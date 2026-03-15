Internaționalul Bogdan „Motanul” Stancu, de mână cu o prezentatoare TV! Imagini incendiare cu noul cuplu!

Primăvara nu aduce doar ghiocei și magnolii pe bulevardele Capitalei, ci și iubiri care răsar pe neașteptate. Unele chiar în locuri exclusiviste, la o cină discretă, care se transformă rapid într-un spectacol romantic în văzul tuturor. Iar protagoniștii poveștii de azi sunt o prezentatoare TV brunetă, focoasă și un fost atacant al naționalei României care, se pare, a uitat de vechea poveste de dragoste, care datează de aproximativ 15 ani și s-a lăsat purtat de valul unei noi pasiuni. CANCAN.RO are imagini tari și detalii de senzație.

La ceas de seară, la restaurantul Maison Des Arts din incinta hotelului Radisson Blu, de pe Calea Victoriei, a avut loc o apariție care nu a trecut deloc neobservată. Alexandra Popescu (fostă Anastasescu), prezentatoare la Prima TV, a fost surprinsă alături de nimeni altul decât Bogdan Stancu, fostul atacant al naționalei României.

Nu vorbim despre o întâlnire timidă sau o ieșire discretă, din contră. Cei doi au părut extrem de apropiați, iar chimia dintre ei era vizibilă. Problema? El este căsătorit. Dar când te lovește Cupidon, nu ai ce să faci, te lași săgetat.

Fostul atacant al naționalei, poreclit “Motanu”, și sexy-prezentatoarea, tandrețuri în plină stradă

Bogdan “Motanu” Stancu nu s-a ferit deloc să își arate afecțiunea în public. La finalul cinei, cei doi au ieșit din restaurant ținându-se de mână, semn că între ei lucrurile sunt mult mai serioase decât o simplă ieșire între prieteni. Și asta în condițiile în care fostul fotbalist a avut o relație de lungă durată cu soția sa, Denisa și era exemplul familistului convins. Dar focoasa brunetă i-a cam pus capac.

După ce au părăsit restaurantul Des Arts, cei doi porumbei au chemat un uber și au plecat împreună spre Mosh, pentru că unde altundeva să îchei o seară de pomină, la final de săptămână. Din nou, un local foarte aglomerat, plin de priviri curioase, însă lor nici că le-a păsat.

Din nou, prezentatoarea și fostul fotbalist au intrat în local tot ținându-se de mână, fără nicio urmă de reținere. Pentru cei care i-au văzut, mesajul era cât se poate de clar, relația pare deja asumată! Iar pe Alexandra oricum nu puteai să nu o observi. A ales o ținută all black, formată dintr-o rochie scurtă care îi punea în valoare silueta, dar mai ales picioarele bine lucrate la sală, un sacou oversized aruncat lejer pe umeri și sandale cu toc înalt. De partea cealaltă, Bogdan Stancu a mers pe o variantă casual, dar atent aleasă. Pantaloni albi, pantofi sport și o jachetă nude, într-un stil relaxat. Deh, nu putea să-și eclipseze partenera.

Pentru cei care poate nu mai urmăresc atent cariera lui, Bogdan Stancu rămâne unul dintre atacanții importanți ai generației sale. De-a lungul timpului, el a evoluat la FCSB, dar și la cluburi importante din Turcia, precum Galatasaray, Gençlerbirliği și Bursaspor, devenind un nume bine cunoscut în fotbalul românesc și turcesc.

Acum însă, se pare că fostul atacant a schimbat arena! De pe gazonul stadioanelor, direct în obiectivul senzualei prezentatoare.

NU RATA – Alexandra Anastasescu, surpriză uriașă de ziua ei! Ce a primit prezentatoarea de la Prima TV. VIDEO

VIDEO EXCLUSIV. Au ratat ”naţionala” pentru meciurile cu Turcia şi Olanda şi… Dodel şi Motanu au plecat cu picioarele împleticite din LOFT, la 4 dimineaţa! Fostul coleg de la Steaua, Raul Rusescu, le-a ţinut companie, dar…

