Milionara din Capitală, ani de suferință după cinci liftinguri: „Nu a ieșit afară decât cu eșarfă pe cap”

Cazul cutremurător al Valentinei Dumitru, femeia de 45 de ani care și-a pierdut viața în urma unor complicații apărute chiar pe masa de operație, în timpul unui lifting facial, reaprinde discuțiile despre riscurile intervențiilor estetice și deschide, ca un efect de domino, și alte mărturii cutremurătoare. Chiar dacă vorbim despre medici și situații complet diferite.

CANCAN.RO a aflat povestea unei femei din București, C.M., o milionară în vârstă de 64 de ani, care susține că liftingul facial făcut la un medic din Capitală i-ar fi schimbat complet viața…însă nu în sensul dorit. Potrivit declarațiilor sale, în urma intervenției, ar fi rămas desfigurată, ajungând să se izoleze ani la rând și să își ascundă chipul.

C.M. a dat în judecată medicul și a cerut daune de 60.000 de euro, în timp ce acesta se apără și spune că situația este legată mai degrabă de insatisfacția personală constantă a pacientei față de propria înfățișare, și nu de greșeli medicale. Mai mult, ar fi venit de fiecare dată cu așteptări noi și dorința de a corecta sau îmbunătăți rezultatele unor proceduri anterioare.

”În primul rând , arată că reclamanta, care era clienta a clinicii ###########, deţine un istoric consistent in ceea ce priveşte intervenţiile estetice, fiind in permanenta nemulţumita de propria înfăţişare, si nu de intervenţiile efectuate de diverşii medici la care a apelat. Astfel, la momentul prezentării la consultaţia efectuata de subsemnata, reclamanta in vârsta de 64 ani, s-a prezentat cu multiple intervenţii chirurgicale in antecedente (pexie cu augmentare mamara, abdominoplastie, lipoaspiratie, lifting faciaL blefaroplastie, lipofilling, laser resurfacing) si numeroase proceduri minim invazive la nivelul fetei, solicitând la acel moment rezolvarea cicatricilor de la primul lifting, tratarea benzilor platismale si mai buna definire a unghiului cervico-facial, ridicarea sprâncenelor si rezolvarea ridurilor de la nivelul glabelei si frunţii”.

Și în acest caz a existat un risc mare de complicații, după cum reiese chiar din declarația medicului.

”În ceea ce priveşte aceasta intervenţie, ţesutul cicatricial extensiv a făcut extrem de dificila disecţia si identificarea structurilor profunde. In plus pacienta a sângerat abundent (hipertensivă) in ciuda tratamentelor administrate de medicul anestezist…Decizia de a opri intervenţia chirurgicala apar

Lifting oprit în ultimul moment. Medicul a evitat o tragedie

Astfel, procedura a fost oprită, deși nu a fost terminată. Ceea ce, ulterior, a nemulțumit-o pe pacientă, deși medicul a explicat că a evitat astfel o tragedie!

Ce a urmat după lifting a fost descris de milionara de 64 de ani ca fiind un adevărat coșmar, cu efecte vizibile și, mai ales, cu un impact emoțional puternic care i-ar fi schimbat complet viața.

”Rezultatul constă într-o deformitate pe frunte, obraji, bărbie, pe gât am cicatrici foarte mari, inestetice şi foarte vizibile, gura lăsată în partea stângă şi o mare presiune pe gât. Din punct de vedere moral, 2 ani de zile s-a izolat de lume de ruşine să nu fie întrebată ce s-a întâmplat cu faţa şi capul. Nu a ieşit afară decât seara cu eşarfă pe cap ca să ascundă părul rărit şi masca pe faţă să nu fie văzută şi doar pentru strictul necesar. De fiecare dată când se uita în oglindă, reclamantei îi creştea tensiunea şi simţea că inima îi stă în gât, sentimente de furie, frustrare, neputinţă, lipsa poftei de mâncare, insomnii. Mai arată reclamanta faptul că a plâns foarte mult din cauza depresiei ce a avut-o datorita acestei desfigurări”.

Punctul-cheie al dosarului a fost expertiza medico-legală realizată de Institutul Național de Medicină Legală. Concluzia specialiștilor: intervențiile ar fi fost efectuate conform protocoalelor medicale, fără deficiențe în acordarea îngrijirilor.

Mai mult, experții au arătat că există într-adevăr unele sechele estetice postoperatorii, însă acestea se încadrează în categoria complicațiilor posibile și nu reprezintă un prejudiciu grav sau rezultat al unei erori medicale.

Magistrații au reținut că femeia știa în ce se bagă: semnase de fiecare dată consimțământul și fusese informată despre toate riscurile, inclusiv cele mai neplăcute scenarii. Mai mult, expertizele au arătat că intervențiile au fost făcute corect, fără greșeli medicale.

Pe românește, chiar dacă rezultatul nu a fost cel visat și a lăsat urme vizibile, instanța a considerat că acestea țin de riscurile asumate, nu de vreo culpă a medicului. Așa că procesul s-a încheiat cu o lovitură dură pentru milionară: cererea i-a fost respinsă ca fiind neîntemeiată!

