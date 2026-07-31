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Jucătorii lui Dinamo parcă au prevestit tragedia. Motivul pentru care au refuzat să se urce în microbuz

De: Elisa Tîrgovățu 31/07/2026 | 15:11
Jucătorii lui Dinamo parcă au prevestit tragedia. Motivul pentru care au refuzat să se urce în microbuz
Jucătorii lui Dinamo parcă au prevestit tragedia. Motivul pentru care au refuzat să se urce în microbuz / Sursa foto: Social media
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Noi detalii ies la iveală după tragedia rutieră petrecută la Câmpulung, în urma căreia și-a pierdut viața maseurul echipei Dinamo 2. Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, o parte dintre tinerii fotbaliști ar fi avut rezerve înainte de plecare. Jucătorii ar fi ezitat să urce în microbuz după ce au aflat că acesta era condus de un bărbat de 83 de ani.

Constantin Covaciu, maseurul formației Dinamo 2, și-a pierdut viața în urma gravului accident produs la Câmpulung. Microbuzul în care se afla a lovit cu putere un copac.

Motivul pentru care jucătorii nu au vrut să urce în vehicul

Conform informațiilor apărute în ProSport, mai mulți jucători ar fi ezitat să urce în microbuz. Motivul invocat de tineri a fost vârsta înaintată a celui aflat la volan. Ulterior, după producerea accidentului, s-a confirmat că șoferul avea 83 de ani.

Primele date din anchetă indică faptul că șoferului, în vârstă de 83 de ani, i s-ar fi făcut rău la volan, existând suspiciunea că a suferit un infarct, moment în care a pierdut controlul asupra microbuzului. Bărbatul a fost preluat în stare de inconștiență și transportat de urgență la spital.

„Șoferul avea 83 de ani. Au fost două microbuze care au plecat cu jucătorii, unul care a luat-o în față și al doilea, cel care a facut accident. Unii jucători ar fi refuzat să se urce în acest microbuz când l-au văzut pe șofer”, susțin surse pentru ProSport.

Sursa foto: MuscelTv Campulung

Conducătorul auto a ajuns de urgență la spitalul din Câmpulung

După accident, șoferul microbuzului a fost transportat de urgență la Spitalul din Câmpulung. Având în vedere starea sa critică, medicii au decis să solicite intervenția unui elicopter pentru transferul acestuia la un spital din București, unde poate primi îngrijiri cu ajutorul unor echipamente medicale specializate.

Din cauza stării critice în care se află bărbatul de 83 de ani, polițiștii nu au putut efectua recoltarea probelor biologice necesare pentru a stabili dacă acesta consumase sau nu alcool înainte de accident.

„Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului. Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol”, se arată în comunicatul clubului Dinamo.

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