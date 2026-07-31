Alertă ANM! Cod portocaliu de caniculă. Temperaturi extreme în 22 de județe

România se află sub un nou val de caniculă, ce va aduce temperaturi extreme! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte meteo cod portocaliu și cod galben de intensificare a valului de căldură în perioada 31 iulie – 4 august. Valorile termice urcă până la 40 de grade. Temperaturi extreme în 22 de județe. Ce zone sunt vizate?

Finalul lunii iulie aduce debutul unui val extrem de căldură. În zilele următoare, canicula va cuprinde mare parte din țară, iar ANM a emis mai multe alerte meteo. Disconfortul termic se va resimți și în timpul nopții când temperaturile rămân unele ridicate.

Temperaturi extreme în 22 de județe

Meteorologii au emis o avertizare de val de căldură, caniculă, disconfort termic și nopți tropicale pentru intervalul 31 iulie, ora 10 – 04 august, ora 10. Temperaturile ajung până la 40 de grade.

„În sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei valul de căldură va persista, iar sâmbătă (1 august) și duminică (2 august) se va intensifica și se va extinde și în jumătatea nordică a Moldovei. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest sâmbătă și duminică se vor atinge local valori de 39 de grade și izolat de 40 de grade. Local nopțile vor fi tropicale, astfel că minimele se vor situa în general între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest. În restul regiunilor vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare (perioada 4 – 9 august), va fi caniculă și disconfort termic accentuat”, anunță meteorologii.

Cod portocaliu de caniculă

De asemenea, în vigoare este și un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Avertizarea este valabilă în intervalul 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10 și vizează județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

Aici temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de 20…24 de grade.

Mai mult, în vigoare este și un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, valabil în intervalul 31 iulie, ora 10 – 01 august, ora 10.

„Vineri (31 iulie), în sudul și vestul Olteniei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei și în Maramureș se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, local va fi caniculă, disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33…35 de grade în cea mai mare parte a Transilvaniei și în jurul valorii de 37 de grade în sudul Banatului. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade”, mai anunță meteorologii.

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