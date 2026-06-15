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Cristi, un tânăr de 27 de ani, a murit după ce a sărit în râu pentru a-și salva fratele. A fost înghițit de ape

De: David Ioan 15/06/2026 | 19:15
Cristi, un tânăr de 27 de ani, a murit după ce a sărit în râu pentru a-și salva fratele. A fost înghițit de ape
Foto: Facebook
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O ieșire obișnuită petrecută în Italia de un grup de români s‑a transformat într‑un incident fatal pentru un tânăr de 27 de ani. Cristi, stabilit de mai mulți ani în Collebeato, se afla pe malul râului Oglio împreună cu fratele său și câțiva prieteni, când situația a scăpat de sub control.

Potrivit relatărilor, fratele mai mare al tânărului a fost surprins de curenții puternici imediat după ce a intrat în apă. Prietenii au reacționat rapid și au sărit să îl ajute, iar Cristi li s‑a alăturat fără ezitare. Bărbatul aflat în dificultate a fost readus la mal și și‑a revenit, însă Cristi a fost prins de forța apei și tras spre o zonă adâncă, unde s‑a scufundat.

Moarte cumplită în Italia

Un pescar aflat în apropiere a povestit momentele dramatice la care a asistat:

„L-am văzut pe unul dintre băieți înotând în aval. I-am spus să fie atent, pentru că aveam firul undiței întins aproape de el. La scurt timp, l-am văzut scufundându-se. Ne-am aruncat imediat în apă, în timp ce alții chemau echipele de salvare.”

Căutările au fost îngreunate de adâncimea de aproximativ patru metri și de curenții puternici din acea porțiune a râului. Trupul tânărului a reapărut la suprafață după câteva minute, fiind observat de prietenii care participaseră la salvarea fratelui său.

„Am trăit clipe de groază. Am început să privesc tot mai departe de-a lungul râului, până când am văzut un trup aplecat, cu capul în apă și brațele întinse înainte. Ne-am repezit spre el, dar nu s-a mai putut face nimic”, a relatat unul dintre salvatori.

Un tânăr român s‑a scufundat în râu după o intervenție disperată

La fața locului au intervenit pompieri, scafandri, echipaje medicale și carabinieri. Manevrele de resuscitare au fost efectuate timp îndelungat, însă fără rezultat, iar decesul lui Cristi a fost declarat la scurt timp.

Fratele salvat, aflat în stare de șoc, a părăsit zona imediat după incident și a fost dat dispărut pentru câteva ore. A reapărut desculț și dezorientat, fiind preluat de medici, care au constatat că nu prezenta probleme grave. În acel moment, el nu știa că fratele său murise încercând să îi salveze viața.

Râul Oglio este cunoscut pentru riscurile ridicate din cauza curenților, apei reci și variațiilor bruște de adâncime. În anul precedent, patru persoane și‑au pierdut viața în același sector, motiv pentru care autoritățile au impus restricții de scăldat și limitări de acces.

Potrivit unor postări ale mamei celor doi frați, familia trecea deja printr-o perioadă marcată de pierderi succesive, după moartea soțului în urmă cu trei ani și a tatălui în 2021. Tragedia din Italia adaugă un nou episod dureros într-un șir de evenimente care au afectat profund familia.

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