banilor a fost clar: 15 zile lucrătoare. Iar luni se împlinește perioada în care banii trebuiau să fie deja în conturile oamenilor. Doar că nu e nici urmă de rambursări. Nimeni nu confirmă nimic. Nimeni nu oferă un răspuns oficial și nimeni nu explică motivul real pentru care concertele au fost anulate. Singurul semn de viață? O declarație publică a Deliei, în care artista își cere scuze și promite că banii vor fi returnați.

Promisiune frumoasă, dar care nu ține de cald. Oamenii tot fără bani sunt, tot fără explicații, tot cu sentimentul că au fost lăsați baltă. Și cum motivul anulării nu a fost dezvăluit nici de organizatori, nici de Delia, misterul doar se adâncește.

Nervi, neîncredere și mister

Fanii vor bani, nu vorbe. Declarația Deliei este elegantă, civilizată, emoțională chiar, dar sunt doar vorbe. Momentan realitatea rămâne neschimbată: fanii vor banii înapoi, nu texte, nu scuze, nu promisiuni.

Lipsa de transparență și tăcerea organizatorilor sporesc îngrijorarea, iar oamenii încep deja să șoptească un cuvânt care dă fiori: „țeapă?”

Totuși, un lucru pare cert: Delia este o persoană serioasă, cu reputație solidă și cu o carieră construită prin muncă reală. Dacă și ea a fost prinsă într-o capcană sau într-o colaborare nefericită, este greu de crezut că va lăsa fanii cu ochii în soare.

Ba dimpotrivă, există convingerea că va găsi o soluție, o resursă, un gest concret prin care să își despăgubească publicul, mai ales acei români plecați de acasă, care o așteptau cu dor, cu emoție și cu biletul strâns în mână. Pentru că, în final, nu concertele sunt marea problemă. Ci încrederea.

Fanii Deliei încă mai speră că nu și-au pus speranțele într-un om care îi va lăsa baltă.

Motivul pentru care Delia nu s-a prezentat la concerte

Surse din interiorul echipei artistei au mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că Delia nu s-a prezentat la concerte întrucât nu s-a respectat contractul, iar organizatorii nu au plătit avansul:

„În astfel de situații, recuperarea banilor este un lucru garantat în principal de visa si mastercard. Toate achizițiile de bilete s-au făcut prin plata online. Delia nu vinde bilete și nu are nicio treabă cu asta. Era doar artista dintr-un concert care nu s-a mai făcut. Organizatorul e altul, el se ocupă de acest aspect. Și nu poate da țeapă că-s în visa biletele. Au un termen si probabil banii se restituie automat. Nici noi nu știm exact. Contractual, pentru că nu ne-au plătit la timp avansul, noi nu am furnizat concertul. Concertele se anulează la mulți artiști. Cam de două – trei ori pe an se întâmplă asta. Pentru că nu toți organizatorii reușesc. Și e valabil și-n România și-n afară. Vor mai fi astfel de situații”.

