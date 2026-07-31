Informații de ultimă oră după ce microbuzul echipei Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident în Argeș. 11 persoane au ajuns la spital

Clipele de groază trăite de jucătorii și membrii staff-ului echipei secunde Dinamo continuă și după accidentul cumplit produs la Câmpulung. În timp ce un membru al staff-ului tehnic și-a pierdut viața în urma impactului violent, medicii luptă acum pentru recuperarea răniților.

Microbuzul în care se aflau 18 persoane a părăsit șoseaua și s-a izbit violent de un copac, după ce șoferului, în vârstă de 83 de ani, i s-ar fi făcut rău la volan. Din cauza numărului mare de victime, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar zeci de salvatori au ajuns imediat la locul tragediei.

Vești de ultimă oră despre răniții din accidentul echipei Dinamo

Cel mai greu de suportat bilanț este pierderea kinetoterapeutului echipei secunde Dinamo, care se afla pe locul din dreapta-față în momentul impactului. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, acesta nu a mai putut fi salvat.

În același timp, mai multe persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Cea mai gravă stare o are șoferul microbuzului, care a fost găsit inconștient și preluat de urgență de medici. Potrivit informațiilor apărute până acum, există suspiciunea că acesta ar fi suferit un infarct chiar în timp ce conducea, ceea ce ar fi dus la pierderea controlului asupra autovehiculului.

Adrian Ropotan, pe masa de operație

Printre răniți se află și antrenorul echipei secunde Dinamo, Adrian Ropotan. Acesta a suferit o fractură la mână și a fost dus direct în sala de operație, medicii intervenind de urgență pentru stabilizarea sa. Din fericire, ceilalți jucători și membri ai delegației au suferit răni de diferite gravități, însă au fost transportați la spital pentru investigații și tratament.

Accidentul s-a produs în timp ce echipa se deplasa spre antrenament, în cantonamentul de la Câmpulung. Martorii susțin că, înainte de impact, șoferul ar fi avut un comportament neobișnuit și ar fi condus cu viteză, însă toate aceste aspecte urmează să fie lămurite de ancheta deschisă de polițiști.

În continuare, medicii monitorizează atent evoluția răniților, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact ce a dus la producerea uneia dintre cele mai grave tragedii care au lovit în ultima perioadă fotbalul românesc.

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