Bogdan „Motanul” Stancu și-a asumat relația cu prezentatoarea TV: „Suntem împreună de trei săptămâni”

De: Andrei Iovan 16/03/2026 | 22:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Ieri v-am  prezentat, în exclusivitate, imaginile care au dat startul unei povești incendiare. Fostul internațional Bogdan „Motanul” Stancu a fost surprins într-o companie cât se poate de plăcută, focoasa prezentatoare TV Alexandra Popescu (fostă Anastasescu). Gesturile tandre nu au lipsit, imaginile au vorbit de la sine, însă acum, fostul atacant a făcut primele declarații, la cald (imediat după ce a părăsit domiciliul iubitei), în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre noua relație, dar și despre cum s-a încheiat povestea de dragoste cu fosta lui soție. Avem detalii și imagini tari!

Dar să facem o scurtă recapitulare a poveștii. Alexandra Popescu și Bogdan Stancu au luat cina pe Calea Victoriei, la Maison des Arts, iar gesturile tandre, mâinile ținute strâns și chimia evidentă dintre ei au lăsat puțin loc de interpretări (VEZI AICI IMAGINI). Seara a continuat apoi la Mosh, unde au ajuns împreună, fără să încerce să se ascundă de privirile curioșilor. Păreau asumați, iar dacă mai exista vreun dubiu legat de relația dintre ei doi, fostul internațional a confirmat totul.

Bogdan Stancu părăsește domiciliul Alexandrei Popescu

Ei bine, povestea nu s-a oprit acolo. CANCAN.RO revine cu noi imagini și detalii care completează tabloul unei nopți de pomină. Bine, noi l-am surprins pe Bogdan Stancu în zorii dimineții, în timp ce pleca de la domiciliul prezentatoarei de la Prima TV.

Bogdan Stancu, despre relația cu Alexandra Popescu: „Suntem împreună de trei săptămâni”

Cupidon l-a lovit puternic pe fostul jucător de la națională. Dacă până acum existau semne de întrebare referitoare la căsnicia lui, deoarece toate lumea știa că Denisa este femeia care i-a fost alături aproximativ 15 ani, Bogdan Stancu a lămurit lucrurile. A recunoscut că are o relație de trei săptămâni cu prezentatoarea de la Prima Tv și mai mult decât atât, a ținut să specifice un detaliu foarte important. Nu Alexandra a fost motivul separării dintre el și fosta soție, deoarece s-au despărțit la începutul anului. Ba mai mult decât atât, fosta lui parteneră nu a intervenit în niciun fel în relația pe care o are în prezent cu Alexandra Popescu.

Sunt despărțit de fosta mea parteneră de la începutul anului, ea nu a intervenit în relația mea cu Alexandra. Sunt împreună cu Alexandra de trei săptămâni, a declarat Bogdan Stancu pentru CANCAN.RO. 

Fostul internațional a făcut primele declarații despre relația cu prezentatoarea de la Prima TV

Să revenim la imaginile pe care le-am surprins, chiar în fața locuinței focoasei brunete care i-a pus inima pe jar fostului fotbalist. Îl vedem pe Bogdan Stancu ieșind destul de grăbit, cu un mic bagaj de mână (așa cum e firesc, atunci când petreci noaptea „în deplasare”) și îmbrăcat lejer. Purta o pereche de jeansi într-o nuanță deschisă, un t-shirt alb și un cardigan deasupra. Apoi s-a urcat în Mercedesul AMG GT 63 și a plecat în trombă. Cert este că povestea dintre Bogdan „Motanul” Stancu și Alexandra Popescu capătă contur. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile între cei doi, iar noi vă vom ține la curent.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
