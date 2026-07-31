De la 1 august, Bulgaria majorează prețul vinietelor. Câți bani vor scoate din buzunar șoferii

Începând cu 1 august, șoferii care circulă prin Bulgaria vor plăti mai mult pentru vinietă. Tarifele cresc cu aproximativ 30% pentru toate categoriile de autoturisme, aceasta fiind prima ajustare a prețurilor de la lansarea sistemului electronic de taxare, în 2019.

Șoferii care urmează să tranziteze Bulgaria vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale, chiar într-o perioadă în care traficul este intens din prisma concediilor de vară.

Vinietele, mai scumpe cu 30% din luna august

Noile tarife aduc scumpiri de aproximativ 30% pentru toate tipurile de viniete destinate autoturismelor. Astfel, permisul de circulație valabil un an va ajunge la aproape 65 de euro. În același timp, cel pentru trei luni va costa în jur de 36 de euro, iar varianta lunară aproape 20 de euro.

Se scumpesc și opțiunile pentru perioade scurte, astfel că o vinietă de șapte zile va costa aproximativ 10 euro, cea de weekend 6,6 euro, iar cea valabilă o singură zi va ajunge la 5,3 euro. Totodată, și sancțiunile devin mai dure, amenda aplicată șoferilor care circulă fără o vinietă valabilă urmând să crească la aproape 47 de euro.

Executivul de la Sofia motivează această decizie prin nevoia de a finanța lucrările de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere, în condițiile în care mii de kilometri de drumuri naționale necesită intervenții urgente.

Autoritățile bulgare estimează că majorarea tarifelor va aduce încasări suplimentare de peste 22 de milioane de euro în 2026. Ulterior, veniturile anuale generate de sistem vor depăși 54 de milioane de euro.

În același timp, șoferii sunt sfătuiți să cumpere vinieta doar prin canalele autorizate. Asta pentru că în mediul online există numeroase site-uri care imită platformele oficiale și încearcă să inducă în eroare utilizatorii. Vinieta poate fi achiziționată de pe platformele oficiale, prin aplicațiile partenere sau direct din punctele de trecere a frontierei.

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